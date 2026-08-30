أبرز صور الأسبوع التي رصدتها عدسات الكاميرات

يظهر منسوب المياه في واجهة نهر نامو غات على نهر الغانج ارتفاعًا ملحوظًا عقب هطول أمطار موسمية في مدينة فاراناسي بالهند.
يظهر منسوب المياه في واجهة نهر نامو غات على نهر الغانج ارتفاعًا ملحوظًا عقب هطول أمطار موسمية في مدينة فاراناسي بالهند.
تظهر هذه الصورة مسؤولين يخمدون حريقًا اندلع في روبوت بشري بعد اصطدامه بالحاجز في نهاية سباق 100 متر، خلال دورة الألعاب العالمية للروبوتات البشرية في بكين.
تظهر هذه الصورة مسؤولين يخمدون حريقًا اندلع في روبوت بشري بعد اصطدامه بالحاجز في نهاية سباق 100 متر، خلال دورة الألعاب العالمية للروبوتات البشرية في بكين.
صورة تظهر أشخاصا وهم يتصدون لحريق هائل في غريبناك، بالقرب من ديليبلاتسكا بيسكارا، صربيا.
صورة تظهر أشخاصا وهم يتصدون لحريق هائل في غريبناك، بالقرب من ديليبلاتسكا بيسكارا، صربيا.
تنظر امرأة مع أطفالها إلى بقايا عظمية داخل مستشفى "إسبيريتو سانتو"، يعود تاريخها إلى عام 1575، وفقًا لعلماء آثار من بروليما، في مزار سانتا روزا دي ليما خلال أعمال التنقيب في ليما، بيرو.
تنظر امرأة مع أطفالها إلى بقايا عظمية داخل مستشفى "إسبيريتو سانتو"، يعود تاريخها إلى عام 1575، وفقًا لعلماء آثار من بروليما، في مزار سانتا روزا دي ليما خلال أعمال التنقيب في ليما، بيرو.
تُظهر لقطة جوية التقطتها طائرة دون طيار الطين، وهو يغطي المباني والممتلكات في أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت تريشولي في مقاطعة نواكوت، نيبال.
تُظهر لقطة جوية التقطتها طائرة دون طيار الطين، وهو يغطي المباني والممتلكات في أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت تريشولي في مقاطعة نواكوت، نيبال.
يظهر جورجيوس ثيولوجيس تيو، 22 عامًا، في الخلفية، وهو يتزلج بينما يقوم شخص آخر بإعداد البيتزا، في حديقة غودر الداخلية للتزلج، خلال حرارة الصيف، في دبي، الإمارات العربية المتحدة
يظهر جورجيوس ثيولوجيس تيو، 22 عامًا، في الخلفية، وهو يتزلج بينما يقوم شخص آخر بإعداد البيتزا، في حديقة غودر الداخلية للتزلج، خلال حرارة الصيف، في دبي، الإمارات العربية المتحدة
يتفقد فلسطينيون مسجد "أبو سليم" بعد يوم من تعرضه لغارة جوية إسرائيلية، في دير البلح، وسط قطاع غزة.
يتفقد فلسطينيون مسجد "أبو سليم" بعد يوم من تعرضه لغارة جوية إسرائيلية، في دير البلح، وسط قطاع غزة.
يحاول عمال الإنقاذ إجلاء أحد السكان الذين حاصرتهم مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار نارا، مما تسبب في فيضانات في مقاطعة نينغمينغ، تشونغزو، قوانغشي تشوانغ منطقة الحكم الذاتي، الصين.
يحاول عمال الإنقاذ إجلاء أحد السكان الذين حاصرتهم مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار نارا، مما تسبب في فيضانات في مقاطعة نينغمينغ، تشونغزو، قوانغشي تشوانغ منطقة الحكم الذاتي، الصين.
يشارك القرويون في لعبة شد الحبل احتفالًا بنهاية الموسم الزراعي المعروف باسم "بونوك" على طول نهر هاباو في هونغدوان، مقاطعة إيفوغاو، شمال الفلبين.
