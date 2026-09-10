أطرف الصور لهذا الأسبوع

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الحدث من سبوتنيك
فيفا يؤكد ترشّح جياني إنفانتينو لولاية جديدة... كيف تُقرأ هذه الخطوة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
المغرب تعود إلى توقيت "غرينيتش"... ماذا في أسباب تحوّل أنهار العالم إلى "مناطق ميتة"؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:29 GMT
13 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ثورة في عالم التعاقدات قبيل انطلاق موسم كرة القدم اللبنانية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تعثر وركود.. أزمة العقارات في مصر تنفجر والرئيس يتدخل
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
المعاش التقاعدي في لبنان بدل تعويض نهاية الخدمة... هل يدخل حيّز التنفيذ؟ وهل من جديد على صعيد التشريع؟
10:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
هل السعادة وصفة جاهزة؟
16:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
بلا قيود
مسؤولة ليبية: المجلس الأعلى للدولة لم يشارك في "4+4" وهو مرفوض
17:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
أطباء بلا حدود تحذر من أن خفض التمويل الدولي قد يؤدى إلى انهيار النظام الصحي في السودان
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تهدد الروبوتات البشرية الرياضيين وعمال المصانع
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
المعاش التقاعدي في لبنان بدل تعويض نهاية الخدمة... هل يدخل حيّز التنفيذ؟ وهل من جديد على صعيد التشريع؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
العالم العربي أمام فرصة كبرى في اقتصاد الفضاء... ماذا في التفاصيل؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
08:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
تصعيد عسكري واسع في اليمن.. إلى أين تتجه الأمور؟ خبير يجيب
09:03 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الرياض وأنقرة... هل تبدأ بينهما مرحلة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
أطباء بلا حدود تحذر من أن خفض التمويل الدولي قد يؤدى إلى انهيار النظام الصحي في السودان
12:03 GMT
29 د
من الملعب
ثورة في عالم التعاقدات قبيل انطلاق موسم كرة القدم اللبنانية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي يستهدف السفير البريطاني لجر موسكو ولندن لمواجهة مباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
"تسلل نتنياهو" للجنوب السوري.. ودمشق تحذر من تصعيد خطير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20260910/1116823902.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 10.09.2026, سبوتنيك عربي
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2026-09-10T15:22+0000
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ألبومات
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фото, ألبومات, صور, ألبوم طريف
фото, ألبومات, صور, ألبوم طريف

أطرف الصور لهذا الأسبوع

15:22 GMT 10.09.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أطرف الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Arina Antonova / الانتقال إلى بنك الصور

زوار معرض "المتحف الروسي في زيلارت: روائع فنية من النصف الثاني للقرن العشرين – هدية من بيتر وآيرين لودفيغ".

زوار معرض &quot;المتحف الروسي في زيلارت: روائع فنية من النصف الثاني للقرن العشرين – هدية من بيتر وآيرين لودفيغ&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Arina Antonova
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زوار معرض "المتحف الروسي في زيلارت: روائع فنية من النصف الثاني للقرن العشرين – هدية من بيتر وآيرين لودفيغ".

© AP Photo / Alex Brandon

سلع معروضة للبيع قُبيل انعقاد المؤتمر العام للحزب الجمهوري يوم الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026، في دالاس. (صورة من أسوشيتد برس/أليكس براندون).

سلع معروضة للبيع قُبيل انعقاد المؤتمر العام للحزب الجمهوري يوم الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026، في دالاس. (صورة من أسوشيتد برس/أليكس براندون). - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alex Brandon

سلع معروضة للبيع قُبيل انعقاد المؤتمر العام للحزب الجمهوري يوم الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026، في دالاس. (صورة من أسوشيتد برس/أليكس براندون).

© REUTERS Chalinee Thirasupa

ثعلب ماء يستريح على منصة عائمة بمحاذاة الواجهة المائية بالقرب من مبنى بلدية "ساموت براكان"، في مقاطعة ساموت براكان بضواحي بانكوك، تايلاند، 6 سبتمبر 2026. (رويترز/تشاليني ثيراسوبا)

ثعلب ماء يستريح على منصة عائمة بمحاذاة الواجهة المائية بالقرب من مبنى بلدية &quot;ساموت براكان&quot;، في مقاطعة ساموت براكان بضواحي بانكوك، تايلاند، 6 سبتمبر 2026. (رويترز/تشاليني ثيراسوبا) - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Chalinee Thirasupa

ثعلب ماء يستريح على منصة عائمة بمحاذاة الواجهة المائية بالقرب من مبنى بلدية "ساموت براكان"، في مقاطعة ساموت براكان بضواحي بانكوك، تايلاند، 6 سبتمبر 2026. (رويترز/تشاليني ثيراسوبا)

© REUTERS Axel Schmidt

أشخاص يرتدون قبعات على شكل أسطح منازل أثناء مشاركتهم في احتجاج تحت شعار "الإيجار والسكن هما القضيتان الرئيسيتان في الانتخابات"، في برلين، ألمانيا، 5 سبتمبر 2026. (رويترز/أكسل شميدت).

