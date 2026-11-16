صور مدهشة التقطتها عدسات الفائزين بمسابقة "مصور الطبيعة" لعام 2026

عربي

19-18 نوفمبر 2026

قمة "أبيك"
شينزين

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الأوروبي يريد حجز مقعد له في إعادة إعمار سوريا
09:30 GMT
30 د
من الملعب
علي ماهر مدرباً لمنتخب مصر.. تداعيات رحيل حسام حسن وتحديات المرحلة الجديدة
10:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
مملكة حمير واحدة من أبرز الممالك التي قامت في جنوب شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام
11:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:47 GMT
12 د
مساحة حرة
مصر... إجراءات جديدة لمعالجة أوجه القصور داخل منظومة السكك الحديدية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
12:33 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما الدلالات السياسية لزيارة الفريق صدام حفتر للقاهرة؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
مليار وجبة تهدر يوميا... كيف يتحول طعامنا الفائض إلى قنبلة حرارية؟
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
مطالبات بضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في غزة.. تدهور الوضع الإنساني لآلاف النازحين في اليمن
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
رسالة ردع حازمة.. كيف تعيد القيادة الخليجية المتقدمة رسم خريطة الأمن الإقليمي؟
19:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الأوروبي يريد حجز مقعد له في إعادة إعمار سوريا
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
الطفل بين صوت الأسرة وصدى المجتمع... كيف نحمي هوية أطفالنا؟
10:15 GMT
30 د
موزاييك
ماذا يريد جيل الفا
10:45 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
انتخابات نقابة المحامين في بيروت تعيد رسم التوازنات السياسية والنقابية,6 خطوط عالمية تعود للعبور من "السويس"، فهل تمهد لاستئناف الملاحة عبر البحر الأحمر؟
11:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
النيجر تحتج على تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الانتشار العسكري الجزائري
13:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:33 GMT
13 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
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صور مدهشة التقطتها عدسات الفائزين بمسابقة "مصور الطبيعة" لعام 2026
صور مدهشة التقطتها عدسات الفائزين بمسابقة "مصور الطبيعة" لعام 2026
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة استثنائية من أبرز الأعمال الفائزة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2026، والتي وثّقت بعدسات... 16.11.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

صور مدهشة التقطتها عدسات الفائزين بمسابقة "مصور الطبيعة" لعام 2026

11:21 GMT 16.11.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة استثنائية من أبرز الأعمال الفائزة في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2026، والتي وثّقت بعدسات محترفة مشاهد ساحرة ونادرة للحياة البرية والظواهر الطبيعية حول العالم.
© Photo / Hannu Ahonen/NPOTY 2026

"عندما ترسم الطبيعة لوحتها بالجليد والرياح"، في شتاء فنلندا القارس، وقبل هطول الثلوج، تجمّدت مياه بحيرة فوق أوراق زنبق الماء. ومع هبوب الرياح، تطايرت بعض الأوراق وتفتت، لتترك خلفها بصمات جليدية ساحرة تشبه الزخارف المنحوتة بدقة. يوثق المصور هانو أهونين، هذه الظاهرة الطبيعية النادرة، التي لم يشهدها من قبل، في لقطة فازت بالجائزة الكبرى

&quot;عندما ترسم الطبيعة لوحتها بالجليد والرياح&quot;، في شتاء فنلندا القارس، وقبل هطول الثلوج، تجمّدت مياه بحيرة فوق أوراق زنبق الماء. ومع هبوب الرياح، تطايرت بعض الأوراق وتفتت، لتترك خلفها بصمات جليدية ساحرة تشبه الزخارف المنحوتة بدقة. يوثق المصور هانو أهونين، هذه الظاهرة الطبيعية النادرة، التي لم يشهدها من قبل، في لقطة فازت بالجائزة الكبرى - سبوتنيك عربي
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© Photo / Hannu Ahonen/NPOTY 2026

"عندما ترسم الطبيعة لوحتها بالجليد والرياح"، في شتاء فنلندا القارس، وقبل هطول الثلوج، تجمّدت مياه بحيرة فوق أوراق زنبق الماء. ومع هبوب الرياح، تطايرت بعض الأوراق وتفتت، لتترك خلفها بصمات جليدية ساحرة تشبه الزخارف المنحوتة بدقة. يوثق المصور هانو أهونين، هذه الظاهرة الطبيعية النادرة، التي لم يشهدها من قبل، في لقطة فازت بالجائزة الكبرى

© Photo / Sunita Mandal/NPOTY 2026

"لحظة تأمل صامتة في أعماق غابات أوغندا"، بعد أسبوع كامل من الانتظار والاندماج الصامت مع الشمبانزي الشرقي البري في منتزه "كيبالي" الوطني بأوغندا، رصدت المصورة سونيتا ماندال، هذه اللحظة الإنسانية العميقة. تظهر أنثى شمبانزي تحت أشعة الشمس المتسللة بين الأشجار وهي تمسك ثمرة خضراء، وتقلّبها بين أصابعها بتركيز وهدوء لافت، قبل أن تأكلها، في مشهد يكشف عن مدى دقة ووعي هذه الكائنات بعالمها المحيط

