صور مدهشة التقطتها عدسات الفائزين بمسابقة "مصور الطبيعة" لعام 2026

"ذئب يتخفى لصيد فرائسه تحت أغصان شجرة بلوط عملاقة تتلألأ بأشعة الشمس"، بعد سنوات من تتبع ذئاب القيوط في تلال جامعة ستانفورد، حقق المصور الشاب حلمه بتوثيق هذا المفترس في موطنه الأصلي وسط سافانا البلوط. وبعد أن اختفى الذئب عن الأنظار في أحد الجداول المائية واعتقد المصور أنه رحل، انتظره 15 دقيقة ليفاجأ به يظهر مجددًا وهو يطأطئ رأسه للبحث عن القوارض تحت شجرة بلوط ضخمة، فالتقط هذه اللقطة الساحرة التي تدمج هيبة الحيوان بعظمة الشجرة المضيئة فوقه