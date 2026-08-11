زلزال قوي يهز كولومبيا... دمار كبير وصور صادمة

جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق الأضرار الناتجة عن الزلزال القوي، الذي ضرب غربي كولومبيا، يوم أمس الاثنين، فيما أفادت السلطات بوقوع قتلى وإصابات وأضرار مادية في عدد من المناطق المتضررة.