أطرف الصور لهذا الأسبوع

زوار معرض "المتحف الروسي في زيلارت: روائع فنية من النصف الثاني للقرن العشرين – هدية من بيتر وآيرين لودفيغ".
زوار معرض "المتحف الروسي في زيلارت: روائع فنية من النصف الثاني للقرن العشرين – هدية من بيتر وآيرين لودفيغ".
سلع معروضة للبيع قُبيل انعقاد المؤتمر العام للحزب الجمهوري يوم الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026، في دالاس. (صورة من أسوشيتد برس/أليكس براندون).
سلع معروضة للبيع قُبيل انعقاد المؤتمر العام للحزب الجمهوري يوم الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026، في دالاس. (صورة من أسوشيتد برس/أليكس براندون).
ثعلب ماء يستريح على منصة عائمة بمحاذاة الواجهة المائية بالقرب من مبنى بلدية "ساموت براكان"، في مقاطعة ساموت براكان بضواحي بانكوك، تايلاند، 6 سبتمبر 2026. (رويترز/تشاليني ثيراسوبا)
ثعلب ماء يستريح على منصة عائمة بمحاذاة الواجهة المائية بالقرب من مبنى بلدية "ساموت براكان"، في مقاطعة ساموت براكان بضواحي بانكوك، تايلاند، 6 سبتمبر 2026. (رويترز/تشاليني ثيراسوبا)
أشخاص يرتدون قبعات على شكل أسطح منازل أثناء مشاركتهم في احتجاج تحت شعار "الإيجار والسكن هما القضيتان الرئيسيتان في الانتخابات"، في برلين، ألمانيا، 5 سبتمبر 2026. (رويترز/أكسل شميدت).
أشخاص يرتدون قبعات على شكل أسطح منازل أثناء مشاركتهم في احتجاج تحت شعار "الإيجار والسكن هما القضيتان الرئيسيتان في الانتخابات"، في برلين، ألمانيا، 5 سبتمبر 2026. (رويترز/أكسل شميدت).
عامل يمسح لوحاً زجاجياً بجوار روبوت صغير شبيه بالبشر في متجر للمشروبات داخل حديقة عامة في بكين، يوم الأربعاء، 9 سبتمبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/آندي وونغ).
عامل يمسح لوحاً زجاجياً بجوار روبوت صغير شبيه بالبشر في متجر للمشروبات داخل حديقة عامة في بكين، يوم الأربعاء، 9 سبتمبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/آندي وونغ).
نايجل فاراج، زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، يستعرض جواربه المزينة بنقوش علم المملكة المتحدة (يونيون جاك) خلال مقابلة مع المذيع التلفزيوني جيريمي كايل على هامش المؤتمر السنوي للحزب في برمنغهام، بريطانيا، 5 سبتمبر 2026. (رويترز/إيزابيل إنفانتس)
نايجل فاراج، زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، يستعرض جواربه المزينة بنقوش علم المملكة المتحدة (يونيون جاك) خلال مقابلة مع المذيع التلفزيوني جيريمي كايل على هامش المؤتمر السنوي للحزب في برمنغهام، بريطانيا، 5 سبتمبر 2026. (رويترز/إيزابيل إنفانتس)
مصطافون يمارسون رياضة التجديف وقوفاً قبالة ساحل قرية "مورسكوي".
مصطافون يمارسون رياضة التجديف وقوفاً قبالة ساحل قرية "مورسكوي".
كرة المضرب - بطولة أمريكا المفتوحة - فلاشينغ ميدوز، نيويورك، الولايات المتحدة - 6 سبتمبر 2026: اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك تبدي رد فعل بينما تمسك مضربها بفمها خلال مباراتها في دور الـ16 ضد التشيكية ليندا نوسكوفا. ( رويترز/جيري لاي)
كرة المضرب - بطولة أمريكا المفتوحة - فلاشينغ ميدوز، نيويورك، الولايات المتحدة - 6 سبتمبر 2026: اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك تبدي رد فعل بينما تمسك مضربها بفمها خلال مباراتها في دور الـ16 ضد التشيكية ليندا نوسكوفا. ( رويترز/جيري لاي)
زائر يتأمل عمل "نافاجونجارا-أساريري"، وهو عمل فني تركيبي تعاوني أُنجز عام 2025 للفنان "بويتو"، في معرض "ويتورث" الفني في مانشستر، بريطانيا، 25 أغسطس 2026. (رويترز/تيميلادي أديلاجا).
زائر يتأمل عمل "نافاجونجارا-أساريري"، وهو عمل فني تركيبي تعاوني أُنجز عام 2025 للفنان "بويتو"، في معرض "ويتورث" الفني في مانشستر، بريطانيا، 25 أغسطس 2026. (رويترز/تيميلادي أديلاجا).