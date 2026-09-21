اكتشاف نادر في بوليفيا... نوع جديد من القطط البرية يظهر لأول مرة منذ قرن

لقطة مقربة لقط من نوع "Leopardus tilcayo" - وهو الفرد الوحيد المعروف من هذا النوع المكتشف حديثاً والذي يعيش في الأسر لأغراض الحماية - وذلك في أعقاب أبحاث قادتها باولا نوغاليس أسكارونز.
لقطة مقربة لقط من نوع "Leopardus tilcayo" - وهو الفرد الوحيد المعروف من هذا النوع المكتشف حديثاً والذي يعيش في الأسر لأغراض الحماية - وذلك في أعقاب أبحاث قادتها باولا نوغاليس أسكارونز.
تراقب باولا نوغاليس أسكارونز، المستكشفة والباحثة، والتي قادت البحث الذي حدد نوع "Leopardus tilcayo" كنوع جديد، في محمية "سيندا فيردي" للحيوانات في منطقة يونغاس في بوليفيا.
تراقب باولا نوغاليس أسكارونز، المستكشفة والباحثة، والتي قادت البحث الذي حدد نوع "Leopardus tilcayo" كنوع جديد، في محمية "سيندا فيردي" للحيوانات في منطقة يونغاس في بوليفيا.
قط بري صغير مرقّط - حُدّد على أنه نوع جديد يحمل الاسم العلمي "Leopardus tilcayo" - يتجول داخل محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو.
قط بري صغير مرقّط - حُدّد على أنه نوع جديد يحمل الاسم العلمي "Leopardus tilcayo" - يتجول داخل محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو.
مشهد آخر لقط بري صغير مرقّط - يتجول داخل محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو.
مشهد آخر لقط بري صغير مرقّط - يتجول داخل محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو.
يسير "تيغرينو" -وهو قط بري ينتمي إلى النوع المكتشف حديثاً "Leopardus tilcayo" في منطقة يونغاس البوليفية، ويعد أول نوع جديد من القطط الحية التي وصفت رسمياً منذ أكثر من قرن- بين الأشجار في محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في كورويكو في بوليفيا.
يسير "تيغرينو" -وهو قط بري ينتمي إلى النوع المكتشف حديثاً "Leopardus tilcayo" في منطقة يونغاس البوليفية، ويعد أول نوع جديد من القطط الحية التي وصفت رسمياً منذ أكثر من قرن- بين الأشجار في محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في كورويكو في بوليفيا.
لقطة مقربة أخرى لقط من نوع "Leopardus tilcayo" وذلك في أعقاب أبحاث قادتها باولا نوغاليس أسكارونز.
لقطة مقربة أخرى لقط من نوع "Leopardus tilcayo" وذلك في أعقاب أبحاث قادتها باولا نوغاليس أسكارونز.
قط بري مرقّط يتجول داخل محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو.
قط بري مرقّط يتجول داخل محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو.