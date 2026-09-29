قبل مواجهة روسيا.. منتخب إيران يجري مرانه الأخير في قازان

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لقطة بعيدة للملعب تظهر لاعبي المنتخب الإيراني خلال التدريب على العشب الأخضر، مع ظهور المدرجات الحمراء والبيضاء فارغة في الخلفية، مما يعكس أجواء الاستعداد للمباريات.