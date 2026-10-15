أطرف الصور لهذا الأسبوع

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تنتظر أوفيليا وودروف لاستقبال ابنها، البحار مايكل وودروف، تزامناً مع عودة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى القاعدة الجوية البحرية في "نورث آيلاند" بعد انتهاء مهمتها.