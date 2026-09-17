أطرف الصور لهذا الأسبوع

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الحدث من سبوتنيك
سباق الذكاء الاصطناعي، فهل تتخطى التكنولوجيا قواعد الأمان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
السعودية تدخل العصر النووي...من التحقيق إلى الاتهام، فماذا ينتظر ملف انفجار مرفأ بيروت؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دلالات الزيارة المفاجئة لولي العهد السعودي إلى مصر
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"رالي لبنان" بنسخته الـ 48,روجيه فغالي يحقق فوزه التاسع عشر
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:31 GMT
11 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
في غزة وقودٌ ينفد… ومنظومةٌ صحية على حافة التوقف,فما هي التداعيات؟
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هروب الأموال الساخنة تضغط على المواطن المصري
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
12:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
موزاييك
رجل إسعاف حديث الشارع في مصر بسبب موقف بطولي
16:25 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي أقال المدعي العام لأن لديه ملفات تدينه
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قراءة في نتائج زيارة الأمير محمد بن سالمان ولي عهد السعودية لمصر في ظل التوتر القائم بالمنطقة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
في غزة وقود ينفد… ومنظومة صحية على حافة التوقف...فما هي التداعيات؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
العفو العام في لبنان بين المسار الدستوري والتصعيد داخل السجن والذكاء الاصطناعي,هل باتت مخاطره أكبر من ايجابياته؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قراءة في نتائج زيارة الأمير محمد بن سالمان ولي عهد السعودية لمصر في ظل التوتر القائم بالمنطقة
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
نتنياهو أمام معركة الـ61 مقعداً... فهل تكون حكومة الوحدة مخرجاً من المأزق؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
عودة النزاع بين جوبا والخرطوم بعد قرار جنوب السودان بوضع أبيي ضمن الدوائر الانتخابية
12:03 GMT
30 د
موزاييك
كيف يتم استخدام تطبيقات تحويل الأموال بشكل آمن
12:33 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
فيلم "نازا" المتوج في البندقية يثير ردود فعل غاضبة في إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الأبعاد السياسية لزيارة الرئيس الفلسطيني لمصر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ليس بالذهب أو الدولار.. ما هو المقياس الحقيقي لـ"صك الأمان" في راتبك؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20260917/1117034853.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي التقطت في مناطق متفرقة حول العالم، خلال الأسبوع. 17.09.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

14:09 GMT 17.09.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي التقطت في مناطق متفرقة حول العالم، خلال الأسبوع.
© AP Photo / Mark J. Terrill

ميغ ستالتر، وبول دبليو داونز يصلان إلى حفل توزيع جوائز إيمي، في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس.

ميغ ستالتر، وبول دبليو داونز يصلان إلى حفل توزيع جوائز إيمي، في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Mark J. Terrill

ميغ ستالتر، وبول دبليو داونز يصلان إلى حفل توزيع جوائز إيمي، في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى المشاركات في فعاليات مهرجان الشباب العالمي في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

إحدى المشاركات في فعاليات مهرجان الشباب العالمي في مدينة يكاترينبورغ الروسية. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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إحدى المشاركات في فعاليات مهرجان الشباب العالمي في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

© AP Photo / Markus Schreiber

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ينتظر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لعقد اجتماع في المستشارية ببرلين، وتظهر تعابير على وجهه وكأنه مدهوش أو مصدوم.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ينتظر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لعقد اجتماع في المستشارية ببرلين، وتظهر تعابير على وجهه وكأنه مدهوش أو مصدوم. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Markus Schreiber

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ينتظر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لعقد اجتماع في المستشارية ببرلين، وتظهر تعابير على وجهه وكأنه مدهوش أو مصدوم.

© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصور

على أرض مرصوفة ومليئة بقشور الموز، تجلس أنثى قرد كبيرة، وهي تمد يدها بلطف نحو ابنها الصغير.

على أرض مرصوفة ومليئة بقشور الموز، تجلس أنثى قرد كبيرة، وهي تمد يدها بلطف نحو ابنها الصغير. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Kristina Solovyova
/
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على أرض مرصوفة ومليئة بقشور الموز، تجلس أنثى قرد كبيرة، وهي تمد يدها بلطف نحو ابنها الصغير.

© REUTERS Stefan Rousseau

رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام يترجل من سيارة "ماكلارين" الرياضية خلال زيارته لمركز ماكلارين للتكنولوجيا في ووكينغ، ساري، بريطانيا، للقاء المتدربين والعمال على خطوط الإنتاج.

رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام يترجل من سيارة &quot;ماكلارين&quot; الرياضية خلال زيارته لمركز ماكلارين للتكنولوجيا في ووكينغ، ساري، بريطانيا، للقاء المتدربين والعمال على خطوط الإنتاج. - سبوتنيك عربي
5/10
© REUTERS Stefan Rousseau

رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام يترجل من سيارة "ماكلارين" الرياضية خلال زيارته لمركز ماكلارين للتكنولوجيا في ووكينغ، ساري، بريطانيا، للقاء المتدربين والعمال على خطوط الإنتاج.

© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصور

في زاوية هادئة، يجلس رجل يرتدي قميصًا أصفر ، على عتبة خرسانية، وهو يقرأ جريدة بتركيز، لكن ما يلفت النظر هو الكلب الجالس أمامه بهدوء، يرفع رأسه وينظر إليه بنظرة مليئة بالفضول والانتظار، وكأنه ينتظر منه شيئا ما.

في زاوية هادئة، يجلس رجل يرتدي قميصًا أصفر ، على عتبة خرسانية، وهو يقرأ جريدة بتركيز، لكن ما يلفت النظر هو الكلب الجالس أمامه بهدوء، يرفع رأسه وينظر إليه بنظرة مليئة بالفضول والانتظار، وكأنه ينتظر منه شيئا ما. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Kristina Solovyova
/
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في زاوية هادئة، يجلس رجل يرتدي قميصًا أصفر ، على عتبة خرسانية، وهو يقرأ جريدة بتركيز، لكن ما يلفت النظر هو الكلب الجالس أمامه بهدوء، يرفع رأسه وينظر إليه بنظرة مليئة بالفضول والانتظار، وكأنه ينتظر منه شيئا ما.

© AP Photo / Vadim Ghirda

ضباط شرطة مكافحة الشغب يصطفون أمام مجسم زرافة، خارج متحف "غريغوري أنتيبا" للتاريخ الطبيعي بالقرب من مقر الحكومة خلال احتجاج للمزارعين في بوخارست، رومانيا.

ضباط شرطة مكافحة الشغب يصطفون أمام مجسم زرافة، خارج متحف &quot;غريغوري أنتيبا&quot; للتاريخ الطبيعي بالقرب من مقر الحكومة خلال احتجاج للمزارعين في بوخارست، رومانيا. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Vadim Ghirda

ضباط شرطة مكافحة الشغب يصطفون أمام مجسم زرافة، خارج متحف "غريغوري أنتيبا" للتاريخ الطبيعي بالقرب من مقر الحكومة خلال احتجاج للمزارعين في بوخارست، رومانيا.

© REUTERS Tita Barros

رجل يلتقط صورة لامرأة تقف أمام مجسم كرتوني للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بينما يشارك مؤيدوه، المرشح لإعادة انتخابه عن حزب العمال، في "تعبئة وطنية" دعا إليها في كوباكابانا، ريو دي جانيرو، البرازيل.

رجل يلتقط صورة لامرأة تقف أمام مجسم كرتوني للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بينما يشارك مؤيدوه، المرشح لإعادة انتخابه عن حزب العمال، في &quot;تعبئة وطنية&quot; دعا إليها في كوباكابانا، ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Tita Barros

رجل يلتقط صورة لامرأة تقف أمام مجسم كرتوني للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بينما يشارك مؤيدوه، المرشح لإعادة انتخابه عن حزب العمال، في "تعبئة وطنية" دعا إليها في كوباكابانا، ريو دي جانيرو، البرازيل.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

في أجواء عرض بحري مبهج، تتوسط خشبة المسرح الزرقاء فقمة ضخمة مستلقية بثقة على ظهرها، وبكل رشاقة، ترفع إحدى زعانفها الأمامية عاليًا في الهواء، وكأنها تلقي التحية، وذلك أثناءعرض مع مدربها في حوض أسماك بريمورسكي بمدينة فلاديفوستوك الروسية.

في أجواء عرض بحري مبهج، تتوسط خشبة المسرح الزرقاء فقمة ضخمة مستلقية بثقة على ظهرها، وبكل رشاقة، ترفع إحدى زعانفها الأمامية عاليًا في الهواء، وكأنها تلقي التحية، وذلك أثناءعرض مع مدربها في حوض أسماك بريمورسكي بمدينة فلاديفوستوك الروسية. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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في أجواء عرض بحري مبهج، تتوسط خشبة المسرح الزرقاء فقمة ضخمة مستلقية بثقة على ظهرها، وبكل رشاقة، ترفع إحدى زعانفها الأمامية عاليًا في الهواء، وكأنها تلقي التحية، وذلك أثناءعرض مع مدربها في حوض أسماك بريمورسكي بمدينة فلاديفوستوك الروسية.

© REUTERS Toby Melville

صورة لمنطاد هواء ساخن ذو شكل مميز يحلق خلال صعود جماعي في مهرجان "أيقونات السماء" الجوي السنوي الذي استمر لـ3 أيام في لونغليت إستيت، بالقرب من وارمينستر، بريطانيا.

صورة لمنطاد هواء ساخن ذو شكل مميز يحلق خلال صعود جماعي في مهرجان &quot;أيقونات السماء&quot; الجوي السنوي الذي استمر لـ3 أيام في لونغليت إستيت، بالقرب من وارمينستر، بريطانيا. - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS Toby Melville

صورة لمنطاد هواء ساخن ذو شكل مميز يحلق خلال صعود جماعي في مهرجان "أيقونات السماء" الجوي السنوي الذي استمر لـ3 أيام في لونغليت إستيت، بالقرب من وارمينستر، بريطانيا.

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