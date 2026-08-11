زلزال قوي يهز كولومبيا... دمار كبير وصور صادمة

عربي
الخارجية الروسية: توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا بشأن قواعدنا هناك خطوة مهمة في التعاون العسكري
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
صدى الجذور وعزف العصر: حكاية الكلاسيكية اللبنانية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تحذر من ان تفشي "إيبولا" في الكونغو يتجاوز جهود الاحتواء
12:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
100 دولار.. لماذا يفضل السوريون البقاء في لبنان؟ خبير يوضح
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
روسيا وقطر.. دور متنام في سوق الغاز العالمي وتحديات أمن الطاقة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الجهوزية القصوى في اليمن: تصعيد شامل أم مناورة سياسية؟ خبير يجيب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الجريمة الرقمية تدخل الاقتصاد من بابه العريض... في لبنان: لماذا يعترض الصيادون على قانون الصيد البحري الجديد؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إيطاليا تحجز مقعداً في صفوف جنوب لبنان... اتفاقية الدفاع المشترك تثير قلق إسرائيل، فما هو موقف مصر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
أزمة البحر الميت: إرث طبيعي عالمي يواجه الموت البطيء
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تحذر من ان تفشي "إيبولا" في الكونغو يتجاوز جهود الاحتواء
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل السعادة وصفة جاهزة؟
09:34 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... مصلحة الليطاني تمدد المهل وتخفض الغرامات، فماذا في التفاصيل ؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
لبنان يسدل الستار على الموسم الكروي.. وعرش إنفانتينو تحت التهديد
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260811/1115935879.html
زلزال قوي يهز كولومبيا... دمار كبير وصور صادمة
زلزال قوي يهز كولومبيا... دمار كبير وصور صادمة
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق الأضرار الناتجة عن الزلزال القوي، الذي ضرب غربي كولومبيا، يوم أمس الاثنين،... 11.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-11T11:39+0000
2026-08-11T11:39+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/0b/1115936049_0:1289:2048:2440_1920x0_80_0_0_4eb15ff5ba8943048e10cb4878411d1b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/0b/1115936049_0:1097:2048:2632_1920x0_80_0_0_7f4b2573008ad32dfda3bfb09fb417d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

زلزال قوي يهز كولومبيا... دمار كبير وصور صادمة

11:39 GMT 11.08.2026
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق الأضرار الناتجة عن الزلزال القوي، الذي ضرب غربي كولومبيا، يوم أمس الاثنين، فيما أفادت السلطات بوقوع قتلى وإصابات وأضرار مادية في عدد من المناطق المتضررة.
© REUTERS Social Media

يشاهد الناس انهيار مبنى جراء زلزال ضرب مدينة بيريرا، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026، وذلك في لقطة شاشة مأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي

يشاهد الناس انهيار مبنى جراء زلزال ضرب مدينة بيريرا، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026، وذلك في لقطة شاشة مأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي
1/8
© REUTERS Social Media

يشاهد الناس انهيار مبنى جراء زلزال ضرب مدينة بيريرا، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026، وذلك في لقطة شاشة مأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي

© AP Photo / John Jairo Bonilla

السكان يقفون خارج كاتدرائية "مانيزاليس"، بعد أن تضررت بسبب زلزال في مانيزاليس، كولومبيا، الاثنين 10 أغسطس 2026

السكان يقفون خارج كاتدرائية &quot;مانيزاليس&quot;، بعد أن تضررت بسبب زلزال في مانيزاليس، كولومبيا، الاثنين 10 أغسطس 2026 - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / John Jairo Bonilla

السكان يقفون خارج كاتدرائية "مانيزاليس"، بعد أن تضررت بسبب زلزال في مانيزاليس، كولومبيا، الاثنين 10 أغسطس 2026

© AP Photo / Santiago Saldarriaga

يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين أنقاض مبنى منهار، بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب 2026

يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين أنقاض مبنى منهار، بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب 2026 - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Santiago Saldarriaga

يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين أنقاض مبنى منهار، بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب 2026

© AP Photo / Santiago Saldarriaga

يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين أنقاض مبنى منهار، بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب 2026

يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين أنقاض مبنى منهار، بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب 2026 - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Santiago Saldarriaga

يقوم السكان وعمال الإنقاذ بالبحث بين أنقاض مبنى منهار، بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس/ آب 2026

© AP Photo / Santiago Saldarriaga

رجل يحمل كلبه بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس 2026

رجل يحمل كلبه بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس 2026 - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Santiago Saldarriaga

رجل يحمل كلبه بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا، يوم الاثنين 10 أغسطس 2026

© REUTERS Reuters TV

يقف عمال الإنقاذ وسكان محليون حول مبنى منهار في أعقاب الزلزال، الذي ضرب مدينة كالي، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026

يقف عمال الإنقاذ وسكان محليون حول مبنى منهار في أعقاب الزلزال، الذي ضرب مدينة كالي، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026 - سبوتنيك عربي
6/8
© REUTERS Reuters TV

يقف عمال الإنقاذ وسكان محليون حول مبنى منهار في أعقاب الزلزال، الذي ضرب مدينة كالي، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026

© AP Photo / Santiago Saldarriaga

يقف عمال الإنقاذ وسكان محليون حول مبنى منهار في أعقاب الزلزال، الذي ضرب مدينة كالي، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026

يقف عمال الإنقاذ وسكان محليون حول مبنى منهار في أعقاب الزلزال، الذي ضرب مدينة كالي، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026 - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Santiago Saldarriaga

يقف عمال الإنقاذ وسكان محليون حول مبنى منهار في أعقاب الزلزال، الذي ضرب مدينة كالي، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026

© REUTERS Luisa Gonzalez

امرأة تصلي بينما يتجمع الناس خارج مبنى عقب زلزال ضرب بوغوتا، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026

امرأة تصلي بينما يتجمع الناس خارج مبنى عقب زلزال ضرب بوغوتا، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026 - سبوتنيك عربي
8/8
© REUTERS Luisa Gonzalez

امرأة تصلي بينما يتجمع الناس خارج مبنى عقب زلزال ضرب بوغوتا، كولومبيا، في 10 أغسطس 2026

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала