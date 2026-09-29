قبل مواجهة روسيا.. منتخب إيران يجري مرانه الأخير في قازان

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
كيف يتم استخدام تطبيقات تحويل الأموال بشكل آمن
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:21 GMT
21 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
احدى وثلاثون اتفاقية على طاولة التوقيع بين لبنان والسعودية... مصر تفتح ملف الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، فأين الضوابط؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قادة أفريقيا يرفعون مطلب الحصول على مقعدين دائمين في المجلس مع حق الفيتو
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:38 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:46 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
16:54 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: جيبوتي لا تستطيع تقديم المساعدات للاجئين اليمنيين لوحدها دون مساعدات خارجية
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
تزايد إقبال العرب على الجامعات الروسية.. والبدء في تطبيق تعلم اللغة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ضغوط أمنية تدفع الجزائر لرفع الجاهزية القتالية وتطوير دفاعاتها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
التعليم عن بُعد معلّق في الرياض... موجات الهجرة في أوروبا، ما الأسباب وما الجديد؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
احدى وثلاثون اتفاقية على طاولة التوقيع بين لبنان والسعودية... مصر تفتح ملف الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، فأين الضوابط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
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183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
قادة أفريقيا يرفعون مطلب الحصول على مقعدين دائمين في المجلس مع حق الفيتو
09:03 GMT
30 د
موزاييك
هل السعادة وصفة جاهزة؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
استحقاق انتخابي مصيري في إسرائيل... كيف تبدو خارطة المشاركين والمرشحين؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
التوقف الدولي... المنتخبات بحاجة إلى الوقت قبل الحكم عليها
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
تزايد إقبال العرب على الجامعات الروسية.. والبدء في تطبيق تعلم اللغة العربية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: التحركات الأوكرانية في الساحل الأفريقي تستهدف تقويض النفوذ الروسي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مجلس النواب الليبي يعدّل قانون انتخاب الرئيس.. والسيسي يفوض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحدي الماء المغلي.. تريند يظهر على مواقع التواصل وتحذيرات من مخاطره
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قبل مواجهة روسيا.. منتخب إيران يجري مرانه الأخير في قازان
قبل مواجهة روسيا.. منتخب إيران يجري مرانه الأخير في قازان
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من اللقطات الحصرية التي تظهراستعدادات المنتخب الإيراني لكرة القدم للمباراة المرتقبة، في... 29.09.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

قبل مواجهة روسيا.. منتخب إيران يجري مرانه الأخير في قازان

13:26 GMT 29.09.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من اللقطات الحصرية التي تظهراستعدادات المنتخب الإيراني لكرة القدم للمباراة المرتقبة، في مدينة قازان الروسية.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم يشاركون في تدريبات جماعية على أرض الملعب، ويظهر اللاعبون وهم يرتدون ملابس التدريب الرياضية، أثناء أداء تمارين الإحماء والتمرير، في مدينة قازان الروسية.

لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم يشاركون في تدريبات جماعية على أرض الملعب، ويظهر اللاعبون وهم يرتدون ملابس التدريب الرياضية، أثناء أداء تمارين الإحماء والتمرير، في مدينة قازان الروسية. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم يشاركون في تدريبات جماعية على أرض الملعب، ويظهر اللاعبون وهم يرتدون ملابس التدريب الرياضية، أثناء أداء تمارين الإحماء والتمرير، في مدينة قازان الروسية.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة بعيدة للملعب تظهر لاعبي المنتخب الإيراني خلال التدريب على العشب الأخضر، مع ظهور المدرجات الحمراء والبيضاء فارغة في الخلفية، مما يعكس أجواء الاستعداد للمباريات.

لقطة بعيدة للملعب تظهر لاعبي المنتخب الإيراني خلال التدريب على العشب الأخضر، مع ظهور المدرجات الحمراء والبيضاء فارغة في الخلفية، مما يعكس أجواء الاستعداد للمباريات. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطة بعيدة للملعب تظهر لاعبي المنتخب الإيراني خلال التدريب على العشب الأخضر، مع ظهور المدرجات الحمراء والبيضاء فارغة في الخلفية، مما يعكس أجواء الاستعداد للمباريات.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

لاعب المنتخب الإيراني مهدي طارمي يلتقط صورة "سيلفي" لنفسه باستخدام هاتفه المحمول، وذلك قبل بدء تمرين الفريق في قازان.

لاعب المنتخب الإيراني مهدي طارمي يلتقط صورة &quot;سيلفي&quot; لنفسه باستخدام هاتفه المحمول، وذلك قبل بدء تمرين الفريق في قازان. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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لاعب المنتخب الإيراني مهدي طارمي يلتقط صورة "سيلفي" لنفسه باستخدام هاتفه المحمول، وذلك قبل بدء تمرين الفريق في قازان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

يظهر لاعب المنتخب الإيراني آريا يوسفى، واقفًا على أرضية الملعب أثناء التدريب، مرتديًا صدرية تدريبية صفراء فوق قميص أحمر.

يظهر لاعب المنتخب الإيراني آريا يوسفى، واقفًا على أرضية الملعب أثناء التدريب، مرتديًا صدرية تدريبية صفراء فوق قميص أحمر. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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يظهر لاعب المنتخب الإيراني آريا يوسفى، واقفًا على أرضية الملعب أثناء التدريب، مرتديًا صدرية تدريبية صفراء فوق قميص أحمر.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من لاعبي المنتخب الإيراني يؤدون تمارين إطالة وتمارين مرونة على العشب، حيث يظهر اللاعبون بوضعيات الانحناء.

مجموعة من لاعبي المنتخب الإيراني يؤدون تمارين إطالة وتمارين مرونة على العشب، حيث يظهر اللاعبون بوضعيات الانحناء. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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مجموعة من لاعبي المنتخب الإيراني يؤدون تمارين إطالة وتمارين مرونة على العشب، حيث يظهر اللاعبون بوضعيات الانحناء.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

المدرب الرئيسي للمنتخب الإيراني أمير قلعة يظهر جالسًا خلف طاولة تحمل ميكروفونات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبل تدريب الفريق.

المدرب الرئيسي للمنتخب الإيراني أمير قلعة يظهر جالسًا خلف طاولة تحمل ميكروفونات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبل تدريب الفريق. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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المدرب الرئيسي للمنتخب الإيراني أمير قلعة يظهر جالسًا خلف طاولة تحمل ميكروفونات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبل تدريب الفريق.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم خلال الحصة التدريبية للفريق في قازان.

لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم خلال الحصة التدريبية للفريق في قازان. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم خلال الحصة التدريبية للفريق في قازان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

يظهر كل من المدرب للمنتخب الإيراني لكرة القدم أمير قلعة ومهدي طارمي، لاعب المنتخب الإيراني، في مؤتمر صحفي قبل الحصة التدريبية للفريق في قازان.

يظهر كل من المدرب للمنتخب الإيراني لكرة القدم أمير قلعة ومهدي طارمي، لاعب المنتخب الإيراني، في مؤتمر صحفي قبل الحصة التدريبية للفريق في قازان. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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يظهر كل من المدرب للمنتخب الإيراني لكرة القدم أمير قلعة ومهدي طارمي، لاعب المنتخب الإيراني، في مؤتمر صحفي قبل الحصة التدريبية للفريق في قازان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

اللاعب الإيراني علي نعمتي، خلال الحصة التدريبية للفريق في قازان.

اللاعب الإيراني علي نعمتي، خلال الحصة التدريبية للفريق في قازان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Bogodvid
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اللاعب الإيراني علي نعمتي، خلال الحصة التدريبية للفريق في قازان.

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