&quot;لحظة تأمل صامتة في أعماق غابات أوغندا&quot;، بعد أسبوع كامل من الانتظار والاندماج الصامت مع الشمبانزي الشرقي البري في منتزه &quot;كيبالي&quot; الوطني بأوغندا، رصدت المصورة سونيتا ماندال، هذه اللحظة الإنسانية العميقة. تظهر أنثى شمبانزي تحت أشعة الشمس المتسللة بين الأشجار وهي تمسك ثمرة خضراء، وتقلّبها بين أصابعها بتركيز وهدوء لافت، قبل أن تأكلها، في مشهد يكشف عن مدى دقة ووعي هذه الكائنات بعالمها المحيط - سبوتنيك عربي
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© Photo / Sunita Mandal/NPOTY 2026

"لحظة تأمل صامتة في أعماق غابات أوغندا"، بعد أسبوع كامل من الانتظار والاندماج الصامت مع الشمبانزي الشرقي البري في منتزه "كيبالي" الوطني بأوغندا، رصدت المصورة سونيتا ماندال، هذه اللحظة الإنسانية العميقة. تظهر أنثى شمبانزي تحت أشعة الشمس المتسللة بين الأشجار وهي تمسك ثمرة خضراء، وتقلّبها بين أصابعها بتركيز وهدوء لافت، قبل أن تأكلها، في مشهد يكشف عن مدى دقة ووعي هذه الكائنات بعالمها المحيط

© Photo / Xuzhong Liu/NPOTY 2026

من الأعلى وعبر طائرة مسيرة في محمية الشاطئ الأحمر بمقاطعة لياونينغ الصينية، التقط المصور شوزونغ ليو، هذا المشهد الاستثنائي، في سبتمبر/ أيلول 2025. تداخل التضاريس الطبيعية والمياه صنع لوحة بصرية أعادت إلى ذاكرة المصور مشهد تفتّح أزهار الخوخ وسط الثلوج في إقليم التبت، فالتقطها فورًا لتُتوج كأفضل عمل في فئة الفن الطبيعي

من الأعلى وعبر طائرة مسيرة في محمية الشاطئ الأحمر بمقاطعة لياونينغ الصينية، التقط المصور شوزونغ ليو، هذا المشهد الاستثنائي، في سبتمبر/ أيلول 2025. تداخل التضاريس الطبيعية والمياه صنع لوحة بصرية أعادت إلى ذاكرة المصور مشهد تفتّح أزهار الخوخ وسط الثلوج في إقليم التبت، فالتقطها فورًا لتُتوج كأفضل عمل في فئة الفن الطبيعي - سبوتنيك عربي
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© Photo / Xuzhong Liu/NPOTY 2026

من الأعلى وعبر طائرة مسيرة في محمية الشاطئ الأحمر بمقاطعة لياونينغ الصينية، التقط المصور شوزونغ ليو، هذا المشهد الاستثنائي، في سبتمبر/ أيلول 2025. تداخل التضاريس الطبيعية والمياه صنع لوحة بصرية أعادت إلى ذاكرة المصور مشهد تفتّح أزهار الخوخ وسط الثلوج في إقليم التبت، فالتقطها فورًا لتُتوج كأفضل عمل في فئة الفن الطبيعي

© Photo / Daniil Malikov/NPOTY 2026

"تفصيل صغير غيّر المشهد بالكامل في غابات الشتاء الروسية"، خلال نزهة هادئة في غابات منطقة ريازان الروسية، لمح المصور الشاب دانييل ماليكوف مجموعة من غزلان السيكا على الجانب الآخر من الطريق. لفت انتباهه غزال منعزل اقترب من جذع شجرة صنوبر وبدأ يفرك جبهته وأعلى رأسه بها، وما بدا في البداية كسلوك طبيعي معتاد، كشف عن تفصيل دقيق وبصري ساحر غيّر نظرة المصور للمشهد بالكامل وخلّده في هذه اللقطة.

&quot;تفصيل صغير غيّر المشهد بالكامل في غابات الشتاء الروسية&quot;، خلال نزهة هادئة في غابات منطقة ريازان الروسية، لمح المصور الشاب دانييل ماليكوف مجموعة من غزلان السيكا على الجانب الآخر من الطريق. لفت انتباهه غزال منعزل اقترب من جذع شجرة صنوبر وبدأ يفرك جبهته وأعلى رأسه بها، وما بدا في البداية كسلوك طبيعي معتاد، كشف عن تفصيل دقيق وبصري ساحر غيّر نظرة المصور للمشهد بالكامل وخلّده في هذه اللقطة. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Daniil Malikov/NPOTY 2026

"تفصيل صغير غيّر المشهد بالكامل في غابات الشتاء الروسية"، خلال نزهة هادئة في غابات منطقة ريازان الروسية، لمح المصور الشاب دانييل ماليكوف مجموعة من غزلان السيكا على الجانب الآخر من الطريق. لفت انتباهه غزال منعزل اقترب من جذع شجرة صنوبر وبدأ يفرك جبهته وأعلى رأسه بها، وما بدا في البداية كسلوك طبيعي معتاد، كشف عن تفصيل دقيق وبصري ساحر غيّر نظرة المصور للمشهد بالكامل وخلّده في هذه اللقطة.

