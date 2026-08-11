زلزال قوي يهز كولومبيا... دمار كبير وصور صادمة

يشاهد الناس انهيار مبنى جراء زلزال ضرب مدينة بيريرا، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026، وذلك في لقطة شاشة مأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي
يشاهد الناس انهيار مبنى جراء زلزال ضرب مدينة بيريرا، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026، وذلك في لقطة شاشة مأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي
السكان يقفون خارج كاتدرائية "مانيزاليس"، بعد أن تضررت بسبب زلزال في مانيزاليس، كولومبيا، الاثنين 10 أغسطس 2026
السكان يقفون خارج كاتدرائية "مانيزاليس"، بعد أن تضررت بسبب زلزال في مانيزاليس، كولومبيا، الاثنين 10 أغسطس 2026
يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين أنقاض مبنى منهار، بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب 2026
يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين أنقاض مبنى منهار، بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب 2026
يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين أنقاض مبنى منهار، بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب 2026
يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين أنقاض مبنى منهار، بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب 2026
رجل يحمل كلبه بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس 2026
رجل يحمل كلبه بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس 2026
يقف عمال الإنقاذ وسكان محليون حول مبنى منهار في أعقاب الزلزال، الذي ضرب مدينة كالي، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026
يقف عمال الإنقاذ وسكان محليون حول مبنى منهار في أعقاب الزلزال، الذي ضرب مدينة كالي، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026
يقف عمال الإنقاذ وسكان محليون حول مبنى منهار في أعقاب الزلزال، الذي ضرب مدينة كالي، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026
يقف عمال الإنقاذ وسكان محليون حول مبنى منهار في أعقاب الزلزال، الذي ضرب مدينة كالي، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026
امرأة تصلي بينما يتجمع الناس خارج مبنى عقب زلزال ضرب بوغوتا، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026
امرأة تصلي بينما يتجمع الناس خارج مبنى عقب زلزال ضرب بوغوتا، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026