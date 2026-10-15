أطرف الصور لهذا الأسبوع

عائلة ترتدي أزياءً تنكرية تحضر "معرض الترفيه والخيال" برفقة حيواناتها الأليفة في بوغوتا بكولومبيا، يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026.
عائلة ترتدي أزياءً تنكرية تحضر "معرض الترفيه والخيال" برفقة حيواناتها الأليفة في بوغوتا بكولومبيا، يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026.
لاعب فريق "ميامي دولفينز" في مركز الظهير الهجومي (running back)، يدخل أرض الملعب لمواجهة فريق "سينسيناتي بنغالز" في ملعب "هارد روك".
لاعب فريق "ميامي دولفينز" في مركز الظهير الهجومي (running back)، يدخل أرض الملعب لمواجهة فريق "سينسيناتي بنغالز" في ملعب "هارد روك".
لارس كلينغبيل، الرئيس المشارك للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ونائب المستشار، يدلي بتصريح في برلين بألمانيا.
لارس كلينغبيل، الرئيس المشارك للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ونائب المستشار، يدلي بتصريح في برلين بألمانيا.
تنتظر أوفيليا وودروف لاستقبال ابنها، البحار مايكل وودروف، تزامناً مع عودة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى القاعدة الجوية البحرية في "نورث آيلاند" بعد انتهاء مهمتها.
تنتظر أوفيليا وودروف لاستقبال ابنها، البحار مايكل وودروف، تزامناً مع عودة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى القاعدة الجوية البحرية في "نورث آيلاند" بعد انتهاء مهمتها.
تقف مجموعة من الماعز بالقرب من نماذج طائرات أثناء وقت الإطعام في حديقة حيوانات تقع داخل متنزه للمجسمات المصغرة في باختشيساراي، شبه جزيرة القرم.
تقف مجموعة من الماعز بالقرب من نماذج طائرات أثناء وقت الإطعام في حديقة حيوانات تقع داخل متنزه للمجسمات المصغرة في باختشيساراي، شبه جزيرة القرم.
عجول تلامس أنوف بعضها البعض في مزرعة للماشية في زرنديه، جنوب غرب طهران، إيران.
عجول تلامس أنوف بعضها البعض في مزرعة للماشية في زرنديه، جنوب غرب طهران، إيران.
نساء يقفن أمام زينة شارع قابلة للنفخ في بوخارست، رومانيا.
نساء يقفن أمام زينة شارع قابلة للنفخ في بوخارست، رومانيا.
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تتابع وقائع جلسة في مجلس الشيوخ قبيل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي.
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تتابع وقائع جلسة في مجلس الشيوخ قبيل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي.
طيور النورس تحلق فوق نهر "ترافه" في مدينة لوبيك بألمانيا، في يوم خميس ممطر.
طيور النورس تحلق فوق نهر "ترافه" في مدينة لوبيك بألمانيا، في يوم خميس ممطر.