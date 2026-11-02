في أول زيارة رسمية... سلطان عمان يصل إلى بكين

الرئيس الصيني وسلطان عُمان يحضران مراسم استقبال خلال زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان إلى الصين، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.
الرئيس الصيني وسلطان عُمان يحضران مراسم استقبال خلال زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان إلى الصين، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.
الرئيس الصيني شي جين بينغ وسلطان عُمان هيثم بن طارق، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.
الرئيس الصيني شي جين بينغ وسلطان عُمان هيثم بن طارق، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان، السيد شهاب بن طارق آل سعيد، يصل إلى مراسم استقبال سلطان عُمان هيثم بن طارق في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان، السيد شهاب بن طارق آل سعيد، يصل إلى مراسم استقبال سلطان عُمان هيثم بن طارق في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.
الرئيس الصيني في مراسم الاستقبال، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان إلى الصين، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.
الرئيس الصيني في مراسم الاستقبال، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان إلى الصين، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.
جانب من مراسم الاستقبال في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.
جانب من مراسم الاستقبال في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.
سلطان عُمان والوفد المرافق، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.
سلطان عُمان والوفد المرافق، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.
استعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ، في المقدمة، والسلطان هيثم بن طارق، في المقدمة على اليمين، حرس الشرف في حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
استعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ، في المقدمة، والسلطان هيثم بن طارق، في المقدمة على اليمين، حرس الشرف في حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
حرس الشرف الصيني يقومون بإسدال الستار قبل حفل استقبال سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال زيارته الرسمية للصين، في قاعة الشعب الكبرى، بكين، الصين، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
حرس الشرف الصيني يقومون بإسدال الستار قبل حفل استقبال سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال زيارته الرسمية للصين، في قاعة الشعب الكبرى، بكين، الصين، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، والسلطان هيثم بن طارق، في حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، والسلطان هيثم بن طارق، في حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
جانب من مراسم الاستقبال، الذي حضره الرئيس الصيني شي جين بينغ، والسلطان هيثم بن طارق، في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
جانب من مراسم الاستقبال، الذي حضره الرئيس الصيني شي جين بينغ، والسلطان هيثم بن طارق، في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.