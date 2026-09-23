أبرز الصور من افتتاح الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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إيلينا كالكو، الممثلة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة، تشير بيديها أثناء الإشارة إليها، وذلك تزامناً مع إلقاء الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.