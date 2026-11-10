مفاوضات أبوظبي... صور من قلب الحدث

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
من الملعب
مصير حسام حسن مع منتخب مصر.. ودوري أبطال أوروبا يشتعل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:34 GMT
9 د
موزاييك
دراسة تحذر من تناول الحلويات أُناء العلاج بالمضادات الحيوية
10:43 GMT
17 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين احتمالات الحرب والتسوية بعد تكليف آيزنكوت ومصر أمام لغز حوادث القطارات المتكررة، فأين تكمن الأزمة؟
11:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
المحكمة العليا في الصومال تقضي بعدم قانونية تمديد ولاية الرئيس وتأمر بتنظيم انتخابات خلال 90 يوماً
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
صحفيون يطالبون بحماية زملائهم في مناطق النزاع
18:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تفتح آفاقا جديدة لبناء القدرات الزراعية للدول العربية؟
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
المشهد السوري في عين العاصفة: تحالفات خارجية غامضة واستباحة إسرائيلية للأجواء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
91 د
الحدث من سبوتنيك
المشاريع الكبرى في السعودية تفتح أبوابها أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة ... القراصنة يوسّعون استهدافهم إلى أموال البنوك، فهل أصبح القطاع المالي أمام تهديد سيبراني غير مسبوق؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
لبنان بين احتمالات الحرب والتسوية بعد تكليف آيزنكوت ومصر أمام لغز حوادث القطارات المتكررة، فأين تكمن الأزمة؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
270 د
نبض افريقيا
المحكمة العليا في الصومال تقضي بعدم قانونية تمديد ولاية الرئيس وتأمر بتنظيم انتخابات خلال 90 يوماً
10:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
غوتيريش يحذّر: العالم يدخل عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى... فهل ينجح "كوب 31 " في تحويل التحذيرات إلى قرارات؟
11:00 GMT
123 د
من الملعب
إصابات اللاعبين في التوقف الدولي.. من يتحمل المسؤولية؟
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
13:30 GMT
10 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الضمانات الأمنية أولوية روسيا في محادثات أبو ظبي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة توجيهات المرشد الإيراني بإنهاء "حالة اللاسلم واللاحرب"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر.. كيف تتحول الكثافة السكانية من تحدي تنموي إلى رافعة للاقتصاد الوطني
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مفاوضات أبوظبي... صور من قلب الحدث
مفاوضات أبوظبي... صور من قلب الحدث
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور من المفاوضات الثلاثية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بين روسيا والولايات المتحدة... 10.11.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا, العالم
фото, صور, روسيا, العالم

مفاوضات أبوظبي... صور من قلب الحدث

15:40 GMT 10.11.2026
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جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور من المفاوضات الثلاثية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي (من اليسار إلى اليمين) خلال اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا. وتهدف المحادثات إلى تطوير نظام أمني قاري جديد في مرحلة ما بعد الصراع.

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي (من اليسار إلى اليمين) خلال اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا. وتهدف المحادثات إلى تطوير نظام أمني قاري جديد في مرحلة ما بعد الصراع. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Grigory Sysoev
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نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي (من اليسار إلى اليمين) خلال اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا. وتهدف المحادثات إلى تطوير نظام أمني قاري جديد في مرحلة ما بعد الصراع.

© REUTERS Rula Rouhana

وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان، يتحدث مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك خلال المحادثات الثلاثية التي تستضيفها دولة الإمارات بين وفود من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي، بتاريخ 10 نوفمبر 2026.

وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان، يتحدث مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك خلال المحادثات الثلاثية التي تستضيفها دولة الإمارات بين وفود من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي، بتاريخ 10 نوفمبر 2026. - سبوتنيك عربي
2/8
© REUTERS Rula Rouhana

وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان، يتحدث مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك خلال المحادثات الثلاثية التي تستضيفها دولة الإمارات بين وفود من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي، بتاريخ 10 نوفمبر 2026.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

قبيل بدء اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، مخصص لحل الصراع في أوكرانيا.

قبيل بدء اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، مخصص لحل الصراع في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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قبيل بدء اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، مخصص لحل الصراع في أوكرانيا.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

حضر فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، اجتماعاً ثلاثياً ضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا.

حضر فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، اجتماعاً ثلاثياً ضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

حضر فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، اجتماعاً ثلاثياً ضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي مخصص لحل الصراع في أوكرانيا.

اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي مخصص لحل الصراع في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي مخصص لحل الصراع في أوكرانيا.

© REUTERS Rula Rouhana

جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان، يحضران محادثات ثلاثية استضافتها دولة الإمارات بين وفود من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 10 نوفمبر 2026.

جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان، يحضران محادثات ثلاثية استضافتها دولة الإمارات بين وفود من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 10 نوفمبر 2026. - سبوتنيك عربي
6/8
© REUTERS Rula Rouhana

جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان، يحضران محادثات ثلاثية استضافتها دولة الإمارات بين وفود من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 10 نوفمبر 2026.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف (يسار) والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا أليكسوس غرينكيفيتش خلال اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا.

المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف (يسار) والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا أليكسوس غرينكيفيتش خلال اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Grigory Sysoev
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المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف (يسار) والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا أليكسوس غرينكيفيتش خلال اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

حضر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف (من اليسار إلى اليمين)، اجتماعاً ثلاثياً في أبوظبي ضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، خصص لحل الصراع في أوكرانيا.

حضر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف (من اليسار إلى اليمين)، اجتماعاً ثلاثياً في أبوظبي ضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، خصص لحل الصراع في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Grigory Sysoev
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حضر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف (من اليسار إلى اليمين)، اجتماعاً ثلاثياً في أبوظبي ضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، خصص لحل الصراع في أوكرانيا.

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- سبوتنيك عربياختتام اليوم الأول من المفاوضات الثلاثية في أبوظبي بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية 15:07 GMT
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