اكتشاف نادر في بوليفيا... نوع جديد من القطط البرية يظهر لأول مرة منذ قرن

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يسير "تيغرينو" -وهو قط بري ينتمي إلى النوع المكتشف حديثاً "Leopardus tilcayo" في منطقة يونغاس البوليفية، ويعد أول نوع جديد من القطط الحية التي وصفت رسمياً منذ أكثر من قرن- بين الأشجار في محمية "سيندا فيردي" للحياة البرية في كورويكو في بوليفيا.