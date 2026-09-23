أبرز الصور من افتتاح الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلوحان بأيديهما بعد إلقاء كلمتيهما أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلوحان بأيديهما بعد إلقاء كلمتيهما أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026.
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث مستعيناً بأوراقه من على المنصة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة، يوم الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث مستعيناً بأوراقه من على المنصة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة، يوم الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026.
مقاعد بقيت شاغرة بعد مغادرة الوفد الكوبي أثناء خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، في مقر الأمم المتحدة.
مقاعد بقيت شاغرة بعد مغادرة الوفد الكوبي أثناء خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، في مقر الأمم المتحدة.
إيلينا كالكو، الممثلة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة، تشير بيديها أثناء الإشارة إليها، وذلك تزامناً مع إلقاء الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.
إيلينا كالكو، الممثلة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة، تشير بيديها أثناء الإشارة إليها، وذلك تزامناً مع إلقاء الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر الأمم المتحدة قبيل انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، 22 سبتمبر/أيلول 2026.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر الأمم المتحدة قبيل انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، 22 سبتمبر/أيلول 2026.
رئيس فيتنام "تو لام" يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026.
رئيس فيتنام "تو لام" يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحضر الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحضر الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.