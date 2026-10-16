الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

عربي
بوتين يزور المركز المساعد لمجموعة القوات الموحدة
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الحدث من سبوتنيك
الأمن الغذائي العالمي على الحافّة… هل تتحمّل الدول الفقيرة صدمة جديدة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
‏347 مليون طفل في خطر بسبب ظاهرة "إل نينيو"… بيل غايتس يحذّر من كارثة سيبرانية وشيكة، ماذا في التفاصيل؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
السعودية تهدد بشن هجمات على منشآت نفطية في صنعاء، وأنصار الله يهددون باستهداف أرامكو
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
الكهرباء في لبنان... هل يدخل القطاع الخاص على خطوطها المقطوعة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ماهية دور الإدارة السورية في ليبيا بعد لقاء الشيباني وحفتر في بنغازي!
12:03 GMT
29 د
من الملعب
جولة أولى لا تكفي للحكم... الدوري اللبناني مرشّح للاشتعال
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
16:20 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: التفاوض الروسي سيكون مع الولايات المتحدة وليس مع أوروبا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تعديل حكومي في الجزائر.. تبون يعيد توزيع حقائب الداخلية والنقل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
زلزال الدينار: كيف عصف قرار البنك المركزي بالأسواق وجيوب العراقيين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الكهرباء في لبنان... هل يدخل القطاع الخاص على خطوطها المقطوعة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
سفارة كولومبيا في القدس واعتراض عربي عبرّت عنه الرياض... ماذا في التفاصيل؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
شاكيرا تغني أمام الأهرامات.. عودة منتظرة بعد غياب 19 عاما
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من أزمة القمة إلى جنون أوروبا.. هل فقد الكبار هيبتهم؟
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:30 GMT
30 د
بين بيروت وموسكو
من مواجهة ترامب وزيلينسكي إلى أزمات الشرق الأوسط المتفاقمة... كيف تتشابك الصراعات الدولية والإقليمية، وإلى أين يتجه العالم؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الحملة الصليبية الثالثة على الشرق الأوسط
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"نماذج العالم" خطوة ثورية تمكن الذكاء الصناعي من فهم البيئة المحيطة والتنبؤ بتغيراتها
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مصر لن تسمح بتهدد أمنها القومي.. ومخاطر سوء تغذية في اليمن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اتساع صراعات الشرق الأوسط يستنزف مخزونات السلاح الأمريكية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جدل تلوث الأنهار يشعل الخلاف بين وزارتي البيئة والصحة في العراق
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 16.10.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

12:39 GMT 16.10.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© REUTERS Enea Lebrun

سيارة محطمة تحت مبنى منهار بعد زلزال ضرب بالقرب من الساحل الجنوبي لبنما

سيارة محطمة تحت مبنى منهار بعد زلزال ضرب بالقرب من الساحل الجنوبي لبنما - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Enea Lebrun

سيارة محطمة تحت مبنى منهار بعد زلزال ضرب بالقرب من الساحل الجنوبي لبنما

© REUTERS Bruno Kelly

أشخاص يتجمعون أمام منزل خشبي بينما يشاهدون احتراق أجزاء من غابات الأمازون المطيرة، التي أُزيلت أشجارها خلال موسم الجفاف في بلدية أوتازيز بولاية أمازوناس في البرازيل

أشخاص يتجمعون أمام منزل خشبي بينما يشاهدون احتراق أجزاء من غابات الأمازون المطيرة، التي أُزيلت أشجارها خلال موسم الجفاف في بلدية أوتازيز بولاية أمازوناس في البرازيل - سبوتنيك عربي
2/11
© REUTERS Bruno Kelly

أشخاص يتجمعون أمام منزل خشبي بينما يشاهدون احتراق أجزاء من غابات الأمازون المطيرة، التي أُزيلت أشجارها خلال موسم الجفاف في بلدية أوتازيز بولاية أمازوناس في البرازيل

© REUTERS KCNA

يظهر زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، وابنته كيم جو أي، في حفل افتتاح متحف "ثورة الدفاع الوطني" التابع للجنة الاقتصادية الثانية في كوريا الديمقراطية الشعبية

يظهر زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، وابنته كيم جو أي، في حفل افتتاح متحف &quot;ثورة الدفاع الوطني&quot; التابع للجنة الاقتصادية الثانية في كوريا الديمقراطية الشعبية - سبوتنيك عربي
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© REUTERS KCNA

يظهر زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، وابنته كيم جو أي، في حفل افتتاح متحف "ثورة الدفاع الوطني" التابع للجنة الاقتصادية الثانية في كوريا الديمقراطية الشعبية

© AP Photo / Baderkhan Ahmad

شاحنة تقل سكانًا عائدين مع ممتلكاتهم أثناء مرورها بمحاذاة مبانٍ مدمرة في قرية العريشة بريف رأس العين في سوريا

شاحنة تقل سكانًا عائدين مع ممتلكاتهم أثناء مرورها بمحاذاة مبانٍ مدمرة في قرية العريشة بريف رأس العين في سوريا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Baderkhan Ahmad

شاحنة تقل سكانًا عائدين مع ممتلكاتهم أثناء مرورها بمحاذاة مبانٍ مدمرة في قرية العريشة بريف رأس العين في سوريا

