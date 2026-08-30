أبرز صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات

عربي
القوات الأوكرانية تشن هجوما على مقاطعة بيلغورود الروسية
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الحدث من سبوتنيك
215 الف هاتف غير مجمرك في لبنان والمواطن يدفع الثمن… وهل يتحوّل حلم الراتب التقاعدي الى حقيقة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
بريطانيا تلعب بنار الأزمة الأوكرانية وروسيا تحذّرها… وهل تنجح الوساطات في اعادة اميركا وايران الى طاولة المفاوضات ؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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08:31 GMT
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الريال يتصدر.. أرسنال يبدأ حملة الدفاع.. مرموش وبوعدي يعيدان تشكيل السيتي .. وقصة مختلفة لحمزة عبد الكريم
09:03 GMT
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مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:32 GMT
10 د
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تسعى لتوسيع حظر الأسلحة في السودان من خلال مجلس الأمن
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:34 GMT
25 د
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بيروت... تحوّل عميق في المنظومة السياسية والاقتصادية الشرق اوسطية
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
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مساحة حرة
من المضمار إلى ساحات الإغاثة.. رياضيوو غزة يواجهون الدمار بالأمل
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
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البرنامج المسائي
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تفكيك المجموعات المسلحة في غرب ليبيا.. خطة أمنية طموحة أم نذير مواجهة دامية؟ خبير يجيب
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29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
روسيا تواصل تدمير البنية التحتية العسكرية لنظام كييف ..بوتين روسيا تخوض معركة من أجل الحاضر والمستقبل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة دعوة طهران لعدم المشاركة الدولية في العقوبات الأمريكية عليها؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصنع الصحافة الموثوقة درعا للمجتمعات في أوقات الانهيار؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بين "شيخ الكار" والذكاء الاصطناعي.. هل يربح الشباب العربي معركة البقاء المهني؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الريال يتصدر.. أرسنال يبدأ حملة الدفاع.. مرموش وبوعدي يعيدان تشكيل السيتي .. وقصة مختلفة لحمزة عبد الكريم
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
خطوط التماس
بيروت... تحوّل عميق في المنظومة السياسية والاقتصادية الشرق اوسطية
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة دعوة طهران لعدم المشاركة الدولية في العقوبات الأمريكية عليها؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الأطراف الليبية تقر مسودة تفاهمات لجنة 4+4.. ونتنياهو يدين عنف المستوطنين في الضفة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صدى الجذور وعزف العصر: حكاية الكلاسيكية اللبنانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
تفكيك المجموعات المسلحة في غرب ليبيا.. خطة أمنية طموحة أم نذير مواجهة دامية؟ خبير يجيب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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أبرز صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات
أبرز صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع. 30.08.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أبرز صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات

13:32 GMT 30.08.2026 (تم التحديث: 13:44 GMT 30.08.2026)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع.
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

يظهر منسوب المياه في واجهة نهر نامو غات على نهر الغانج ارتفاعًا ملحوظًا عقب هطول أمطار موسمية في مدينة فاراناسي بالهند.

يظهر منسوب المياه في واجهة نهر نامو غات على نهر الغانج ارتفاعًا ملحوظًا عقب هطول أمطار موسمية في مدينة فاراناسي بالهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

يظهر منسوب المياه في واجهة نهر نامو غات على نهر الغانج ارتفاعًا ملحوظًا عقب هطول أمطار موسمية في مدينة فاراناسي بالهند.

© AP Photo / Achmad Ibrahim

تظهر هذه الصورة مسؤولين يخمدون حريقًا اندلع في روبوت بشري بعد اصطدامه بالحاجز في نهاية سباق 100 متر، خلال دورة الألعاب العالمية للروبوتات البشرية في بكين.

تظهر هذه الصورة مسؤولين يخمدون حريقًا اندلع في روبوت بشري بعد اصطدامه بالحاجز في نهاية سباق 100 متر، خلال دورة الألعاب العالمية للروبوتات البشرية في بكين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Achmad Ibrahim

تظهر هذه الصورة مسؤولين يخمدون حريقًا اندلع في روبوت بشري بعد اصطدامه بالحاجز في نهاية سباق 100 متر، خلال دورة الألعاب العالمية للروبوتات البشرية في بكين.

