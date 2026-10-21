الفائزون في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية الثانية عشرة للتصوير الصحفي

فاز المصور اللبناني عبد القادر الباي، مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بالجائزة الكبرى، عن سلسلة "لبنان، 2024–2025: الحياة في ظل الغارات الجوية".
فاز المصور اللبناني عبد القادر الباي، مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بالجائزة الكبرى، عن سلسلة "لبنان، 2024–2025: الحياة في ظل الغارات الجوية".
حصل المصور الروسي سيرغي بوبيليف، على تنويه شرفي من لجنة التحكيم في "فئة أهم الأخبار - صور فردية"، عن عمله "خطوة إلى الأمام"، حيث يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في ألاسكا.
حصل المصور الروسي سيرغي بوبيليف، على تنويه شرفي من لجنة التحكيم في "فئة أهم الأخبار - صور فردية"، عن عمله "خطوة إلى الأمام"، حيث يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في ألاسكا.
فاز المصور بافل فولكوف، الجائزة الأولى في الفئة الخاصة التي تحمل عنوان "طاقة الحياة".
فاز المصور بافل فولكوف، الجائزة الأولى في الفئة الخاصة التي تحمل عنوان "طاقة الحياة".
كرمت لجنة التحكيم عمل "صلاة الجمعة العائمة" للمصور البنغلاديشي محمد أماداد حسين، في فئة "لقطة علوية - صورة فردية".
كرمت لجنة التحكيم عمل "صلاة الجمعة العائمة" للمصور البنغلاديشي محمد أماداد حسين، في فئة "لقطة علوية - صورة فردية".
فاز المصور الإيراني سيد متين هاشمي أغاجاري بالمركز الثاني في فئة "أهم الأخبار- صور فردية"، عن عمله "صورة ذاتية مع الأب"، حي تظهر فتاة تلتقط "سيلفي" المتوفي والموجود داخل نعش مفتوح.
فاز المصور الإيراني سيد متين هاشمي أغاجاري بالمركز الثاني في فئة "أهم الأخبار- صور فردية"، عن عمله "صورة ذاتية مع الأب"، حي تظهر فتاة تلتقط "سيلفي" المتوفي والموجود داخل نعش مفتوح.
فاز المصور الهندي أربان باسو شودري بالمركز الأول في فئة "بورتريه - بطل من عصرنا"، عن عمله "نظرة الإيمان"، حيث تظهر إحدى الشابات وهي تضع تاجًا ذهبيًا في مهرجان "غاجان" في ولاية البنغال الغربية.
فاز المصور الهندي أربان باسو شودري بالمركز الأول في فئة "بورتريه - بطل من عصرنا"، عن عمله "نظرة الإيمان"، حيث تظهر إحدى الشابات وهي تضع تاجًا ذهبيًا في مهرجان "غاجان" في ولاية البنغال الغربية.
فاز المصور الروسي يفغيني فيليبوف بالمركز الأول في"فئة الرياضة- صور فردية"، عن عمله "المرحلة الأخيرة"، ويصور رياضيين وهم يضعون اللمسات الأخيرة على قفزاتهم أثناء الإحماء على منصات القفز استعدادًا للمشاركة في نهائيات البطولة الوطنية للغطس "كأس الكرملين".
فاز المصور الروسي يفغيني فيليبوف بالمركز الأول في"فئة الرياضة- صور فردية"، عن عمله "المرحلة الأخيرة"، ويصور رياضيين وهم يضعون اللمسات الأخيرة على قفزاتهم أثناء الإحماء على منصات القفز استعدادًا للمشاركة في نهائيات البطولة الوطنية للغطس "كأس الكرملين".
فاز المصور اليوناني أنجيلوس باراي بالمركز الثاني في فئة "بورتريه - بطل من عصرنا"، عن عمله "عازف الجيتار المحتج"، حيث يظهر شاب يعزف على جيتاره بالقرب من البرلمان اليوناني تزامناً مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
فاز المصور اليوناني أنجيلوس باراي بالمركز الثاني في فئة "بورتريه - بطل من عصرنا"، عن عمله "عازف الجيتار المحتج"، حيث يظهر شاب يعزف على جيتاره بالقرب من البرلمان اليوناني تزامناً مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
فازت المصورة المجرية تيميا أمبروس بالمركز الثالث في لقطة من الأعلى (صور فردية)، عن عملها "تدفق"، والذي يصور سربًا من الإوز يعبر عبر بحيرة، محولاً سطح الماء إلى تكوين تجريدي في مشهد ساحر.
فازت المصورة المجرية تيميا أمبروس بالمركز الثالث في لقطة من الأعلى (صور فردية)، عن عملها "تدفق"، والذي يصور سربًا من الإوز يعبر عبر بحيرة، محولاً سطح الماء إلى تكوين تجريدي في مشهد ساحر.
حصل المصور التركي شبنم جوشكون على تنويه شرفي من لجنة تحكيم المسابقة في فئة "طاقة الحياة"، عن عمله "لا توجد خطة بديلة - كوكبنا"، والذي يصور التغيرات المناخية التي تشهدها القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) ومنطقة القطب الشمالي.
