أطرف الصور لهذا الأسبوع

© Sputnik . Kristina Solovyova

في زاوية هادئة، يجلس رجل يرتدي قميصًا أصفر ، على عتبة خرسانية، وهو يقرأ جريدة بتركيز، لكن ما يلفت النظر هو الكلب الجالس أمامه بهدوء، يرفع رأسه وينظر إليه بنظرة مليئة بالفضول والانتظار، وكأنه ينتظر منه شيئا ما.