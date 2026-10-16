الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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سائقو دراجات نارية يصطفون للتزود بالوقود في محطة تابعة لشركة "بيرتامينا" (Pertamina) المملوكة للدولة، وذلك في ظل نقص في إمدادات الوقود في بادونغ، بالي، إندونيسيا، 15 أكتوبر 2026