اكتشاف نادر في بوليفيا... نوع جديد من القطط البرية يظهر لأول مرة منذ قرن

عربي
الكرملين حول قانون العقوبات الأمريكية ضد روسيا: لا يساعد في إنعاش العلاقات مع واشنطن
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
النصر يسقط أمام العين.. والصراع يحتدم على الدوري في مصر والسعودية!
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:36 GMT
25 د
خطوط التماس
بريطانيا وارثها الاستعماري في منطقة هرمز والخليج
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:49 GMT
5 د
صدى الحياة
ليس بالذهب أو الدولار.. ما هو المقياس الحقيقي لـ"صك الأمان" في راتبك؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:34 GMT
24 د
ملفات ساخنة
رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن للمرة الثانية، ما الأهداف؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
16:33 GMT
13 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لخفض التصعيد في اليمن.. مبيعات النفط الإيرانية تتجاوز 3 مليار دولار في سبتمبر
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مئة عام من العنف والاستباحة.. الشرق الأوسط بحاجة لعقل جديد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تصبح مصر مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي؟
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تحذير "الفاو" من مجاعة واقعي وعلينا تغيير عقلية العمل
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ظاهرة "ماكسينغ": أبعادها وتأثيرها على تطوير الذات
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
بين بيروت والقاهرة
من خصخصة المرافق في لبنان إلى "خصخصة" الزواج على مواقع التواصل في مصر... هل بات كل شيء قابلاً للعرض والطلب؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
مصر تطلق منتدى العلمين – أفريقيا.. اتحاد شركات التعدين في السودان يهدد بوقف إنتاج الذهب
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:51 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكلمة الشائعة تصنع مجدها.. مسارات العامية نحو الفصحى
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260921/1117132360.html
اكتشاف نادر في بوليفيا... نوع جديد من القطط البرية يظهر لأول مرة منذ قرن
اكتشاف نادر في بوليفيا... نوع جديد من القطط البرية يظهر لأول مرة منذ قرن
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لنوع جديد من القطط البرية يظهر لأول مرة منذ قرن في بوليفيا. 21.09.2026, سبوتنيك عربي
2026-09-21T11:42+0000
2026-09-21T11:42+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/15/1117132530_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_287b03af09b234e4c3f9035a65b4b4fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/09/15/1117132530_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c57c879bba0f372d55e86bf90916f648.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

اكتشاف نادر في بوليفيا... نوع جديد من القطط البرية يظهر لأول مرة منذ قرن

11:42 GMT 21.09.2026
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لنوع جديد من القطط البرية يظهر لأول مرة منذ قرن في بوليفيا.
© REUTERS Fernando Faciole/National Geographic

لقطة مقربة لقط من نوع "Leopardus tilcayo" - وهو الفرد الوحيد المعروف من هذا النوع المكتشف حديثاً والذي يعيش في الأسر لأغراض الحماية - وذلك في أعقاب أبحاث قادتها باولا نوغاليس أسكارونز.

لقطة مقربة لقط من نوع &quot;Leopardus tilcayo&quot; - وهو الفرد الوحيد المعروف من هذا النوع المكتشف حديثاً والذي يعيش في الأسر لأغراض الحماية - وذلك في أعقاب أبحاث قادتها باولا نوغاليس أسكارونز. - سبوتنيك عربي
1/7
© REUTERS Fernando Faciole/National Geographic

لقطة مقربة لقط من نوع "Leopardus tilcayo" - وهو الفرد الوحيد المعروف من هذا النوع المكتشف حديثاً والذي يعيش في الأسر لأغراض الحماية - وذلك في أعقاب أبحاث قادتها باولا نوغاليس أسكارونز.

© REUTERS Fernando Faciole/National Geographic

تراقب باولا نوغاليس أسكارونز، المستكشفة والباحثة، والتي قادت البحث الذي حدد نوع "Leopardus tilcayo" كنوع جديد، في محمية "سيندا فيردي" للحيوانات في منطقة يونغاس في بوليفيا.