حصل المصور التركي شبنم جوشكون على تنويه شرفي من لجنة تحكيم المسابقة في فئة "طاقة الحياة"، عن عمله "لا توجد خطة بديلة - كوكبنا"، والذي يصور التغيرات المناخية التي تشهدها القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) ومنطقة القطب الشمالي.
فازت المصورة الروسية ماريا سيميونوفا، بالجائزة الأولى في فئة "بورتريه"، لصورتها بعنوان "أحلام في الظلام"، والتي تصوّر تمسك الفتيات في أفغانستان بالحلم رغم الخوف.
فازت المصورة الروسية ماريا سيميونوفا، بالجائزة الأولى في فئة "بورتريه"، لصورتها بعنوان "أحلام في الظلام"، والتي تصوّر تمسك الفتيات في أفغانستان بالحلم رغم الخوف.
فازت المصورة الروسية أليسا سيفيرنايا بالمركز الأول في فئة "كوكبي- سلسلة"، عن عملها "نحن نعيش هنا"، حيث يظهر رجل داخل منزل اخترقته قذيفة للمرة الأولى.
فازت المصورة الروسية أليسا سيفيرنايا بالمركز الأول في فئة "كوكبي- سلسلة"، عن عملها "نحن نعيش هنا"، حيث يظهر رجل داخل منزل اخترقته قذيفة للمرة الأولى.
فاز المصور الروسي إدغار بريششانوف بالمركز الثاني في فئة "الرياضة - صور فردية" عن عمله "حيث تبدأ الحركة". يشكّل الوجه الهادئ"، إذ يرتجف شريط أرجواني في الهواء أمام وجه شابة وكأنه امتداد لروحها.
فاز المصور الروسي إدغار بريششانوف بالمركز الثاني في فئة "الرياضة - صور فردية" عن عمله "حيث تبدأ الحركة". يشكّل الوجه الهادئ"، إذ يرتجف شريط أرجواني في الهواء أمام وجه شابة وكأنه امتداد لروحها.
فاز المصور البنغلاديشي سليمان حسين بالمركز الاول في فئة "كوكبي- صور فردية"، عن عمله "الحياة على ضفة رملية"، والتي تظهر تحول الضفة الرملية إلى مرعى بعد انحسار المياه.
فاز المصور البنغلاديشي سليمان حسين بالمركز الاول في فئة "كوكبي- صور فردية"، عن عمله "الحياة على ضفة رملية"، والتي تظهر تحول الضفة الرملية إلى مرعى بعد انحسار المياه.
فاز المصور الأرجنتيني تاديو بوربون، بالمركز الثالث في فئة "أهم الأخبار- صور فردية"، عن عمله "أرجنتين ميلي"، والتي تصور إلقاء القبض على الأب خورخي "تشويكو" روميرو، إلى جانب كهنة آخرين، خلال احتجاج للمتقاعدين في بوينس آيرس.
فاز المصور الأرجنتيني تاديو بوربون، بالمركز الثالث في فئة "أهم الأخبار- صور فردية"، عن عمله "أرجنتين ميلي"، والتي تصور إلقاء القبض على الأب خورخي "تشويكو" روميرو، إلى جانب كهنة آخرين، خلال احتجاج للمتقاعدين في بوينس آيرس.
فاز المصور الإندونيسي غاري لوتولونغ بالمركز الثاني في فئة "كوكبي" (صور فردية)، لسيدة تقوم بفرز النفايات البلاستيكية.
فاز المصور الإندونيسي غاري لوتولونغ بالمركز الثاني في فئة "كوكبي" (صور فردية)، لسيدة تقوم بفرز النفايات البلاستيكية.
فاز المصور البحريني أيمن يعقوب بالمركز الثالث في فئة الرياضة (صور فردية)، لصورة رياضي يقفز بطريقة بهلوانية خلال دورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة في البحرين.
فاز المصور البحريني أيمن يعقوب بالمركز الثالث في فئة الرياضة (صور فردية)، لصورة رياضي يقفز بطريقة بهلوانية خلال دورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة في البحرين.
فاز المصور البنغلاديشي إس إم الموزتبا رسول، بالجائزة الأولى في فئة "أهم الأخبار - صور فردية"، عن عمله "سقف من سماء، وأرض من رماد"، الذي يصور أشخاصاً فقدوا منازلهم في حريق، لكنهم استمروا في الصمود بفضل قوة إرادتهم، والدعم المتبادل، ومساعدة المحيطين بهم.
فاز المصور البنغلاديشي إس إم الموزتبا رسول، بالجائزة الأولى في فئة "أهم الأخبار - صور فردية"، عن عمله "سقف من سماء، وأرض من رماد"، الذي يصور أشخاصاً فقدوا منازلهم في حريق، لكنهم استمروا في الصمود بفضل قوة إرادتهم، والدعم المتبادل، ومساعدة المحيطين بهم.