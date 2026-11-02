في أول زيارة رسمية... سلطان عمان يصل إلى بكين

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الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
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صدى الحياة
الطفل بين صوت الأسرة وصدى المجتمع... كيف نحمي هوية أطفالنا؟
10:03 GMT
30 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
خطوط التماس
مملكة كندة... الدور الجيوسياسي لمملكة عربية قبل الإسلام
11:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:47 GMT
13 د
موزاييك
بعد عقد من المعاناة.. طبيب مصري يقضي على الشلل الرعاش
12:03 GMT
15 د
صدى الحياة
مليار وجبة تهدر يوميا... كيف يتحول طعامنا الفائض إلى قنبلة حرارية؟
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
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11 د
مساحة حرة
مبادرة "تخضير القاهرة"... مظهر جمالي وفوائد اقتصادية وبيئية
13:03 GMT
29 د
موزاييك
دراسة تحذر من تناول الحلويات أُناء العلاج بالمضادات الحيوية
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خبير: بوتين حريص على ضمان حرية الملاحة
17:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
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9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
باكستان تعلن أن هناك أطراف تسعى لعرقلة الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، الأردن تعلن إحباط محاولة تسلل لمجموعة مسلحة من سوريا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
حين تصل الألوان قبل الكلمات.. الرسم كدبلوماسية بين روسيا والعالم العربي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحركات الأمريكية في المنطقة مؤشر للتحول من الردع إلى الضربات
19:30 GMT
30 د
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09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين حريص على ضمان حرية الملاحة
10:22 GMT
29 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
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نبض افريقيا
المغرب يرحب بعدم تجديد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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في أول زيارة رسمية... سلطان عمان يصل إلى بكين
في أول زيارة رسمية... سلطان عمان يصل إلى بكين
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من صور مراسم استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ لسلطان عُمان هيثم بن طارق، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان إلى... 02.11.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, ألبوم, سلطنة عمان, الصين, زيارة
фото, صور, ألبوم, سلطنة عمان, الصين, زيارة

في أول زيارة رسمية... سلطان عمان يصل إلى بكين

15:02 GMT 02.11.2026
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جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من صور مراسم استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ لسلطان عُمان هيثم بن طارق، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان إلى الصين.
© REUTERS Tingshu Wang/Pool

الرئيس الصيني وسلطان عُمان يحضران مراسم استقبال خلال زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان إلى الصين، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.

الرئيس الصيني وسلطان عُمان يحضران مراسم استقبال خلال زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان إلى الصين، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026. - سبوتنيك عربي
1/10
© REUTERS Tingshu Wang/Pool

الرئيس الصيني وسلطان عُمان يحضران مراسم استقبال خلال زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان إلى الصين، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.

© REUTERS Tingshu Wang/Pool

الرئيس الصيني شي جين بينغ وسلطان عُمان هيثم بن طارق، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.

الرئيس الصيني شي جين بينغ وسلطان عُمان هيثم بن طارق، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026. - سبوتنيك عربي
2/10
© REUTERS Tingshu Wang/Pool

الرئيس الصيني شي جين بينغ وسلطان عُمان هيثم بن طارق، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.

© REUTERS Tingshu Wang/Pool

نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان، السيد شهاب بن طارق آل سعيد، يصل إلى مراسم استقبال سلطان عُمان هيثم بن طارق في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.

نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان، السيد شهاب بن طارق آل سعيد، يصل إلى مراسم استقبال سلطان عُمان هيثم بن طارق في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026. - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS Tingshu Wang/Pool

نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان، السيد شهاب بن طارق آل سعيد، يصل إلى مراسم استقبال سلطان عُمان هيثم بن طارق في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.

© REUTERS Tingshu Wang/Pool

الرئيس الصيني في مراسم الاستقبال، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان إلى الصين، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.

الرئيس الصيني في مراسم الاستقبال، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان إلى الصين، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026. - سبوتنيك عربي
4/10
© REUTERS Tingshu Wang/Pool

الرئيس الصيني في مراسم الاستقبال، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان إلى الصين، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.

© REUTERS Tingshu Wang/Pool

جانب من مراسم الاستقبال في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.

جانب من مراسم الاستقبال في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026. - سبوتنيك عربي
5/10
© REUTERS Tingshu Wang/Pool

جانب من مراسم الاستقبال في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.

© REUTERS Tingshu Wang/Pool

سلطان عُمان والوفد المرافق، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.

سلطان عُمان والوفد المرافق، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026. - سبوتنيك عربي
6/10
© REUTERS Tingshu Wang/Pool

سلطان عُمان والوفد المرافق، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، في 2 نوفمبر 2026.

© AP Photo / Tingshu Wan/Pool

استعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ، في المقدمة، والسلطان هيثم بن طارق، في المقدمة على اليمين، حرس الشرف في حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

استعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ، في المقدمة، والسلطان هيثم بن طارق، في المقدمة على اليمين، حرس الشرف في حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Tingshu Wan/Pool

استعرض الرئيس الصيني شي جين بينغ، في المقدمة، والسلطان هيثم بن طارق، في المقدمة على اليمين، حرس الشرف في حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

© REUTERS Tingshu Wang/Pool

حرس الشرف الصيني يقومون بإسدال الستار قبل حفل استقبال سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال زيارته الرسمية للصين، في قاعة الشعب الكبرى، بكين، الصين، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

حرس الشرف الصيني يقومون بإسدال الستار قبل حفل استقبال سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال زيارته الرسمية للصين، في قاعة الشعب الكبرى، بكين، الصين، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
8/10
© REUTERS Tingshu Wang/Pool

حرس الشرف الصيني يقومون بإسدال الستار قبل حفل استقبال سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال زيارته الرسمية للصين، في قاعة الشعب الكبرى، بكين، الصين، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

© REUTERS Tingshu Wang/Pool

الرئيس الصيني شي جين بينغ، والسلطان هيثم بن طارق، في حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

الرئيس الصيني شي جين بينغ، والسلطان هيثم بن طارق، في حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
9/10
© REUTERS Tingshu Wang/Pool

الرئيس الصيني شي جين بينغ، والسلطان هيثم بن طارق، في حفل استقبال أقيم في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

© REUTERS Tingshu Wang/Pool

جانب من مراسم الاستقبال، الذي حضره الرئيس الصيني شي جين بينغ، والسلطان هيثم بن طارق، في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

جانب من مراسم الاستقبال، الذي حضره الرئيس الصيني شي جين بينغ، والسلطان هيثم بن طارق، في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS Tingshu Wang/Pool

جانب من مراسم الاستقبال، الذي حضره الرئيس الصيني شي جين بينغ، والسلطان هيثم بن طارق، في قاعة الشعب الكبرى ببكين، يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

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