تراقب باولا نوغاليس أسكارونز، المستكشفة والباحثة، والتي قادت البحث الذي حدد نوع &quot;Leopardus tilcayo&quot; كنوع جديد، في محمية &quot;سيندا فيردي&quot; للحيوانات في منطقة يونغاس في بوليفيا. - سبوتنيك عربي
2/7
© REUTERS Fernando Faciole/National Geographic

تراقب باولا نوغاليس أسكارونز، المستكشفة والباحثة، والتي قادت البحث الذي حدد نوع "Leopardus tilcayo" كنوع جديد، في محمية "سيندا فيردي" للحيوانات في منطقة يونغاس في بوليفيا.

© AP Photo / Juan Karita

قط بري صغير مرقّط - حُدّد على أنه نوع جديد يحمل الاسم العلمي "Leopardus tilcayo" - يتجول داخل محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو.

قط بري صغير مرقّط - حُدّد على أنه نوع جديد يحمل الاسم العلمي &quot;Leopardus tilcayo&quot; - يتجول داخل محمية &quot;سيندا فيردي&quot; للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو. - سبوتنيك عربي
3/7
© AP Photo / Juan Karita

قط بري صغير مرقّط - حُدّد على أنه نوع جديد يحمل الاسم العلمي "Leopardus tilcayo" - يتجول داخل محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو.

© AP Photo / Juan Karita

مشهد آخر لقط بري صغير مرقّط - يتجول داخل محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو.

مشهد آخر لقط بري صغير مرقّط - يتجول داخل محمية &quot;سيندا فيردي&quot; للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو. - سبوتنيك عربي
4/7
© AP Photo / Juan Karita

مشهد آخر لقط بري صغير مرقّط - يتجول داخل محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو.

© REUTERS Claudia Morales

يسير "تيغرينو" -وهو قط بري ينتمي إلى النوع المكتشف حديثاً "Leopardus tilcayo" في منطقة يونغاس البوليفية، ويعد أول نوع جديد من القطط الحية التي وصفت رسمياً منذ أكثر من قرن- بين الأشجار في محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في كورويكو في بوليفيا.

يسير &quot;تيغرينو&quot; -وهو قط بري ينتمي إلى النوع المكتشف حديثاً &quot;Leopardus tilcayo&quot; في منطقة يونغاس البوليفية، ويعد أول نوع جديد من القطط الحية التي وصفت رسمياً منذ أكثر من قرن- بين الأشجار في محمية &quot;سيندا فيردي&quot; للحياة البرية في كورويكو في بوليفيا. - سبوتنيك عربي
5/7
© REUTERS Claudia Morales

يسير "تيغرينو" -وهو قط بري ينتمي إلى النوع المكتشف حديثاً "Leopardus tilcayo" في منطقة يونغاس البوليفية، ويعد أول نوع جديد من القطط الحية التي وصفت رسمياً منذ أكثر من قرن- بين الأشجار في محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في كورويكو في بوليفيا.

© AP Photo / Juan Karita

لقطة مقربة أخرى لقط من نوع "Leopardus tilcayo" وذلك في أعقاب أبحاث قادتها باولا نوغاليس أسكارونز.

لقطة مقربة أخرى لقط من نوع &quot;Leopardus tilcayo&quot; وذلك في أعقاب أبحاث قادتها باولا نوغاليس أسكارونز. - سبوتنيك عربي
6/7
© AP Photo / Juan Karita

لقطة مقربة أخرى لقط من نوع "Leopardus tilcayo" وذلك في أعقاب أبحاث قادتها باولا نوغاليس أسكارونز.

© AP Photo / Juan Karita

قط بري مرقّط يتجول داخل محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو.

قط بري مرقّط يتجول داخل محمية &quot;سيندا فيردي&quot; للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو. - سبوتنيك عربي
7/7
© AP Photo / Juan Karita

قط بري مرقّط يتجول داخل محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في منطقة يونغاس في بوليفيا، بالقرب من كورويكو.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала