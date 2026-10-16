الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

سيارة محطمة تحت مبنى منهار بعد زلزال ضرب بالقرب من الساحل الجنوبي لبنما
سيارة محطمة تحت مبنى منهار بعد زلزال ضرب بالقرب من الساحل الجنوبي لبنما
أشخاص يتجمعون أمام منزل خشبي بينما يشاهدون احتراق أجزاء من غابات الأمازون المطيرة، التي أُزيلت أشجارها خلال موسم الجفاف في بلدية أوتازيز بولاية أمازوناس في البرازيل
أشخاص يتجمعون أمام منزل خشبي بينما يشاهدون احتراق أجزاء من غابات الأمازون المطيرة، التي أُزيلت أشجارها خلال موسم الجفاف في بلدية أوتازيز بولاية أمازوناس في البرازيل
يظهر زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، وابنته كيم جو أي، في حفل افتتاح متحف "ثورة الدفاع الوطني" التابع للجنة الاقتصادية الثانية في كوريا الديمقراطية الشعبية
يظهر زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، وابنته كيم جو أي، في حفل افتتاح متحف "ثورة الدفاع الوطني" التابع للجنة الاقتصادية الثانية في كوريا الديمقراطية الشعبية
شاحنة تقل سكانًا عائدين مع ممتلكاتهم أثناء مرورها بمحاذاة مبانٍ مدمرة في قرية العريشة بريف رأس العين في سوريا
شاحنة تقل سكانًا عائدين مع ممتلكاتهم أثناء مرورها بمحاذاة مبانٍ مدمرة في قرية العريشة بريف رأس العين في سوريا
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يحمل ابنه الرضيع أليك فانس، أثناء توجهه للصعود إلى طائرة "إير فورس تو" في قاعدة "أندروز" المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يحمل ابنه الرضيع أليك فانس، أثناء توجهه للصعود إلى طائرة "إير فورس تو" في قاعدة "أندروز" المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية
محتجون ملثمون يحاولون اختراق بوابة مبنى وزارة التعليم الألبانية، بينما تظهر كلمة "استقيل" باللغة الألبانية على أحد الجدران، وذلك خلال اشتباكات وقعت في تيرانا بألبانيا
محتجون ملثمون يحاولون اختراق بوابة مبنى وزارة التعليم الألبانية، بينما تظهر كلمة "استقيل" باللغة الألبانية على أحد الجدران، وذلك خلال اشتباكات وقعت في تيرانا بألبانيا
محتجون وأفراد من عائلات تضررت جراء مشروع ربط نهري "كين-بيتوا" يستلقون على منصات جنائزية رمزية وُضعت في المياه، وذلك خلال احتجاج بالقرب من سد "ماجهجاوان" على نهر "كين" في منطقة أجايجاره بولاية ماديا براديش
محتجون وأفراد من عائلات تضررت جراء مشروع ربط نهري "كين-بيتوا" يستلقون على منصات جنائزية رمزية وُضعت في المياه، وذلك خلال احتجاج بالقرب من سد "ماجهجاوان" على نهر "كين" في منطقة أجايجاره بولاية ماديا براديش
لقطة رصدتها طائرة مسيّرة تُظهر أمواجًا ناتجة عن الإعصار المداري "رايتشل"، وهي تضرب منازل على طول الساحل في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية
لقطة رصدتها طائرة مسيّرة تُظهر أمواجًا ناتجة عن الإعصار المداري "رايتشل"، وهي تضرب منازل على طول الساحل في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية
سكان محليون يسيرون بين مركبات منقلبة وحطام متناثر في أعقاب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في إسطنبول بتركيا، يوم الخميس، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2026
سكان محليون يسيرون بين مركبات منقلبة وحطام متناثر في أعقاب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في إسطنبول بتركيا، يوم الخميس، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2026
سائقو دراجات نارية يصطفون للتزود بالوقود في محطة تابعة لشركة "بيرتامينا" (Pertamina) المملوكة للدولة، وذلك في ظل نقص في إمدادات الوقود في بادونغ، بالي، إندونيسيا، 15 أكتوبر 2026
سائقو دراجات نارية يصطفون للتزود بالوقود في محطة تابعة لشركة "بيرتامينا" (Pertamina) المملوكة للدولة، وذلك في ظل نقص في إمدادات الوقود في بادونغ، بالي، إندونيسيا، 15 أكتوبر 2026
رجل يقف على سطح سيارة، بينما يخوض آخر في مياه الفيضانات الموحلة، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة بحي "لاس كونديس" بالعاصمة التشيلية سانتياغو
رجل يقف على سطح سيارة، بينما يخوض آخر في مياه الفيضانات الموحلة، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة بحي "لاس كونديس" بالعاصمة التشيلية سانتياغو