© Photo / Enikő Kálovics/NPOTY 2026

عندما تتحول الحشرات الصغيرة إلى جنيات تحلق تحت سماء بنفسجية ساحرة، في ليلة خريفية صافية وهادئة داخل غابات "ميتيريك" الهولندية، رصدت المصورة إنيكو كالوفيكس، حشرات أسد المنّ الخضراء الصغيرة وهي تحلّق بأجنحتها الرقيقة تحت النجوم، لتبدو في طيرانها المتمايل كسرب من الجنيات الحالمة. وباستخدام تقنية "التعريض المزدوج" داخل الكاميرا، دمجت المصورة هذه الكائنات الرقيقة مع السماء البنفسجية المحيطة لتنقل سحر تلك اللحظة الخيالية كما لو كانت قصة خرافية حقيقية

عندما تتحول الحشرات الصغيرة إلى جنيات تحلق تحت سماء بنفسجية ساحرة، في ليلة خريفية صافية وهادئة داخل غابات &quot;ميتيريك&quot; الهولندية، رصدت المصورة إنيكو كالوفيكس، حشرات أسد المنّ الخضراء الصغيرة وهي تحلّق بأجنحتها الرقيقة تحت النجوم، لتبدو في طيرانها المتمايل كسرب من الجنيات الحالمة. وباستخدام تقنية &quot;التعريض المزدوج&quot; داخل الكاميرا، دمجت المصورة هذه الكائنات الرقيقة مع السماء البنفسجية المحيطة لتنقل سحر تلك اللحظة الخيالية كما لو كانت قصة خرافية حقيقية - سبوتنيك عربي
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© Photo / Enikő Kálovics/NPOTY 2026

عندما تتحول الحشرات الصغيرة إلى جنيات تحلق تحت سماء بنفسجية ساحرة، في ليلة خريفية صافية وهادئة داخل غابات "ميتيريك" الهولندية، رصدت المصورة إنيكو كالوفيكس، حشرات أسد المنّ الخضراء الصغيرة وهي تحلّق بأجنحتها الرقيقة تحت النجوم، لتبدو في طيرانها المتمايل كسرب من الجنيات الحالمة. وباستخدام تقنية "التعريض المزدوج" داخل الكاميرا، دمجت المصورة هذه الكائنات الرقيقة مع السماء البنفسجية المحيطة لتنقل سحر تلك اللحظة الخيالية كما لو كانت قصة خرافية حقيقية

© Photo / Audun Rikardsen/NPOTY 2026

3 سنوات من التخطيط و17 ساعة من الانتظار في القطب الشمالي لالتقاط نظرة الرعب الأخيرة، من منظور الفقمة وهي تصعد للتنفس، رصد المصور النرويجي أودون ريكاردسن، دبًا قطبيًا يحدق مباشرة في ثقب التنفس الجليدي شمال أرخبيل سفالبارد، بعد 3 سنوات من المحاولات، ثبّت المصور كاميرا تحت الجليد بعمق 1.5 متر موجهة للأعلى، وانتظر 8 ساعات حتى الرابعة فجرًا ليتقدم الدب ويغرس رأسه في الجليد نافثًا أنفاسه أمام العدسة مباشرة، ثم اضطر المصور للانتظار 9 ساعات إضافية حتى استيقظ الدب وغادر المكان ليتأكد أن كاميراته قد التقطت "لقطة العمر"

3 سنوات من التخطيط و17 ساعة من الانتظار في القطب الشمالي لالتقاط نظرة الرعب الأخيرة، من منظور الفقمة وهي تصعد للتنفس، رصد المصور النرويجي أودون ريكاردسن، دبًا قطبيًا يحدق مباشرة في ثقب التنفس الجليدي شمال أرخبيل سفالبارد، بعد 3 سنوات من المحاولات، ثبّت المصور كاميرا تحت الجليد بعمق 1.5 متر موجهة للأعلى، وانتظر 8 ساعات حتى الرابعة فجرًا ليتقدم الدب ويغرس رأسه في الجليد نافثًا أنفاسه أمام العدسة مباشرة، ثم اضطر المصور للانتظار 9 ساعات إضافية حتى استيقظ الدب وغادر المكان ليتأكد أن كاميراته قد التقطت &quot;لقطة العمر&quot; - سبوتنيك عربي
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© Photo / Audun Rikardsen/NPOTY 2026

3 سنوات من التخطيط و17 ساعة من الانتظار في القطب الشمالي لالتقاط نظرة الرعب الأخيرة، من منظور الفقمة وهي تصعد للتنفس، رصد المصور النرويجي أودون ريكاردسن، دبًا قطبيًا يحدق مباشرة في ثقب التنفس الجليدي شمال أرخبيل سفالبارد، بعد 3 سنوات من المحاولات، ثبّت المصور كاميرا تحت الجليد بعمق 1.5 متر موجهة للأعلى، وانتظر 8 ساعات حتى الرابعة فجرًا ليتقدم الدب ويغرس رأسه في الجليد نافثًا أنفاسه أمام العدسة مباشرة، ثم اضطر المصور للانتظار 9 ساعات إضافية حتى استيقظ الدب وغادر المكان ليتأكد أن كاميراته قد التقطت "لقطة العمر"

© Photo / László Tóth/NPOTY 2026

"عندما تحوّل الرياح العاصفة بحيرة متجمدة إلى أمواج ثلجية صاخبة بالأبيض والأسود"، بشغفه الدائم بالطيران واستكشاف البحيرات المتجمدة من الأعلى، قرر المصور المجري لازلو توث اختبار طائرته المسيرة (الدرون) وسط رياح عاتية فوق طبقة رقيقة من الثلج لا تتجاوز نصف سنتيمتر. وبفعل قوة العاصفة، بدأت الثلوج البيضاء تتشكل وتتحرك فوق الجليد الداكن من دقيقة لأخرى، لترسم لوحة تجريدية مذهلة تحاكي أمواج البحر الهائجة

&quot;عندما تحوّل الرياح العاصفة بحيرة متجمدة إلى أمواج ثلجية صاخبة بالأبيض والأسود&quot;، بشغفه الدائم بالطيران واستكشاف البحيرات المتجمدة من الأعلى، قرر المصور المجري لازلو توث اختبار طائرته المسيرة (الدرون) وسط رياح عاتية فوق طبقة رقيقة من الثلج لا تتجاوز نصف سنتيمتر. وبفعل قوة العاصفة، بدأت الثلوج البيضاء تتشكل وتتحرك فوق الجليد الداكن من دقيقة لأخرى، لترسم لوحة تجريدية مذهلة تحاكي أمواج البحر الهائجة - سبوتنيك عربي
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© Photo / László Tóth/NPOTY 2026

"عندما تحوّل الرياح العاصفة بحيرة متجمدة إلى أمواج ثلجية صاخبة بالأبيض والأسود"، بشغفه الدائم بالطيران واستكشاف البحيرات المتجمدة من الأعلى، قرر المصور المجري لازلو توث اختبار طائرته المسيرة (الدرون) وسط رياح عاتية فوق طبقة رقيقة من الثلج لا تتجاوز نصف سنتيمتر. وبفعل قوة العاصفة، بدأت الثلوج البيضاء تتشكل وتتحرك فوق الجليد الداكن من دقيقة لأخرى، لترسم لوحة تجريدية مذهلة تحاكي أمواج البحر الهائجة

© Photo / Matt Pérez/NPOTY 2026

"سلحفاة نادرة تتأمل سماءً من البيوض المتلألئة في أعماق مياه كاليفورنيا"، خلال رحلاته السنوية للغوص في ولاية كاليفورنيا، رصد المصور الأمريكي "مات بيريز" سلحفاة برك جنوبية غربية هادئة وسط أغصان مغطاة بكتل بيوض سمندل كاليفورنيا المليئة باليرقات. اقترب المصور ببطء شديد ووجّه عدسته من الأسفل إلى الأعلى، ليصنع هذا التكوين الساحر الذي يظهر السلحفاة وكأنها تقف تحت سماء مرصعة بالنجوم والمجرات المائية

&quot;سلحفاة نادرة تتأمل سماءً من البيوض المتلألئة في أعماق مياه كاليفورنيا&quot;، خلال رحلاته السنوية للغوص في ولاية كاليفورنيا، رصد المصور الأمريكي &quot;مات بيريز&quot; سلحفاة برك جنوبية غربية هادئة وسط أغصان مغطاة بكتل بيوض سمندل كاليفورنيا المليئة باليرقات. اقترب المصور ببطء شديد ووجّه عدسته من الأسفل إلى الأعلى، ليصنع هذا التكوين الساحر الذي يظهر السلحفاة وكأنها تقف تحت سماء مرصعة بالنجوم والمجرات المائية - سبوتنيك عربي
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© Photo / Matt Pérez/NPOTY 2026

"سلحفاة نادرة تتأمل سماءً من البيوض المتلألئة في أعماق مياه كاليفورنيا"، خلال رحلاته السنوية للغوص في ولاية كاليفورنيا، رصد المصور الأمريكي "مات بيريز" سلحفاة برك جنوبية غربية هادئة وسط أغصان مغطاة بكتل بيوض سمندل كاليفورنيا المليئة باليرقات. اقترب المصور ببطء شديد ووجّه عدسته من الأسفل إلى الأعلى، ليصنع هذا التكوين الساحر الذي يظهر السلحفاة وكأنها تقف تحت سماء مرصعة بالنجوم والمجرات المائية

© Photo / Paul Goldstein/NPOTY 2026

"ثانية واحدة انقشع فيها ستار الضباب لتظهر زرافة نادرة كأنها لوحة زيتية في كينيا"، لسنوات طويلة حلم المصور البريطاني بول غولدشتاين بالتقاط صورة وسط ضباب الصباح العابر الذي يتشكل لدقائق معدودة في سهول لايكيبيا الكينية أمام جبل كينيا. ورغم صعوبة الرؤية، أزاحت نسمة ريح عابرة ستار الضباب الرمادي لثانية واحدة، لتكشف عن زرافة شبكية تقف بسكون تام وسط ألوان الباستيل الساحرة، فالتقطها بعدسته فوراً قبل أن يختفي الضباب والزرافة معاً بعد 5 دقائق

&quot;ثانية واحدة انقشع فيها ستار الضباب لتظهر زرافة نادرة كأنها لوحة زيتية في كينيا&quot;، لسنوات طويلة حلم المصور البريطاني بول غولدشتاين بالتقاط صورة وسط ضباب الصباح العابر الذي يتشكل لدقائق معدودة في سهول لايكيبيا الكينية أمام جبل كينيا. ورغم صعوبة الرؤية، أزاحت نسمة ريح عابرة ستار الضباب الرمادي لثانية واحدة، لتكشف عن زرافة شبكية تقف بسكون تام وسط ألوان الباستيل الساحرة، فالتقطها بعدسته فوراً قبل أن يختفي الضباب والزرافة معاً بعد 5 دقائق - سبوتنيك عربي
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© Photo / Paul Goldstein/NPOTY 2026

"ثانية واحدة انقشع فيها ستار الضباب لتظهر زرافة نادرة كأنها لوحة زيتية في كينيا"، لسنوات طويلة حلم المصور البريطاني بول غولدشتاين بالتقاط صورة وسط ضباب الصباح العابر الذي يتشكل لدقائق معدودة في سهول لايكيبيا الكينية أمام جبل كينيا. ورغم صعوبة الرؤية، أزاحت نسمة ريح عابرة ستار الضباب الرمادي لثانية واحدة، لتكشف عن زرافة شبكية تقف بسكون تام وسط ألوان الباستيل الساحرة، فالتقطها بعدسته فوراً قبل أن يختفي الضباب والزرافة معاً بعد 5 دقائق

© Photo / Panitbhand Paribatra Na Ayudhya/NPOTY 2026

"ثعبان بحري ينساب في الظلام كأنه كائن أسطوري يسبح تحت ضوء البدر في أعماق المحيط"، في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2026، استلهم المصور الشاب من تايلاند أسطورة التنين البحري (ناغا) من الفولكلور الشعبي أثناء غوصه في الأعماق. ومن خلال توظيف الإضاءة بذكاء لمحاكاة ضوء القمر المكتمل وسط العتمة، التقط ثعبان البحر الشريطي وهو يتحرك برشاقة وانسيابية، محولًا هذا الكائن البحري الصغير إلى لوحة خيالية يمتزج فيها الواقع بالأسطورة

&quot;ثعبان بحري ينساب في الظلام كأنه كائن أسطوري يسبح تحت ضوء البدر في أعماق المحيط&quot;، في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2026، استلهم المصور الشاب من تايلاند أسطورة التنين البحري (ناغا) من الفولكلور الشعبي أثناء غوصه في الأعماق. ومن خلال توظيف الإضاءة بذكاء لمحاكاة ضوء القمر المكتمل وسط العتمة، التقط ثعبان البحر الشريطي وهو يتحرك برشاقة وانسيابية، محولًا هذا الكائن البحري الصغير إلى لوحة خيالية يمتزج فيها الواقع بالأسطورة - سبوتنيك عربي
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© Photo / Panitbhand Paribatra Na Ayudhya/NPOTY 2026

"ثعبان بحري ينساب في الظلام كأنه كائن أسطوري يسبح تحت ضوء البدر في أعماق المحيط"، في مسابقة مصور الطبيعة لعام 2026، استلهم المصور الشاب من تايلاند أسطورة التنين البحري (ناغا) من الفولكلور الشعبي أثناء غوصه في الأعماق. ومن خلال توظيف الإضاءة بذكاء لمحاكاة ضوء القمر المكتمل وسط العتمة، التقط ثعبان البحر الشريطي وهو يتحرك برشاقة وانسيابية، محولًا هذا الكائن البحري الصغير إلى لوحة خيالية يمتزج فيها الواقع بالأسطورة

© Photo / J Fritz Rumpf/NPOTY 2026

"3 أمسيات متتالية من الانتظار لاقتناص آخر شعاع شمس يضيء ضباب شلالات إيغواسو الهادرة"، بعد سنوات من الحلم بزيارة شلالات إيغواسو الأسطورية الممتدة بين البرازيل والأرجنتين، عاد المصور الأمريكي إلى هذه الزاوية تحديداً لثلاث أمسيات متتالية ليحقق اللقطة التي تخيلها في ذهنه. وبزاوية مثالية لآخر خيوط الشمس، أضاء الضوء رذاذ الشلالات المتدفق بقوة في الخلفية بينما حلّقت النسور في السماء وغطت الظلال الغامضة الصخور والأشجار، في مشهد طبيعي ساحر يجمع بين الهيبة والجمال

&quot;3 أمسيات متتالية من الانتظار لاقتناص آخر شعاع شمس يضيء ضباب شلالات إيغواسو الهادرة&quot;، بعد سنوات من الحلم بزيارة شلالات إيغواسو الأسطورية الممتدة بين البرازيل والأرجنتين، عاد المصور الأمريكي إلى هذه الزاوية تحديداً لثلاث أمسيات متتالية ليحقق اللقطة التي تخيلها في ذهنه. وبزاوية مثالية لآخر خيوط الشمس، أضاء الضوء رذاذ الشلالات المتدفق بقوة في الخلفية بينما حلّقت النسور في السماء وغطت الظلال الغامضة الصخور والأشجار، في مشهد طبيعي ساحر يجمع بين الهيبة والجمال - سبوتنيك عربي
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© Photo / J Fritz Rumpf/NPOTY 2026

"3 أمسيات متتالية من الانتظار لاقتناص آخر شعاع شمس يضيء ضباب شلالات إيغواسو الهادرة"، بعد سنوات من الحلم بزيارة شلالات إيغواسو الأسطورية الممتدة بين البرازيل والأرجنتين، عاد المصور الأمريكي إلى هذه الزاوية تحديداً لثلاث أمسيات متتالية ليحقق اللقطة التي تخيلها في ذهنه. وبزاوية مثالية لآخر خيوط الشمس، أضاء الضوء رذاذ الشلالات المتدفق بقوة في الخلفية بينما حلّقت النسور في السماء وغطت الظلال الغامضة الصخور والأشجار، في مشهد طبيعي ساحر يجمع بين الهيبة والجمال

