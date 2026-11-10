مفاوضات أبوظبي... صور من قلب الحدث

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي (من اليسار إلى اليمين) خلال اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا. وتهدف المحادثات إلى تطوير نظام أمني قاري جديد في مرحلة ما بعد الصراع.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي (من اليسار إلى اليمين) خلال اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا. وتهدف المحادثات إلى تطوير نظام أمني قاري جديد في مرحلة ما بعد الصراع.
وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان، يتحدث مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك خلال المحادثات الثلاثية التي تستضيفها دولة الإمارات بين وفود من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي، بتاريخ 10 نوفمبر 2026.
وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان، يتحدث مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك خلال المحادثات الثلاثية التي تستضيفها دولة الإمارات بين وفود من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي، بتاريخ 10 نوفمبر 2026.
قبيل بدء اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، مخصص لحل الصراع في أوكرانيا.
قبيل بدء اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، مخصص لحل الصراع في أوكرانيا.
حضر فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، اجتماعاً ثلاثياً ضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا.
حضر فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، اجتماعاً ثلاثياً ضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا.
اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي مخصص لحل الصراع في أوكرانيا.
اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي مخصص لحل الصراع في أوكرانيا.
جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان، يحضران محادثات ثلاثية استضافتها دولة الإمارات بين وفود من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 10 نوفمبر 2026.
جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان، يحضران محادثات ثلاثية استضافتها دولة الإمارات بين وفود من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 10 نوفمبر 2026.
المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف (يسار) والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا أليكسوس غرينكيفيتش خلال اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا.
المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف (يسار) والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا أليكسوس غرينكيفيتش خلال اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا.
حضر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف (من اليسار إلى اليمين)، اجتماعاً ثلاثياً في أبوظبي ضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، خصص لحل الصراع في أوكرانيا.
حضر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف (من اليسار إلى اليمين)، اجتماعاً ثلاثياً في أبوظبي ضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، خصص لحل الصراع في أوكرانيا.