أبرز الصور من افتتاح الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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الحدث من سبوتنيك
من الذكاء الاصطناعي في أوروبا إلى السياحة في السعودية... هل تعيد التحولات الجديدة رسم ملامح المنطقة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
من خصخصة المرافق في لبنان إلى "خصخصة" الزواج على مواقع التواصل في مصر... هل بات كل شيء قابلاً للعرض والطلب؟
01:30 GMT
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08:30 GMT
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نبض افريقيا
مصر تطلق منتدى العلمين – أفريقيا.. اتحاد شركات التعدين في السودان يهدد بوقف إنتاج الذهب
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الحدث من سبوتنيك
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مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
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روسيا والعالم
وفد جزائري يبحث في موسكو تعزيز التعاون العلمي والثقافي
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عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
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موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
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بلا قيود
خبير: الشعوب الأوروبية لا تريد التصعيد مع روسيا
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
تونس... انطلاق مهرجان الإذاعة والتلفزيون تحت شعار "نبض الصورة وصدى المستقبل“
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البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الجنائية الدولية في مرمى العقوبات الأميركية... ماذا تبقى من عدالة ورصانة وجدية هذه المؤسسة الدولية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مئة خبير إسرائيلي يحذرون من تآكل أسس الدولة... بزشكيان في نيويورك، مواجهة أميركية ـ إيرانية أم نافذة تفاوض؟
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صدى الحياة
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29 د
من الملعب
سقوط جديد لـ "ريال مدريد" في الدوري... التوقف الدولي يفرض نفسه
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تونس... انطلاق مهرجان الإذاعة والتلفزيون تحت شعار "نبض الصورة وصدى المستقبل“
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية: التفرغ بين الوعود ومطلب الحسم,والتبادل الشعبي هل يشكل جسرا بين واشنطن وبكين؟
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
احتجاجات الرواتب في ليبيا تضغط على حكومة الدبيبة
12:03 GMT
30 د
موزاييك
بعد عقد من المعاناة.. طبيب مصري يقضي على الشلل الرعاش
12:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
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مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
183 د
موزاييك
هل السعادة وصفة جاهزة؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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مرايا العلوم
هل يمكن تجميد العملات المشفرة، ولماذا يدق العلماء ناقوس الخطر بشأن المضادت الحيوية
16:31 GMT
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أبرز الصور من افتتاح الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أبرز الصور من افتتاح الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لافتتاح الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 23.09.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أبرز الصور من افتتاح الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

12:43 GMT 23.09.2026
تابعنا عبر
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لافتتاح الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
© REUTERS Brendan McDermid

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلوحان بأيديهما بعد إلقاء كلمتيهما أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلوحان بأيديهما بعد إلقاء كلمتيهما أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
1/9
© REUTERS Brendan McDermid

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلوحان بأيديهما بعد إلقاء كلمتيهما أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026.

© REUTERS Brendan McDermid

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
2/9
© REUTERS Brendan McDermid

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.

© REUTERS Brendan McDermid

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
3/9
© REUTERS Brendan McDermid

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026.

© AP Photo / Heather Khalifa

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث مستعيناً بأوراقه من على المنصة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة، يوم الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث مستعيناً بأوراقه من على المنصة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة، يوم الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Heather Khalifa

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث مستعيناً بأوراقه من على المنصة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة، يوم الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

مقاعد بقيت شاغرة بعد مغادرة الوفد الكوبي أثناء خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، في مقر الأمم المتحدة.

مقاعد بقيت شاغرة بعد مغادرة الوفد الكوبي أثناء خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، في مقر الأمم المتحدة. - سبوتنيك عربي
5/9
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

مقاعد بقيت شاغرة بعد مغادرة الوفد الكوبي أثناء خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، في مقر الأمم المتحدة.

© REUTERS Mike Segar

إيلينا كالكو، الممثلة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة، تشير بيديها أثناء الإشارة إليها، وذلك تزامناً مع إلقاء الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.

إيلينا كالكو، الممثلة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة، تشير بيديها أثناء الإشارة إليها، وذلك تزامناً مع إلقاء الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
6/9
© REUTERS Mike Segar

إيلينا كالكو، الممثلة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة، تشير بيديها أثناء الإشارة إليها، وذلك تزامناً مع إلقاء الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Stefan Jeremiah

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر الأمم المتحدة قبيل انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، 22 سبتمبر/أيلول 2026.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر الأمم المتحدة قبيل انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، 22 سبتمبر/أيلول 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Stefan Jeremiah

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر الأمم المتحدة قبيل انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، 22 سبتمبر/أيلول 2026.

© REUTERS Eduardo Munoz

رئيس فيتنام "تو لام" يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026.

رئيس فيتنام &quot;تو لام&quot; يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Eduardo Munoz

رئيس فيتنام "تو لام" يلقي كلمة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر 2026.

© REUTERS Qatar News Agency

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحضر الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحضر الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Qatar News Agency

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحضر الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة.

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