أشخاص يرتدون قبعات على شكل أسطح منازل أثناء مشاركتهم في احتجاج تحت شعار &quot;الإيجار والسكن هما القضيتان الرئيسيتان في الانتخابات&quot;، في برلين، ألمانيا، 5 سبتمبر 2026. (رويترز/أكسل شميدت). - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Axel Schmidt

أشخاص يرتدون قبعات على شكل أسطح منازل أثناء مشاركتهم في احتجاج تحت شعار "الإيجار والسكن هما القضيتان الرئيسيتان في الانتخابات"، في برلين، ألمانيا، 5 سبتمبر 2026. (رويترز/أكسل شميدت).

© AP Photo / Andy Wong

عامل يمسح لوحاً زجاجياً بجوار روبوت صغير شبيه بالبشر في متجر للمشروبات داخل حديقة عامة في بكين، يوم الأربعاء، 9 سبتمبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/آندي وونغ).

عامل يمسح لوحاً زجاجياً بجوار روبوت صغير شبيه بالبشر في متجر للمشروبات داخل حديقة عامة في بكين، يوم الأربعاء، 9 سبتمبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/آندي وونغ). - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andy Wong

عامل يمسح لوحاً زجاجياً بجوار روبوت صغير شبيه بالبشر في متجر للمشروبات داخل حديقة عامة في بكين، يوم الأربعاء، 9 سبتمبر 2026. (صورة من أسوشيتد برس/آندي وونغ).

© REUTERS Isabel Infantes

نايجل فاراج، زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، يستعرض جواربه المزينة بنقوش علم المملكة المتحدة (يونيون جاك) خلال مقابلة مع المذيع التلفزيوني جيريمي كايل على هامش المؤتمر السنوي للحزب في برمنغهام، بريطانيا، 5 سبتمبر 2026. (رويترز/إيزابيل إنفانتس)

نايجل فاراج، زعيم حزب &quot;إصلاح المملكة المتحدة&quot;، يستعرض جواربه المزينة بنقوش علم المملكة المتحدة (يونيون جاك) خلال مقابلة مع المذيع التلفزيوني جيريمي كايل على هامش المؤتمر السنوي للحزب في برمنغهام، بريطانيا، 5 سبتمبر 2026. (رويترز/إيزابيل إنفانتس) - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Isabel Infantes

نايجل فاراج، زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، يستعرض جواربه المزينة بنقوش علم المملكة المتحدة (يونيون جاك) خلال مقابلة مع المذيع التلفزيوني جيريمي كايل على هامش المؤتمر السنوي للحزب في برمنغهام، بريطانيا، 5 سبتمبر 2026. (رويترز/إيزابيل إنفانتس)

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مصطافون يمارسون رياضة التجديف وقوفاً قبالة ساحل قرية "مورسكوي".

مصطافون يمارسون رياضة التجديف وقوفاً قبالة ساحل قرية &quot;مورسكوي&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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مصطافون يمارسون رياضة التجديف وقوفاً قبالة ساحل قرية "مورسكوي".

© REUTERS Jerry Lai

كرة المضرب - بطولة أمريكا المفتوحة - فلاشينغ ميدوز، نيويورك، الولايات المتحدة - 6 سبتمبر 2026: اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك تبدي رد فعل بينما تمسك مضربها بفمها خلال مباراتها في دور الـ16 ضد التشيكية ليندا نوسكوفا. ( رويترز/جيري لاي)

كرة المضرب - بطولة أمريكا المفتوحة - فلاشينغ ميدوز، نيويورك، الولايات المتحدة - 6 سبتمبر 2026: اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك تبدي رد فعل بينما تمسك مضربها بفمها خلال مباراتها في دور الـ16 ضد التشيكية ليندا نوسكوفا. ( رويترز/جيري لاي) - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Jerry Lai

كرة المضرب - بطولة أمريكا المفتوحة - فلاشينغ ميدوز، نيويورك، الولايات المتحدة - 6 سبتمبر 2026: اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك تبدي رد فعل بينما تمسك مضربها بفمها خلال مباراتها في دور الـ16 ضد التشيكية ليندا نوسكوفا. ( رويترز/جيري لاي)

© REUTERS Temilade Adelaja

زائر يتأمل عمل "نافاجونجارا-أساريري"، وهو عمل فني تركيبي تعاوني أُنجز عام 2025 للفنان "بويتو"، في معرض "ويتورث" الفني في مانشستر، بريطانيا، 25 أغسطس 2026. (رويترز/تيميلادي أديلاجا).

زائر يتأمل عمل &quot;نافاجونجارا-أساريري&quot;، وهو عمل فني تركيبي تعاوني أُنجز عام 2025 للفنان &quot;بويتو&quot;، في معرض &quot;ويتورث&quot; الفني في مانشستر، بريطانيا، 25 أغسطس 2026. (رويترز/تيميلادي أديلاجا). - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Temilade Adelaja

زائر يتأمل عمل "نافاجونجارا-أساريري"، وهو عمل فني تركيبي تعاوني أُنجز عام 2025 للفنان "بويتو"، في معرض "ويتورث" الفني في مانشستر، بريطانيا، 25 أغسطس 2026. (رويترز/تيميلادي أديلاجا).

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