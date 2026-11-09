موسكو تستعد لاستقبال العام الجديد 2027

زينة داخلية مضيئة على شكل حلقة دائرية ضخمة مزينة بالأنوار والرسومات، معلقة داخل مبنى مجمع "غوم" التجاري الشهير في العاصمة موسكو
زينة داخلية مضيئة على شكل حلقة دائرية ضخمة مزينة بالأنوار والرسومات، معلقة داخل مبنى مجمع "غوم" التجاري الشهير في العاصمة موسكو
صورة لامرأة ترتدي معطفًا شتويًا أبيض وتنظر إلى هاتفها النقال، بينما تظهر في الخلفية أشجار عيد الميلاد المزينة بالكرات الحمراء والإضاءة الدافئة في شوارع موسكو ليلًا
صورة لامرأة ترتدي معطفًا شتويًا أبيض وتنظر إلى هاتفها النقال، بينما تظهر في الخلفية أشجار عيد الميلاد المزينة بالكرات الحمراء والإضاءة الدافئة في شوارع موسكو ليلًا
تبرز كرة ثلجية زرقاء مزخرفة بنقوش بيضاء معلقة في السقف لمتجر "غوم" وسط موسكو، كجزء من الديكورات الشتوية
تبرز كرة ثلجية زرقاء مزخرفة بنقوش بيضاء معلقة في السقف لمتجر "غوم" وسط موسكو، كجزء من الديكورات الشتوية
صورة لعدد من الأشخاص والزوار يقفون أمام قوس زينة شتوي مضيء يحمل شعار "غوم" تتوسطه نجمة فضية كبيرة
صورة لعدد من الأشخاص والزوار يقفون أمام قوس زينة شتوي مضيء يحمل شعار "غوم" تتوسطه نجمة فضية كبيرة
لقطة خارجية مميزة تظهر فيها قمة "برج سباسكايا" التاريخي في الكرملين، محاطًا بأغصان زينة عيد الميلاد والكرات الحمراء اللامعة
لقطة خارجية مميزة تظهر فيها قمة "برج سباسكايا" التاريخي في الكرملين، محاطًا بأغصان زينة عيد الميلاد والكرات الحمراء اللامعة
صورة تظهر فتاة تسير في أحد شوارع موسكو، بينما تتدلى فوقها مئات السلاسل الضوئية المتلألئة بإضاءة ذهبية لافتة
صورة تظهر فتاة تسير في أحد شوارع موسكو، بينما تتدلى فوقها مئات السلاسل الضوئية المتلألئة بإضاءة ذهبية لافتة
مجسم أزرق كبير وبارز على شكل حيوان الماعز، منصوبا كديكور مركزي وسط الممر التجاري لمتجر "غوم"
مجسم أزرق كبير وبارز على شكل حيوان الماعز، منصوبا كديكور مركزي وسط الممر التجاري لمتجر "غوم"
لقطة فنية ليلية ركزت على تأثير أخيلة الأضواء الدائرية في المقدمة، ويظهر في الخلفية شخصان يسيران وسط شوارع المدينة المضاءة
لقطة فنية ليلية ركزت على تأثير أخيلة الأضواء الدائرية في المقدمة، ويظهر في الخلفية شخصان يسيران وسط شوارع المدينة المضاءة
لقطة علوية تستعرض الهيكل المعماري الداخلي لمتجر "غوم"، وتظهر حلقات دائرية ضخمة متعددة المستويات ومحاطة بالكامل بحبال الإضاءة البيضاء
لقطة علوية تستعرض الهيكل المعماري الداخلي لمتجر "غوم"، وتظهر حلقات دائرية ضخمة متعددة المستويات ومحاطة بالكامل بحبال الإضاءة البيضاء