أطرف الصور لهذا الأسبوع

ميغ ستالتر، وبول دبليو داونز يصلان إلى حفل توزيع جوائز إيمي، في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس.
ميغ ستالتر، وبول دبليو داونز يصلان إلى حفل توزيع جوائز إيمي، في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس.
إحدى المشاركات في فعاليات مهرجان الشباب العالمي في مدينة يكاترينبورغ الروسية.
إحدى المشاركات في فعاليات مهرجان الشباب العالمي في مدينة يكاترينبورغ الروسية.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ينتظر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لعقد اجتماع في المستشارية ببرلين، وتظهر تعابير على وجهه وكأنه مدهوش أو مصدوم.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ينتظر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لعقد اجتماع في المستشارية ببرلين، وتظهر تعابير على وجهه وكأنه مدهوش أو مصدوم.
على أرض مرصوفة ومليئة بقشور الموز، تجلس أنثى قرد كبيرة، وهي تمد يدها بلطف نحو ابنها الصغير.
على أرض مرصوفة ومليئة بقشور الموز، تجلس أنثى قرد كبيرة، وهي تمد يدها بلطف نحو ابنها الصغير.
رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام يترجل من سيارة "ماكلارين" الرياضية خلال زيارته لمركز ماكلارين للتكنولوجيا في ووكينغ، ساري، بريطانيا، للقاء المتدربين والعمال على خطوط الإنتاج.
رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام يترجل من سيارة "ماكلارين" الرياضية خلال زيارته لمركز ماكلارين للتكنولوجيا في ووكينغ، ساري، بريطانيا، للقاء المتدربين والعمال على خطوط الإنتاج.
في زاوية هادئة، يجلس رجل يرتدي قميصًا أصفر ، على عتبة خرسانية، وهو يقرأ جريدة بتركيز، لكن ما يلفت النظر هو الكلب الجالس أمامه بهدوء، يرفع رأسه وينظر إليه بنظرة مليئة بالفضول والانتظار، وكأنه ينتظر منه شيئا ما.
في زاوية هادئة، يجلس رجل يرتدي قميصًا أصفر ، على عتبة خرسانية، وهو يقرأ جريدة بتركيز، لكن ما يلفت النظر هو الكلب الجالس أمامه بهدوء، يرفع رأسه وينظر إليه بنظرة مليئة بالفضول والانتظار، وكأنه ينتظر منه شيئا ما.
ضباط شرطة مكافحة الشغب يصطفون أمام مجسم زرافة، خارج متحف "غريغوري أنتيبا" للتاريخ الطبيعي بالقرب من مقر الحكومة خلال احتجاج للمزارعين في بوخارست، رومانيا.
ضباط شرطة مكافحة الشغب يصطفون أمام مجسم زرافة، خارج متحف "غريغوري أنتيبا" للتاريخ الطبيعي بالقرب من مقر الحكومة خلال احتجاج للمزارعين في بوخارست، رومانيا.
رجل يلتقط صورة لامرأة تقف أمام مجسم كرتوني للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بينما يشارك مؤيدوه، المرشح لإعادة انتخابه عن حزب العمال، في "تعبئة وطنية" دعا إليها في كوباكابانا، ريو دي جانيرو، البرازيل.
رجل يلتقط صورة لامرأة تقف أمام مجسم كرتوني للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بينما يشارك مؤيدوه، المرشح لإعادة انتخابه عن حزب العمال، في "تعبئة وطنية" دعا إليها في كوباكابانا، ريو دي جانيرو، البرازيل.
في أجواء عرض بحري مبهج، تتوسط خشبة المسرح الزرقاء فقمة ضخمة مستلقية بثقة على ظهرها، وبكل رشاقة، ترفع إحدى زعانفها الأمامية عاليًا في الهواء، وكأنها تلقي التحية، وذلك أثناءعرض مع مدربها في حوض أسماك بريمورسكي بمدينة فلاديفوستوك الروسية.
في أجواء عرض بحري مبهج، تتوسط خشبة المسرح الزرقاء فقمة ضخمة مستلقية بثقة على ظهرها، وبكل رشاقة، ترفع إحدى زعانفها الأمامية عاليًا في الهواء، وكأنها تلقي التحية، وذلك أثناءعرض مع مدربها في حوض أسماك بريمورسكي بمدينة فلاديفوستوك الروسية.
صورة لمنطاد هواء ساخن ذو شكل مميز يحلق خلال صعود جماعي في مهرجان "أيقونات السماء" الجوي السنوي الذي استمر لـ3 أيام في لونغليت إستيت، بالقرب من وارمينستر، بريطانيا.
صورة لمنطاد هواء ساخن ذو شكل مميز يحلق خلال صعود جماعي في مهرجان "أيقونات السماء" الجوي السنوي الذي استمر لـ3 أيام في لونغليت إستيت، بالقرب من وارمينستر، بريطانيا.