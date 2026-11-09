موسكو تستعد لاستقبال العام الجديد 2027

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
انتقادات وتعاطف.. جدل حول لجوء بعض الفنانين المصريين إلى تيك توك لكسب الأموال
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
10:03 GMT
6 د
من الملعب
مصير حسام حسن مع منتخب مصر.. ودوري أبطال أوروبا يشتعل
10:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:39 GMT
21 د
خطوط التماس
علماء جبل عامل... جسر الفقه الإمامي إلى إيران الصفوية
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
مليار وجبة تهدر يوميا... كيف يتحول طعامنا الفائض إلى قنبلة حرارية؟
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ماذا يريد جيل الفا
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
13:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تصعيد عسكري واسع ومسار سياسي متعثر
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة.. اجتماعات مرتقبة بين مصر وليبيا لبحث بترسيم الحدود
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
بين الرمز والتاريخ..يوم الوحدة الوطنية في روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل عاجزة عن قصف إيران مباشرة.. ولبنان هو الهدف القادم
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
من الملعب
مصير حسام حسن مع منتخب مصر.. ودوري أبطال أوروبا يشتعل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:34 GMT
9 د
موزاييك
دراسة تحذر من تناول الحلويات أُناء العلاج بالمضادات الحيوية
10:43 GMT
17 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين احتمالات الحرب والتسوية بعد تكليف آيزنكوت ومصر أمام لغز حوادث القطارات المتكررة، فأين تكمن الأزمة؟
11:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
المحكمة العليا في الصومال تقضي بعدم قانونية تمديد ولاية الرئيس وتأمر بتنظيم انتخابات خلال 90 يوماً
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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موسكو تستعد لاستقبال العام الجديد 2027
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фото, صور, موسكو
фото, صور, موسكو

موسكو تستعد لاستقبال العام الجديد 2027

11:51 GMT 09.11.2026
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زينة داخلية مضيئة على شكل حلقة دائرية ضخمة مزينة بالأنوار والرسومات، معلقة داخل مبنى مجمع "غوم" التجاري الشهير في العاصمة موسكو

زينة داخلية مضيئة على شكل حلقة دائرية ضخمة مزينة بالأنوار والرسومات، معلقة داخل مبنى مجمع &quot;غوم&quot; التجاري الشهير في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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زينة داخلية مضيئة على شكل حلقة دائرية ضخمة مزينة بالأنوار والرسومات، معلقة داخل مبنى مجمع "غوم" التجاري الشهير في العاصمة موسكو

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لامرأة ترتدي معطفًا شتويًا أبيض وتنظر إلى هاتفها النقال، بينما تظهر في الخلفية أشجار عيد الميلاد المزينة بالكرات الحمراء والإضاءة الدافئة في شوارع موسكو ليلًا

صورة لامرأة ترتدي معطفًا شتويًا أبيض وتنظر إلى هاتفها النقال، بينما تظهر في الخلفية أشجار عيد الميلاد المزينة بالكرات الحمراء والإضاءة الدافئة في شوارع موسكو ليلًا - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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صورة لامرأة ترتدي معطفًا شتويًا أبيض وتنظر إلى هاتفها النقال، بينما تظهر في الخلفية أشجار عيد الميلاد المزينة بالكرات الحمراء والإضاءة الدافئة في شوارع موسكو ليلًا

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

تبرز كرة ثلجية زرقاء مزخرفة بنقوش بيضاء معلقة في السقف لمتجر "غوم" وسط موسكو، كجزء من الديكورات الشتوية

تبرز كرة ثلجية زرقاء مزخرفة بنقوش بيضاء معلقة في السقف لمتجر &quot;غوم&quot; وسط موسكو، كجزء من الديكورات الشتوية - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تبرز كرة ثلجية زرقاء مزخرفة بنقوش بيضاء معلقة في السقف لمتجر "غوم" وسط موسكو، كجزء من الديكورات الشتوية

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لعدد من الأشخاص والزوار يقفون أمام قوس زينة شتوي مضيء يحمل شعار "غوم" تتوسطه نجمة فضية كبيرة

صورة لعدد من الأشخاص والزوار يقفون أمام قوس زينة شتوي مضيء يحمل شعار &quot;غوم&quot; تتوسطه نجمة فضية كبيرة - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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صورة لعدد من الأشخاص والزوار يقفون أمام قوس زينة شتوي مضيء يحمل شعار "غوم" تتوسطه نجمة فضية كبيرة

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة خارجية مميزة تظهر فيها قمة "برج سباسكايا" التاريخي في الكرملين، محاطًا بأغصان زينة عيد الميلاد والكرات الحمراء اللامعة

لقطة خارجية مميزة تظهر فيها قمة &quot;برج سباسكايا&quot; التاريخي في الكرملين، محاطًا بأغصان زينة عيد الميلاد والكرات الحمراء اللامعة - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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لقطة خارجية مميزة تظهر فيها قمة "برج سباسكايا" التاريخي في الكرملين، محاطًا بأغصان زينة عيد الميلاد والكرات الحمراء اللامعة

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر فتاة تسير في أحد شوارع موسكو، بينما تتدلى فوقها مئات السلاسل الضوئية المتلألئة بإضاءة ذهبية لافتة

صورة تظهر فتاة تسير في أحد شوارع موسكو، بينما تتدلى فوقها مئات السلاسل الضوئية المتلألئة بإضاءة ذهبية لافتة - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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صورة تظهر فتاة تسير في أحد شوارع موسكو، بينما تتدلى فوقها مئات السلاسل الضوئية المتلألئة بإضاءة ذهبية لافتة

© Photo / MSKAgency/Yaroslav Chingayev

مجسم أزرق كبير وبارز على شكل حيوان الماعز، منصوبا كديكور مركزي وسط الممر التجاري لمتجر "غوم"

مجسم أزرق كبير وبارز على شكل حيوان الماعز، منصوبا كديكور مركزي وسط الممر التجاري لمتجر &quot;غوم&quot; - سبوتنيك عربي
7/9
© Photo / MSKAgency/Yaroslav Chingayev

مجسم أزرق كبير وبارز على شكل حيوان الماعز، منصوبا كديكور مركزي وسط الممر التجاري لمتجر "غوم"

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة فنية ليلية ركزت على تأثير أخيلة الأضواء الدائرية في المقدمة، ويظهر في الخلفية شخصان يسيران وسط شوارع المدينة المضاءة

لقطة فنية ليلية ركزت على تأثير أخيلة الأضواء الدائرية في المقدمة، ويظهر في الخلفية شخصان يسيران وسط شوارع المدينة المضاءة - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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لقطة فنية ليلية ركزت على تأثير أخيلة الأضواء الدائرية في المقدمة، ويظهر في الخلفية شخصان يسيران وسط شوارع المدينة المضاءة

© Photo / MSKAgency/Yaroslav Chingayev

لقطة علوية تستعرض الهيكل المعماري الداخلي لمتجر "غوم"، وتظهر حلقات دائرية ضخمة متعددة المستويات ومحاطة بالكامل بحبال الإضاءة البيضاء

لقطة علوية تستعرض الهيكل المعماري الداخلي لمتجر &quot;غوم&quot;، وتظهر حلقات دائرية ضخمة متعددة المستويات ومحاطة بالكامل بحبال الإضاءة البيضاء - سبوتنيك عربي
9/9
© Photo / MSKAgency/Yaroslav Chingayev

لقطة علوية تستعرض الهيكل المعماري الداخلي لمتجر "غوم"، وتظهر حلقات دائرية ضخمة متعددة المستويات ومحاطة بالكامل بحبال الإضاءة البيضاء

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