© REUTERS Samuel Corum

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يحمل ابنه الرضيع أليك فانس، أثناء توجهه للصعود إلى طائرة "إير فورس تو" في قاعدة "أندروز" المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يحمل ابنه الرضيع أليك فانس، أثناء توجهه للصعود إلى طائرة &quot;إير فورس تو&quot; في قاعدة &quot;أندروز&quot; المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Samuel Corum

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يحمل ابنه الرضيع أليك فانس، أثناء توجهه للصعود إلى طائرة "إير فورس تو" في قاعدة "أندروز" المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية

© AP Photo / Hameraldi Agolli

محتجون ملثمون يحاولون اختراق بوابة مبنى وزارة التعليم الألبانية، بينما تظهر كلمة "استقيل" باللغة الألبانية على أحد الجدران، وذلك خلال اشتباكات وقعت في تيرانا بألبانيا

محتجون ملثمون يحاولون اختراق بوابة مبنى وزارة التعليم الألبانية، بينما تظهر كلمة &quot;استقيل&quot; باللغة الألبانية على أحد الجدران، وذلك خلال اشتباكات وقعت في تيرانا بألبانيا - سبوتنيك عربي
6/11
© AP Photo / Hameraldi Agolli

محتجون ملثمون يحاولون اختراق بوابة مبنى وزارة التعليم الألبانية، بينما تظهر كلمة "استقيل" باللغة الألبانية على أحد الجدران، وذلك خلال اشتباكات وقعت في تيرانا بألبانيا

© REUTERS Amit Dave

محتجون وأفراد من عائلات تضررت جراء مشروع ربط نهري "كين-بيتوا" يستلقون على منصات جنائزية رمزية وُضعت في المياه، وذلك خلال احتجاج بالقرب من سد "ماجهجاوان" على نهر "كين" في منطقة أجايجاره بولاية ماديا براديش

محتجون وأفراد من عائلات تضررت جراء مشروع ربط نهري &quot;كين-بيتوا&quot; يستلقون على منصات جنائزية رمزية وُضعت في المياه، وذلك خلال احتجاج بالقرب من سد &quot;ماجهجاوان&quot; على نهر &quot;كين&quot; في منطقة أجايجاره بولاية ماديا براديش - سبوتنيك عربي
7/11
© REUTERS Amit Dave

محتجون وأفراد من عائلات تضررت جراء مشروع ربط نهري "كين-بيتوا" يستلقون على منصات جنائزية رمزية وُضعت في المياه، وذلك خلال احتجاج بالقرب من سد "ماجهجاوان" على نهر "كين" في منطقة أجايجاره بولاية ماديا براديش

© REUTERS Daniel Cole

لقطة رصدتها طائرة مسيّرة تُظهر أمواجًا ناتجة عن الإعصار المداري "رايتشل"، وهي تضرب منازل على طول الساحل في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية

لقطة رصدتها طائرة مسيّرة تُظهر أمواجًا ناتجة عن الإعصار المداري &quot;رايتشل&quot;، وهي تضرب منازل على طول الساحل في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Daniel Cole

لقطة رصدتها طائرة مسيّرة تُظهر أمواجًا ناتجة عن الإعصار المداري "رايتشل"، وهي تضرب منازل على طول الساحل في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية

© AP Photo / Emrah Gurel

سكان محليون يسيرون بين مركبات منقلبة وحطام متناثر في أعقاب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في إسطنبول بتركيا، يوم الخميس، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2026

سكان محليون يسيرون بين مركبات منقلبة وحطام متناثر في أعقاب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في إسطنبول بتركيا، يوم الخميس، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emrah Gurel

سكان محليون يسيرون بين مركبات منقلبة وحطام متناثر في أعقاب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في إسطنبول بتركيا، يوم الخميس، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2026

© REUTERS Johannes Christo

سائقو دراجات نارية يصطفون للتزود بالوقود في محطة تابعة لشركة "بيرتامينا" (Pertamina) المملوكة للدولة، وذلك في ظل نقص في إمدادات الوقود في بادونغ، بالي، إندونيسيا، 15 أكتوبر 2026

سائقو دراجات نارية يصطفون للتزود بالوقود في محطة تابعة لشركة &quot;بيرتامينا&quot; (Pertamina) المملوكة للدولة، وذلك في ظل نقص في إمدادات الوقود في بادونغ، بالي، إندونيسيا، 15 أكتوبر 2026 - سبوتنيك عربي
10/11
© REUTERS Johannes Christo

سائقو دراجات نارية يصطفون للتزود بالوقود في محطة تابعة لشركة "بيرتامينا" (Pertamina) المملوكة للدولة، وذلك في ظل نقص في إمدادات الوقود في بادونغ، بالي، إندونيسيا، 15 أكتوبر 2026

© AP Photo / Esteban Felix

رجل يقف على سطح سيارة، بينما يخوض آخر في مياه الفيضانات الموحلة، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة بحي "لاس كونديس" بالعاصمة التشيلية سانتياغو

رجل يقف على سطح سيارة، بينما يخوض آخر في مياه الفيضانات الموحلة، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة بحي &quot;لاس كونديس&quot; بالعاصمة التشيلية سانتياغو - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Esteban Felix

رجل يقف على سطح سيارة، بينما يخوض آخر في مياه الفيضانات الموحلة، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة بحي "لاس كونديس" بالعاصمة التشيلية سانتياغو

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