© Photo / Petr Bambousek/NPOTY 2026

"مفارقة صادمة في تايلاند: دب الشمس النادر ينام داخل محرقة نفايات مكتوب عليها التطور"، خلال رحلته إلى تايلاند، تمنى المصور التشيكي رؤية دب الشمس الملاوي في بيئته البرية الطبيعية، لكنه وجده في مشهد مؤلم خلف مطبخ مركز الزوار؛ حيث اعتاد الدب البحث عن بقايا الطعام بين النفايات، قبل أن يتسلق داخل محرقة قمامة معدنية ويغط في نوم عميق بداخلها. وقد اكتملت المفارقة المأساوية التي هزت مشاعر المصور عندما لمح اسم الشركة المصنّعة محفورًا على المحرقة: "Evolution" (التطور)

&quot;مفارقة صادمة في تايلاند: دب الشمس النادر ينام داخل محرقة نفايات مكتوب عليها التطور&quot;، خلال رحلته إلى تايلاند، تمنى المصور التشيكي رؤية دب الشمس الملاوي في بيئته البرية الطبيعية، لكنه وجده في مشهد مؤلم خلف مطبخ مركز الزوار؛ حيث اعتاد الدب البحث عن بقايا الطعام بين النفايات، قبل أن يتسلق داخل محرقة قمامة معدنية ويغط في نوم عميق بداخلها. وقد اكتملت المفارقة المأساوية التي هزت مشاعر المصور عندما لمح اسم الشركة المصنّعة محفورًا على المحرقة: &quot;Evolution&quot; (التطور) - سبوتنيك عربي
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© Photo / Petr Bambousek/NPOTY 2026

"مفارقة صادمة في تايلاند: دب الشمس النادر ينام داخل محرقة نفايات مكتوب عليها التطور"، خلال رحلته إلى تايلاند، تمنى المصور التشيكي رؤية دب الشمس الملاوي في بيئته البرية الطبيعية، لكنه وجده في مشهد مؤلم خلف مطبخ مركز الزوار؛ حيث اعتاد الدب البحث عن بقايا الطعام بين النفايات، قبل أن يتسلق داخل محرقة قمامة معدنية ويغط في نوم عميق بداخلها. وقد اكتملت المفارقة المأساوية التي هزت مشاعر المصور عندما لمح اسم الشركة المصنّعة محفورًا على المحرقة: "Evolution" (التطور)

© Photo / Simone Baumeister/NPOTY 2026

"بومة عملاقة بجناحين يمتدان لـ 1.7 متر تعيش فوق رؤوس البشر في مدن ألمانيا دون أن يلاحظها أحد"، بعد أن كانت على حافة الانقراض في ألمانيا، عادت طيور "بوم النسر" العملاقة للحياة بقوة، لكن المفاجأة أنها اختارت العيش بصمت وسط صخب المدن وأضواء الشوارع والسيارات. توثق المصورة الألمانية في هذه السلسلة الحائزة على الجائزة الكبرى لفئة البورتفوليو كيف تتسلل هذه الطيور المهيبة بهدوء فوق أبراج الكنائس وأسطح المباني لتربي صغارها بعيداً عن الأعين، كاشفةً للمشاهد حياةً برية خفية تشاركنا شوارعنا يومياً دون أن ندرك وجودها

&quot;بومة عملاقة بجناحين يمتدان لـ 1.7 متر تعيش فوق رؤوس البشر في مدن ألمانيا دون أن يلاحظها أحد&quot;، بعد أن كانت على حافة الانقراض في ألمانيا، عادت طيور &quot;بوم النسر&quot; العملاقة للحياة بقوة، لكن المفاجأة أنها اختارت العيش بصمت وسط صخب المدن وأضواء الشوارع والسيارات. توثق المصورة الألمانية في هذه السلسلة الحائزة على الجائزة الكبرى لفئة البورتفوليو كيف تتسلل هذه الطيور المهيبة بهدوء فوق أبراج الكنائس وأسطح المباني لتربي صغارها بعيداً عن الأعين، كاشفةً للمشاهد حياةً برية خفية تشاركنا شوارعنا يومياً دون أن ندرك وجودها - سبوتنيك عربي
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© Photo / Simone Baumeister/NPOTY 2026

"بومة عملاقة بجناحين يمتدان لـ 1.7 متر تعيش فوق رؤوس البشر في مدن ألمانيا دون أن يلاحظها أحد"، بعد أن كانت على حافة الانقراض في ألمانيا، عادت طيور "بوم النسر" العملاقة للحياة بقوة، لكن المفاجأة أنها اختارت العيش بصمت وسط صخب المدن وأضواء الشوارع والسيارات. توثق المصورة الألمانية في هذه السلسلة الحائزة على الجائزة الكبرى لفئة البورتفوليو كيف تتسلل هذه الطيور المهيبة بهدوء فوق أبراج الكنائس وأسطح المباني لتربي صغارها بعيداً عن الأعين، كاشفةً للمشاهد حياةً برية خفية تشاركنا شوارعنا يومياً دون أن ندرك وجودها

© Photo / Ronald Zimmerman/NPOTY 2026

"نظام إنذار طبيعي ينقذ حياة حرباء قزمة في غابات مدغشقر المطيرة"، في منتزه "رانومافانا" الوطني بمدغشقر، رصد المصور الهولندي هذه الحرباء الورقية البنية الصغيرة في الصباح الباكر، واضعاً فلاش الكاميرا خلفها لإبراز ظلها وتفاصيلها بدقة مذهلة على مستوى العين. وتكمن عبقرية هذا الكائن الصغير في طريقة نجاته ليلًا، إذ يتسلق أغصانًا رفيعة جدًا لتكون بمثابة "جرس إنذار"، فبمجرد اقتراب أي مفترس ليلي تهتز الأغصان، فتستيقظ الحرباء فورًا وتقفز نحو الأمان قبل أن تُفترس

&quot;نظام إنذار طبيعي ينقذ حياة حرباء قزمة في غابات مدغشقر المطيرة&quot;، في منتزه &quot;رانومافانا&quot; الوطني بمدغشقر، رصد المصور الهولندي هذه الحرباء الورقية البنية الصغيرة في الصباح الباكر، واضعاً فلاش الكاميرا خلفها لإبراز ظلها وتفاصيلها بدقة مذهلة على مستوى العين. وتكمن عبقرية هذا الكائن الصغير في طريقة نجاته ليلًا، إذ يتسلق أغصانًا رفيعة جدًا لتكون بمثابة &quot;جرس إنذار&quot;، فبمجرد اقتراب أي مفترس ليلي تهتز الأغصان، فتستيقظ الحرباء فورًا وتقفز نحو الأمان قبل أن تُفترس - سبوتنيك عربي
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© Photo / Ronald Zimmerman/NPOTY 2026

"نظام إنذار طبيعي ينقذ حياة حرباء قزمة في غابات مدغشقر المطيرة"، في منتزه "رانومافانا" الوطني بمدغشقر، رصد المصور الهولندي هذه الحرباء الورقية البنية الصغيرة في الصباح الباكر، واضعاً فلاش الكاميرا خلفها لإبراز ظلها وتفاصيلها بدقة مذهلة على مستوى العين. وتكمن عبقرية هذا الكائن الصغير في طريقة نجاته ليلًا، إذ يتسلق أغصانًا رفيعة جدًا لتكون بمثابة "جرس إنذار"، فبمجرد اقتراب أي مفترس ليلي تهتز الأغصان، فتستيقظ الحرباء فورًا وتقفز نحو الأمان قبل أن تُفترس

© Photo / Juan Garcia Lucas (Pixelecta)/NPOTY 2026

"خدعة بصرية مذهلة تقلب الواقع رأساً على عقب في مياه نهر "ريو تينتو" الإسباني"، صممت هذه اللقطة الفريدة بتقنية "الخداع البصري" لتُربك العين وتجعل الدماغ يتساءل عما يراه؛ حيث قلب المصور الإسباني الصورة بزاوية 180 درجة ليخدع المشاهد ويجعله يظن للوهلة الأولى أنه يقف داخل كهف صخري ساحر وينظر من فتحته نحو شجرة في الخارج، بينما الحقيقة هي انعكاس وتشكيلات صخرية بألوان سريالية ساحرة في نهر "ريو تينتو" بمقاطعة هويلفا الإسبانية

&quot;خدعة بصرية مذهلة تقلب الواقع رأساً على عقب في مياه نهر &quot;ريو تينتو&quot; الإسباني&quot;، صممت هذه اللقطة الفريدة بتقنية &quot;الخداع البصري&quot; لتُربك العين وتجعل الدماغ يتساءل عما يراه؛ حيث قلب المصور الإسباني الصورة بزاوية 180 درجة ليخدع المشاهد ويجعله يظن للوهلة الأولى أنه يقف داخل كهف صخري ساحر وينظر من فتحته نحو شجرة في الخارج، بينما الحقيقة هي انعكاس وتشكيلات صخرية بألوان سريالية ساحرة في نهر &quot;ريو تينتو&quot; بمقاطعة هويلفا الإسبانية - سبوتنيك عربي
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© Photo / Juan Garcia Lucas (Pixelecta)/NPOTY 2026

"خدعة بصرية مذهلة تقلب الواقع رأساً على عقب في مياه نهر "ريو تينتو" الإسباني"، صممت هذه اللقطة الفريدة بتقنية "الخداع البصري" لتُربك العين وتجعل الدماغ يتساءل عما يراه؛ حيث قلب المصور الإسباني الصورة بزاوية 180 درجة ليخدع المشاهد ويجعله يظن للوهلة الأولى أنه يقف داخل كهف صخري ساحر وينظر من فتحته نحو شجرة في الخارج، بينما الحقيقة هي انعكاس وتشكيلات صخرية بألوان سريالية ساحرة في نهر "ريو تينتو" بمقاطعة هويلفا الإسبانية

© Photo / Lucas Mugnier-Lavorel/NPOTY 2026

"نَقّار خشب نادر يواصل طعامه بهدوء تام على حافة الأرض في أقصى جنوب الأرجنتين"، في ديسمبر 2025 داخل منتزه "تييرا ديل فويغو" الوطني الملقب بنهاية العالم، رصد المصور الفرنسي نقار الخشب الماجلاني وهو يتسلق جذع شجرة ملتوية بفعل الرياح القطبية، مع إطلالة ساحرة على خليج لاباتايا وقناة بيغل في الخلفية. وعلى عكس طيور نقار الخشب الخجولة في أوروبا، ظل هذا الطائر منهمكاً في البحث عن اليرقات لمدة ساعة كاملة دون أن يكترث بمرور المتنزهين، فدمج المصور لقطتين متتاليتين في أقل من ثانية ليخلّد هذه اللوحة البانورامية المذهلة دون إزعاج الطائر

