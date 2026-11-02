في أول زيارة رسمية... سلطان عمان يصل إلى بكين

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استعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ، في المقدمة، والسلطان هيثم بن طارق، في المقدمة على اليمين، حرس الشرف في حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.