© REUTERS Uros Arsic

صورة تظهر أشخاصا وهم يتصدون لحريق هائل في غريبناك، بالقرب من ديليبلاتسكا بيسكارا، صربيا.

صورة تظهر أشخاصا وهم يتصدون لحريق هائل في غريبناك، بالقرب من ديليبلاتسكا بيسكارا، صربيا. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Uros Arsic

صورة تظهر أشخاصا وهم يتصدون لحريق هائل في غريبناك، بالقرب من ديليبلاتسكا بيسكارا، صربيا.

© AP Photo / Martin Mejia

تنظر امرأة مع أطفالها إلى بقايا عظمية داخل مستشفى "إسبيريتو سانتو"، يعود تاريخها إلى عام 1575، وفقًا لعلماء آثار من بروليما، في مزار سانتا روزا دي ليما خلال أعمال التنقيب في ليما، بيرو.

تنظر امرأة مع أطفالها إلى بقايا عظمية داخل مستشفى &quot;إسبيريتو سانتو&quot;، يعود تاريخها إلى عام 1575، وفقًا لعلماء آثار من بروليما، في مزار سانتا روزا دي ليما خلال أعمال التنقيب في ليما، بيرو. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Martin Mejia

تنظر امرأة مع أطفالها إلى بقايا عظمية داخل مستشفى "إسبيريتو سانتو"، يعود تاريخها إلى عام 1575، وفقًا لعلماء آثار من بروليما، في مزار سانتا روزا دي ليما خلال أعمال التنقيب في ليما، بيرو.

© REUTERS Navesh Chitrakar

تُظهر لقطة جوية التقطتها طائرة دون طيار الطين، وهو يغطي المباني والممتلكات في أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت تريشولي في مقاطعة نواكوت، نيبال.

تُظهر لقطة جوية التقطتها طائرة دون طيار الطين، وهو يغطي المباني والممتلكات في أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت تريشولي في مقاطعة نواكوت، نيبال. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Navesh Chitrakar

تُظهر لقطة جوية التقطتها طائرة دون طيار الطين، وهو يغطي المباني والممتلكات في أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت تريشولي في مقاطعة نواكوت، نيبال.

© REUTERS Amr Alfiky

يظهر جورجيوس ثيولوجيس تيو، 22 عامًا، في الخلفية، وهو يتزلج بينما يقوم شخص آخر بإعداد البيتزا، في حديقة غودر الداخلية للتزلج، خلال حرارة الصيف، في دبي، الإمارات العربية المتحدة

يظهر جورجيوس ثيولوجيس تيو، 22 عامًا، في الخلفية، وهو يتزلج بينما يقوم شخص آخر بإعداد البيتزا، في حديقة غودر الداخلية للتزلج، خلال حرارة الصيف، في دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
6/19
© REUTERS Amr Alfiky

يظهر جورجيوس ثيولوجيس تيو، 22 عامًا، في الخلفية، وهو يتزلج بينما يقوم شخص آخر بإعداد البيتزا، في حديقة غودر الداخلية للتزلج، خلال حرارة الصيف، في دبي، الإمارات العربية المتحدة

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

يتفقد فلسطينيون مسجد "أبو سليم" بعد يوم من تعرضه لغارة جوية إسرائيلية، في دير البلح، وسط قطاع غزة.

يتفقد فلسطينيون مسجد &quot;أبو سليم&quot; بعد يوم من تعرضه لغارة جوية إسرائيلية، في دير البلح، وسط قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Abdel Kareem Hana

يتفقد فلسطينيون مسجد "أبو سليم" بعد يوم من تعرضه لغارة جوية إسرائيلية، في دير البلح، وسط قطاع غزة.

© REUTERS cnsphoto

يحاول عمال الإنقاذ إجلاء أحد السكان الذين حاصرتهم مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار نارا، مما تسبب في فيضانات في مقاطعة نينغمينغ، تشونغزو، قوانغشي تشوانغ منطقة الحكم الذاتي، الصين.

