أطرف الصور لهذا الأسبوع

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الحدث من سبوتنيك
درعا على حافة العطش.. والأمن المائي مهدد، فماذا عن التداعيات؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
ساعات التأخير الاقتصاد العالمي مُكلفة... في الضاحية الجنوبية لبيروت، هل تتعايش امطار تشرين مع أضرار الحرب؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
08:31 GMT
29 د
من الملعب
جولة أولى لا تكفي للحكم... الدوري اللبناني مرشّح للاشتعال
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
مصر... انطلاق المرحلة الثالثة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الأمن الغذائي العالمي على الحافّة… هل تتحمّل الدول الفقيرة صدمة جديدة؟
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
سوريا... حصر بعض التخصصات الجامعية على الذكور دون الإناث يثير انتقادات واسعة
12:03 GMT
30 د
موزاييك
بعد عقد من المعاناة.. طبيب مصري يقضي على الشلل الرعاش
12:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين "شيخ الكار" والذكاء الاصطناعي.. هل يربح الشباب العربي معركة البقاء المهني؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: لنتخلص من الفقر يجب أن نتعلم كيف ننمي اقتصاداتنا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السعودية تهدد بشن هجمات على منشآت نفطية في صنعاء، وأنصار الله يهددون باستهداف أرامكو
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الأمن الغذائي العالمي على الحافّة… هل تتحمّل الدول الفقيرة صدمة جديدة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
‏347 مليون طفل في خطر بسبب ظاهرة "إل نينيو"… بيل غايتس يحذّر من كارثة سيبرانية وشيكة، ماذا في التفاصيل؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
السعودية تهدد بشن هجمات على منشآت نفطية في صنعاء، وأنصار الله يهددون باستهداف أرامكو
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
الكهرباء في لبنان... هل يدخل القطاع الخاص على خطوطها المقطوعة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ماهية دور الإدارة السورية في ليبيا بعد لقاء الشيباني وحفتر في بنغازي!
12:03 GMT
29 د
من الملعب
جولة أولى لا تكفي للحكم... الدوري اللبناني مرشّح للاشتعال
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
16:20 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: التفاوض الروسي سيكون مع الولايات المتحدة وليس مع أوروبا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تعديل حكومي في الجزائر.. تبون يعيد توزيع حقائب الداخلية والنقل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
زلزال الدينار: كيف عصف قرار البنك المركزي بالأسواق وجيوب العراقيين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي التقطت في مناطق متفرقة حول العالم، خلال الأسبوع. 15.10.2026, سبوتنيك عربي
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العالم
صور
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фото, العالم, صور
фото, العالم, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:53 GMT 15.10.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي التقطت في مناطق متفرقة حول العالم، خلال الأسبوع.
© AP Photo / Fernando Vergara

عائلة ترتدي أزياءً تنكرية تحضر "معرض الترفيه والخيال" برفقة حيواناتها الأليفة في بوغوتا بكولومبيا، يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026.

عائلة ترتدي أزياءً تنكرية تحضر &quot;معرض الترفيه والخيال&quot; برفقة حيواناتها الأليفة في بوغوتا بكولومبيا، يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fernando Vergara

عائلة ترتدي أزياءً تنكرية تحضر "معرض الترفيه والخيال" برفقة حيواناتها الأليفة في بوغوتا بكولومبيا، يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026.

© REUTERS Rich Storry-Imagn Images

لاعب فريق "ميامي دولفينز" في مركز الظهير الهجومي (running back)، يدخل أرض الملعب لمواجهة فريق "سينسيناتي بنغالز" في ملعب "هارد روك".

لاعب فريق &quot;ميامي دولفينز&quot; في مركز الظهير الهجومي (running back)، يدخل أرض الملعب لمواجهة فريق &quot;سينسيناتي بنغالز&quot; في ملعب &quot;هارد روك&quot;. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Rich Storry-Imagn Images

لاعب فريق "ميامي دولفينز" في مركز الظهير الهجومي (running back)، يدخل أرض الملعب لمواجهة فريق "سينسيناتي بنغالز" في ملعب "هارد روك".

© REUTERS Nadja Wohllleben

لارس كلينغبيل، الرئيس المشارك للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ونائب المستشار، يدلي بتصريح في برلين بألمانيا.

لارس كلينغبيل، الرئيس المشارك للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ونائب المستشار، يدلي بتصريح في برلين بألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Nadja Wohllleben

لارس كلينغبيل، الرئيس المشارك للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ونائب المستشار، يدلي بتصريح في برلين بألمانيا.

© AP Photo / Gregory Bull

تنتظر أوفيليا وودروف لاستقبال ابنها، البحار مايكل وودروف، تزامناً مع عودة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى القاعدة الجوية البحرية في "نورث آيلاند" بعد انتهاء مهمتها.

تنتظر أوفيليا وودروف لاستقبال ابنها، البحار مايكل وودروف، تزامناً مع عودة حاملة الطائرات &quot;يو إس إس أبراهام لينكولن&quot; إلى القاعدة الجوية البحرية في &quot;نورث آيلاند&quot; بعد انتهاء مهمتها. - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Gregory Bull

تنتظر أوفيليا وودروف لاستقبال ابنها، البحار مايكل وودروف، تزامناً مع عودة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى القاعدة الجوية البحرية في "نورث آيلاند" بعد انتهاء مهمتها.

© REUTERS Alexey Pavlishak

تقف مجموعة من الماعز بالقرب من نماذج طائرات أثناء وقت الإطعام في حديقة حيوانات تقع داخل متنزه للمجسمات المصغرة في باختشيساراي، شبه جزيرة القرم.

تقف مجموعة من الماعز بالقرب من نماذج طائرات أثناء وقت الإطعام في حديقة حيوانات تقع داخل متنزه للمجسمات المصغرة في باختشيساراي، شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
5/9
© REUTERS Alexey Pavlishak

تقف مجموعة من الماعز بالقرب من نماذج طائرات أثناء وقت الإطعام في حديقة حيوانات تقع داخل متنزه للمجسمات المصغرة في باختشيساراي، شبه جزيرة القرم.

© AP Photo / Vahid Salemi

عجول تلامس أنوف بعضها البعض في مزرعة للماشية في زرنديه، جنوب غرب طهران، إيران.

عجول تلامس أنوف بعضها البعض في مزرعة للماشية في زرنديه، جنوب غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vahid Salemi

عجول تلامس أنوف بعضها البعض في مزرعة للماشية في زرنديه، جنوب غرب طهران، إيران.

© AP Photo / Alexandru Nechez

نساء يقفن أمام زينة شارع قابلة للنفخ في بوخارست، رومانيا.

نساء يقفن أمام زينة شارع قابلة للنفخ في بوخارست، رومانيا. - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Alexandru Nechez

نساء يقفن أمام زينة شارع قابلة للنفخ في بوخارست، رومانيا.

© REUTERS Francesco Fotia

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تتابع وقائع جلسة في مجلس الشيوخ قبيل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي.

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تتابع وقائع جلسة في مجلس الشيوخ قبيل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي. - سبوتنيك عربي
8/9
© REUTERS Francesco Fotia

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تتابع وقائع جلسة في مجلس الشيوخ قبيل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي.

© AP Photo / Michael Probst

طيور النورس تحلق فوق نهر "ترافه" في مدينة لوبيك بألمانيا، في يوم خميس ممطر.

طيور النورس تحلق فوق نهر &quot;ترافه&quot; في مدينة لوبيك بألمانيا، في يوم خميس ممطر. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst

طيور النورس تحلق فوق نهر "ترافه" في مدينة لوبيك بألمانيا، في يوم خميس ممطر.

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