يشارك القرويون في لعبة شد الحبل احتفالًا بنهاية الموسم الزراعي المعروف باسم "بونوك" على طول نهر هاباو في هونغدوان، مقاطعة إيفوغاو، شمال الفلبين.
يهاجم متظاهر بوابة البرلمان ويشعل النار فيها خلال احتجاج للمطالبة بسياسات أكثر صرامة لمكافحة الفساد في جاكرتا، إندونيسيا.
يهاجم متظاهر بوابة البرلمان ويشعل النار فيها خلال احتجاج للمطالبة بسياسات أكثر صرامة لمكافحة الفساد في جاكرتا، إندونيسيا.
تقلع طائرة تجارية مع بداية خسوف قمري بلون أحمر قانٍ، بينما يشرق القمر في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
تقلع طائرة تجارية مع بداية خسوف قمري بلون أحمر قانٍ، بينما يشرق القمر في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
يلعب المحتفلون في لب الطماطم خلال مهرجان "لا توماتينا" السنوي لحرب الطعام في بونول، إسبانيا.
يلعب المحتفلون في لب الطماطم خلال مهرجان "لا توماتينا" السنوي لحرب الطعام في بونول، إسبانيا.
صورة مأخوذة من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلٌ ممسكًا بباب بينما تتطاير الأنقاض في الهواء، وتقتلع أجزاء من منزلٍ جراء إعصارٍ ضرب قرية بوماس الفرنسية.
صورة مأخوذة من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلٌ ممسكًا بباب بينما تتطاير الأنقاض في الهواء، وتقتلع أجزاء من منزلٍ جراء إعصارٍ ضرب قرية بوماس الفرنسية.
صورة تظهر خريطة الخبز الروسية، وهي لوحة ضخمة تضم 89 نوعًا من المخبوزات من مختلف أنحاء البلاد، في الدورة الـ15 من مهرجان الفنون السلافية الإبداعي الإقليمي "الحقل الروسي" في حديقة النصر على تلة بوكلونايا.
صورة تظهر خريطة الخبز الروسية، وهي لوحة ضخمة تضم 89 نوعًا من المخبوزات من مختلف أنحاء البلاد، في الدورة الـ15 من مهرجان الفنون السلافية الإبداعي الإقليمي "الحقل الروسي" في حديقة النصر على تلة بوكلونايا.
صورة تظهر نقل أحد نقل الناجين إلى مكان آمن بواسطة آليات ثقيلة عقب فيضان مفاجئ في تريشولي، مقاطعة نواكوت، نيبال.
صورة تظهر نقل أحد نقل الناجين إلى مكان آمن بواسطة آليات ثقيلة عقب فيضان مفاجئ في تريشولي، مقاطعة نواكوت، نيبال.
صورة تظهر رجلان ينقلان نعشًا فارغًا على دراجة نارية في حي كينسكوف بمدينة بورت أو برانس، هايتي.
صورة تظهر رجلان ينقلان نعشًا فارغًا على دراجة نارية في حي كينسكوف بمدينة بورت أو برانس، هايتي.
رجل يقف على متن قارب فوق شعاب مرجانية في جزر غونا يالا الهولندية على ساحل بنما الكاريبي.
رجل يقف على متن قارب فوق شعاب مرجانية في جزر غونا يالا الهولندية على ساحل بنما الكاريبي.
رجل يحاول سحب خصمه فوق الطاولة خلال بطولة سحب الأصابع الألمانية التقليدية، في بفلوغ، ألمانيا.
رجل يحاول سحب خصمه فوق الطاولة خلال بطولة سحب الأصابع الألمانية التقليدية، في بفلوغ، ألمانيا.
طاقم طائرة "مولنيا" دون طيار من مجموعة تابعة لقوات "أخمات" الخاصة التابعة لمجموعة القوات الشمالية ينفذ عمليات قتالية في اتجاه سومي ضمن العملية العسكرية الخاصة.
طاقم طائرة "مولنيا" دون طيار من مجموعة تابعة لقوات "أخمات" الخاصة التابعة لمجموعة القوات الشمالية ينفذ عمليات قتالية في اتجاه سومي ضمن العملية العسكرية الخاصة.