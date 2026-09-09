https://sarabic.ae/20260909/1116794373.html
أسرار مدفونة منذ 600 عام... اكتشاف أثري مذهل في بيرو
أسرار مدفونة منذ 600 عام... اكتشاف أثري مذهل في بيرو
سبوتنيك عربي
اكتُشف في بيرو قبر سليم تقريباً يعود إلى ما قبل حضارة "الإنكا"، ويحتوي على رفات 38 شخصاً من حضارة "تشيمو"، التي ازدهرت على الساحل الشمالي لبيرو في الفترة ما... 09.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-09T16:40+0000
2026-09-09T16:40+0000
2026-09-09T16:40+0000
وسائط متعددة
ألبومات
صور
تاريخ
حضارة قديمة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/09/1116794543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b267bcfd3794637402d1fa9484d32b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/09/1116794543_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b85e72fdbf288037a0488084945c0c34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, ألبومات, صور, تاريخ, حضارة قديمة
фото, ألبومات, صور, تاريخ, حضارة قديمة
أسرار مدفونة منذ 600 عام... اكتشاف أثري مذهل في بيرو
اكتُشف في بيرو قبر سليم تقريباً يعود إلى ما قبل حضارة "الإنكا"، ويحتوي على رفات 38 شخصاً من حضارة "تشيمو"، التي ازدهرت على الساحل الشمالي لبيرو في الفترة ما بين عامي 900 و1470 ميلادية، وقد اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور من الموقع.
© REUTERS Peruvian Culture Ministry
علماء آثار بيروفيون يعملون في موقع منصة جنائزية تعود لما قبل حضارة الإنكا -وهي سليمة تقريباً، وذلك في مدينة تروخيو ببيرو، 8 سبتمبر/أيلول 2026.
علماء آثار بيروفيون يعملون في موقع منصة جنائزية تعود لما قبل حضارة الإنكا -وهي سليمة تقريباً، وذلك في مدينة تروخيو ببيرو، 8 سبتمبر/أيلول 2026.
© REUTERS Peruvian Culture Ministry
عالم آثار بيروفي ينظف بقايا رفات في موقع منصة جنائزية، 8 سبتمبر/أيلول 2026.
عالم آثار بيروفي ينظف بقايا رفات في موقع منصة جنائزية، 8 سبتمبر/أيلول 2026.
© REUTERS Peruvian Culture Ministry
لقطة جوية (بواسطة طائرة مسيرة) تظهر منصة جنائزية، 8 سبتمبر/أيلول 2026.
لقطة جوية (بواسطة طائرة مسيرة) تظهر منصة جنائزية، 8 سبتمبر/أيلول 2026.
© REUTERS Peruvian Culture Ministry
علماء آثار بيروفيون يعملون في موقع منصة جنائزية، 8 سبتمبر/أيلول 2026.
علماء آثار بيروفيون يعملون في موقع منصة جنائزية، 8 سبتمبر/أيلول 2026.
© REUTERS Peruvian Culture Ministry
منصة جنائزية تعود لما قبل حضارة الإنكا، 8 سبتمبر/أيلول 2026.
منصة جنائزية تعود لما قبل حضارة الإنكا، 8 سبتمبر/أيلول 2026.