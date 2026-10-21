الفائزون في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية الثانية عشرة للتصوير الصحفي

فازت المصورة المجرية تيميا أمبروس بالمركز الثالث في لقطة من الأعلى (صور فردية)، عن عملها "تدفق"، والذي يصور سربًا من الإوز يعبر عبر بحيرة، محولاً سطح الماء إلى تكوين تجريدي في مشهد ساحر.