يحاول عمال الإنقاذ إجلاء أحد السكان الذين حاصرتهم مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار نارا، مما تسبب في فيضانات في مقاطعة نينغمينغ، تشونغزو، قوانغشي تشوانغ منطقة الحكم الذاتي، الصين. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS cnsphoto

يحاول عمال الإنقاذ إجلاء أحد السكان الذين حاصرتهم مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار نارا، مما تسبب في فيضانات في مقاطعة نينغمينغ، تشونغزو، قوانغشي تشوانغ منطقة الحكم الذاتي، الصين.

© AP Photo / Harley Palangchao

يشارك القرويون في لعبة شد الحبل احتفالًا بنهاية الموسم الزراعي المعروف باسم "بونوك" على طول نهر هاباو في هونغدوان، مقاطعة إيفوغاو، شمال الفلبين.

يشارك القرويون في لعبة شد الحبل احتفالًا بنهاية الموسم الزراعي المعروف باسم &quot;بونوك&quot; على طول نهر هاباو في هونغدوان، مقاطعة إيفوغاو، شمال الفلبين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Harley Palangchao

يشارك القرويون في لعبة شد الحبل احتفالًا بنهاية الموسم الزراعي المعروف باسم "بونوك" على طول نهر هاباو في هونغدوان، مقاطعة إيفوغاو، شمال الفلبين.

© AP Photo / Tatan Syuflana

يهاجم متظاهر بوابة البرلمان ويشعل النار فيها خلال احتجاج للمطالبة بسياسات أكثر صرامة لمكافحة الفساد في جاكرتا، إندونيسيا.

يهاجم متظاهر بوابة البرلمان ويشعل النار فيها خلال احتجاج للمطالبة بسياسات أكثر صرامة لمكافحة الفساد في جاكرتا، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Tatan Syuflana

يهاجم متظاهر بوابة البرلمان ويشعل النار فيها خلال احتجاج للمطالبة بسياسات أكثر صرامة لمكافحة الفساد في جاكرتا، إندونيسيا.

© REUTERS Mike Blake

تقلع طائرة تجارية مع بداية خسوف قمري بلون أحمر قانٍ، بينما يشرق القمر في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

تقلع طائرة تجارية مع بداية خسوف قمري بلون أحمر قانٍ، بينما يشرق القمر في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Mike Blake

تقلع طائرة تجارية مع بداية خسوف قمري بلون أحمر قانٍ، بينما يشرق القمر في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

© REUTERS Thomas Peter

يلعب المحتفلون في لب الطماطم خلال مهرجان "لا توماتينا" السنوي لحرب الطعام في بونول، إسبانيا.

يلعب المحتفلون في لب الطماطم خلال مهرجان &quot;لا توماتينا&quot; السنوي لحرب الطعام في بونول، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Thomas Peter

يلعب المحتفلون في لب الطماطم خلال مهرجان "لا توماتينا" السنوي لحرب الطعام في بونول، إسبانيا.

© REUTERS Marion Jouveau

صورة مأخوذة من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلٌ ممسكًا بباب بينما تتطاير الأنقاض في الهواء، وتقتلع أجزاء من منزلٍ جراء إعصارٍ ضرب قرية بوماس الفرنسية.

صورة مأخوذة من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلٌ ممسكًا بباب بينما تتطاير الأنقاض في الهواء، وتقتلع أجزاء من منزلٍ جراء إعصارٍ ضرب قرية بوماس الفرنسية. - سبوتنيك عربي
13/19
© REUTERS Marion Jouveau

صورة مأخوذة من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلٌ ممسكًا بباب بينما تتطاير الأنقاض في الهواء، وتقتلع أجزاء من منزلٍ جراء إعصارٍ ضرب قرية بوماس الفرنسية.

© Sputnik . Arina Antonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر خريطة الخبز الروسية، وهي لوحة ضخمة تضم 89 نوعًا من المخبوزات من مختلف أنحاء البلاد، في الدورة الـ15 من مهرجان الفنون السلافية الإبداعي الإقليمي "الحقل الروسي" في حديقة النصر على تلة بوكلونايا.

