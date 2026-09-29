قبل مواجهة روسيا.. منتخب إيران يجري مرانه الأخير في قازان

لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم يشاركون في تدريبات جماعية على أرض الملعب، ويظهر اللاعبون وهم يرتدون ملابس التدريب الرياضية، أثناء أداء تمارين الإحماء والتمرير، في مدينة قازان الروسية.
لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم يشاركون في تدريبات جماعية على أرض الملعب، ويظهر اللاعبون وهم يرتدون ملابس التدريب الرياضية، أثناء أداء تمارين الإحماء والتمرير، في مدينة قازان الروسية.
لقطة بعيدة للملعب تظهر لاعبي المنتخب الإيراني خلال التدريب على العشب الأخضر، مع ظهور المدرجات الحمراء والبيضاء فارغة في الخلفية، مما يعكس أجواء الاستعداد للمباريات.
لقطة بعيدة للملعب تظهر لاعبي المنتخب الإيراني خلال التدريب على العشب الأخضر، مع ظهور المدرجات الحمراء والبيضاء فارغة في الخلفية، مما يعكس أجواء الاستعداد للمباريات.
لاعب المنتخب الإيراني مهدي طارمي يلتقط صورة "سيلفي" لنفسه باستخدام هاتفه المحمول، وذلك قبل بدء تمرين الفريق في قازان.
لاعب المنتخب الإيراني مهدي طارمي يلتقط صورة "سيلفي" لنفسه باستخدام هاتفه المحمول، وذلك قبل بدء تمرين الفريق في قازان.
يظهر لاعب المنتخب الإيراني آريا يوسفى، واقفًا على أرضية الملعب أثناء التدريب، مرتديًا صدرية تدريبية صفراء فوق قميص أحمر.
يظهر لاعب المنتخب الإيراني آريا يوسفى، واقفًا على أرضية الملعب أثناء التدريب، مرتديًا صدرية تدريبية صفراء فوق قميص أحمر.
مجموعة من لاعبي المنتخب الإيراني يؤدون تمارين إطالة وتمارين مرونة على العشب، حيث يظهر اللاعبون بوضعيات الانحناء.
مجموعة من لاعبي المنتخب الإيراني يؤدون تمارين إطالة وتمارين مرونة على العشب، حيث يظهر اللاعبون بوضعيات الانحناء.
المدرب الرئيسي للمنتخب الإيراني أمير قلعة يظهر جالسًا خلف طاولة تحمل ميكروفونات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبل تدريب الفريق.
المدرب الرئيسي للمنتخب الإيراني أمير قلعة يظهر جالسًا خلف طاولة تحمل ميكروفونات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قبل تدريب الفريق.
لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم خلال الحصة التدريبية للفريق في قازان.
لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم خلال الحصة التدريبية للفريق في قازان.
يظهر كل من المدرب للمنتخب الإيراني لكرة القدم أمير قلعة ومهدي طارمي، لاعب المنتخب الإيراني، في مؤتمر صحفي قبل الحصة التدريبية للفريق في قازان.
يظهر كل من المدرب للمنتخب الإيراني لكرة القدم أمير قلعة ومهدي طارمي، لاعب المنتخب الإيراني، في مؤتمر صحفي قبل الحصة التدريبية للفريق في قازان.
اللاعب الإيراني علي نعمتي، خلال الحصة التدريبية للفريق في قازان.
اللاعب الإيراني علي نعمتي، خلال الحصة التدريبية للفريق في قازان.