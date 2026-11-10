مفاوضات أبوظبي... صور من قلب الحدث

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نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي (من اليسار إلى اليمين) خلال اجتماع ثلاثي لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، خصص لحل الصراع في أوكرانيا. وتهدف المحادثات إلى تطوير نظام أمني قاري جديد في مرحلة ما بعد الصراع.