صورة تظهر خريطة الخبز الروسية، وهي لوحة ضخمة تضم 89 نوعًا من المخبوزات من مختلف أنحاء البلاد، في الدورة الـ15 من مهرجان الفنون السلافية الإبداعي الإقليمي &quot;الحقل الروسي&quot; في حديقة النصر على تلة بوكلونايا. - سبوتنيك عربي
14/19
© Sputnik . Arina Antonova
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صورة تظهر خريطة الخبز الروسية، وهي لوحة ضخمة تضم 89 نوعًا من المخبوزات من مختلف أنحاء البلاد، في الدورة الـ15 من مهرجان الفنون السلافية الإبداعي الإقليمي "الحقل الروسي" في حديقة النصر على تلة بوكلونايا.

© REUTERS Navesh Chitrakar

صورة تظهر نقل أحد نقل الناجين إلى مكان آمن بواسطة آليات ثقيلة عقب فيضان مفاجئ في تريشولي، مقاطعة نواكوت، نيبال.

صورة تظهر نقل أحد نقل الناجين إلى مكان آمن بواسطة آليات ثقيلة عقب فيضان مفاجئ في تريشولي، مقاطعة نواكوت، نيبال. - سبوتنيك عربي
15/19
© REUTERS Navesh Chitrakar

صورة تظهر نقل أحد نقل الناجين إلى مكان آمن بواسطة آليات ثقيلة عقب فيضان مفاجئ في تريشولي، مقاطعة نواكوت، نيبال.

© AP Photo / Odelyn Joseph

صورة تظهر رجلان ينقلان نعشًا فارغًا على دراجة نارية في حي كينسكوف بمدينة بورت أو برانس، هايتي.

صورة تظهر رجلان ينقلان نعشًا فارغًا على دراجة نارية في حي كينسكوف بمدينة بورت أو برانس، هايتي. - سبوتنيك عربي
16/19
© AP Photo / Odelyn Joseph

صورة تظهر رجلان ينقلان نعشًا فارغًا على دراجة نارية في حي كينسكوف بمدينة بورت أو برانس، هايتي.

© AP Photo / Matias Delacroix

رجل يقف على متن قارب فوق شعاب مرجانية في جزر غونا يالا الهولندية على ساحل بنما الكاريبي.

رجل يقف على متن قارب فوق شعاب مرجانية في جزر غونا يالا الهولندية على ساحل بنما الكاريبي. - سبوتنيك عربي
17/19
© AP Photo / Matias Delacroix

رجل يقف على متن قارب فوق شعاب مرجانية في جزر غونا يالا الهولندية على ساحل بنما الكاريبي.

© REUTERS Angelika Warmuth

رجل يحاول سحب خصمه فوق الطاولة خلال بطولة سحب الأصابع الألمانية التقليدية، في بفلوغ، ألمانيا.

رجل يحاول سحب خصمه فوق الطاولة خلال بطولة سحب الأصابع الألمانية التقليدية، في بفلوغ، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
18/19
© REUTERS Angelika Warmuth

رجل يحاول سحب خصمه فوق الطاولة خلال بطولة سحب الأصابع الألمانية التقليدية، في بفلوغ، ألمانيا.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

طاقم طائرة "مولنيا" دون طيار من مجموعة تابعة لقوات "أخمات" الخاصة التابعة لمجموعة القوات الشمالية ينفذ عمليات قتالية في اتجاه سومي ضمن العملية العسكرية الخاصة.

طاقم طائرة &quot;مولنيا&quot; دون طيار من مجموعة تابعة لقوات &quot;أخمات&quot; الخاصة التابعة لمجموعة القوات الشمالية ينفذ عمليات قتالية في اتجاه سومي ضمن العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Bobylev
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طاقم طائرة "مولنيا" دون طيار من مجموعة تابعة لقوات "أخمات" الخاصة التابعة لمجموعة القوات الشمالية ينفذ عمليات قتالية في اتجاه سومي ضمن العملية العسكرية الخاصة.

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