&quot;نَقّار خشب نادر يواصل طعامه بهدوء تام على حافة الأرض في أقصى جنوب الأرجنتين&quot;، في ديسمبر 2025 داخل منتزه &quot;تييرا ديل فويغو&quot; الوطني الملقب بنهاية العالم، رصد المصور الفرنسي نقار الخشب الماجلاني وهو يتسلق جذع شجرة ملتوية بفعل الرياح القطبية، مع إطلالة ساحرة على خليج لاباتايا وقناة بيغل في الخلفية. وعلى عكس طيور نقار الخشب الخجولة في أوروبا، ظل هذا الطائر منهمكاً في البحث عن اليرقات لمدة ساعة كاملة دون أن يكترث بمرور المتنزهين، فدمج المصور لقطتين متتاليتين في أقل من ثانية ليخلّد هذه اللوحة البانورامية المذهلة دون إزعاج الطائر - سبوتنيك عربي
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© Photo / Lucas Mugnier-Lavorel/NPOTY 2026

"نَقّار خشب نادر يواصل طعامه بهدوء تام على حافة الأرض في أقصى جنوب الأرجنتين"، في ديسمبر 2025 داخل منتزه "تييرا ديل فويغو" الوطني الملقب بنهاية العالم، رصد المصور الفرنسي نقار الخشب الماجلاني وهو يتسلق جذع شجرة ملتوية بفعل الرياح القطبية، مع إطلالة ساحرة على خليج لاباتايا وقناة بيغل في الخلفية. وعلى عكس طيور نقار الخشب الخجولة في أوروبا، ظل هذا الطائر منهمكاً في البحث عن اليرقات لمدة ساعة كاملة دون أن يكترث بمرور المتنزهين، فدمج المصور لقطتين متتاليتين في أقل من ثانية ليخلّد هذه اللوحة البانورامية المذهلة دون إزعاج الطائر

© Photo / Marcus Kuan/NPOTY 2026

"تعايش مذهل بين ضفدع وسرطان بري فوق نبات آكل للحشرات في مستنقعات سنغافورة"، خلال مسيره وسط مياه غابات المستنقعات بعمق قدم واحدة، عاد المصور السنغافوري إلى مجموعة صغيرة من "نباتات الإبريق" التي يراقبها منذ عامين، ليوثق لحظة نادرة تجمع بين ضفدع لزج وسرطان أرضي يقفان معًا، فوق قمة النبات نفسه. فبينما يستخدم هذا الضفدع البرك المائية داخل النبات لحضانة صغاره، جاء السرطان باحثًا عن المواد العضوية حوله، ليرسما معًا مشهدًا مصغرًا لتعايش الكائنات في زاوية واحدة من الغابة

&quot;تعايش مذهل بين ضفدع وسرطان بري فوق نبات آكل للحشرات في مستنقعات سنغافورة&quot;، خلال مسيره وسط مياه غابات المستنقعات بعمق قدم واحدة، عاد المصور السنغافوري إلى مجموعة صغيرة من &quot;نباتات الإبريق&quot; التي يراقبها منذ عامين، ليوثق لحظة نادرة تجمع بين ضفدع لزج وسرطان أرضي يقفان معًا، فوق قمة النبات نفسه. فبينما يستخدم هذا الضفدع البرك المائية داخل النبات لحضانة صغاره، جاء السرطان باحثًا عن المواد العضوية حوله، ليرسما معًا مشهدًا مصغرًا لتعايش الكائنات في زاوية واحدة من الغابة - سبوتنيك عربي
17/18
© Photo / Marcus Kuan/NPOTY 2026

"تعايش مذهل بين ضفدع وسرطان بري فوق نبات آكل للحشرات في مستنقعات سنغافورة"، خلال مسيره وسط مياه غابات المستنقعات بعمق قدم واحدة، عاد المصور السنغافوري إلى مجموعة صغيرة من "نباتات الإبريق" التي يراقبها منذ عامين، ليوثق لحظة نادرة تجمع بين ضفدع لزج وسرطان أرضي يقفان معًا، فوق قمة النبات نفسه. فبينما يستخدم هذا الضفدع البرك المائية داخل النبات لحضانة صغاره، جاء السرطان باحثًا عن المواد العضوية حوله، ليرسما معًا مشهدًا مصغرًا لتعايش الكائنات في زاوية واحدة من الغابة

© Photo / Parham Pourahmad/NPOTY 2026

"ذئب يتخفى لصيد فرائسه تحت أغصان شجرة بلوط عملاقة تتلألأ بأشعة الشمس"، بعد سنوات من تتبع ذئاب القيوط في تلال جامعة ستانفورد، حقق المصور الشاب حلمه بتوثيق هذا المفترس في موطنه الأصلي وسط سافانا البلوط. وبعد أن اختفى الذئب عن الأنظار في أحد الجداول المائية واعتقد المصور أنه رحل، انتظره 15 دقيقة ليفاجأ به يظهر مجددًا وهو يطأطئ رأسه للبحث عن القوارض تحت شجرة بلوط ضخمة، فالتقط هذه اللقطة الساحرة التي تدمج هيبة الحيوان بعظمة الشجرة المضيئة فوقه

&quot;ذئب يتخفى لصيد فرائسه تحت أغصان شجرة بلوط عملاقة تتلألأ بأشعة الشمس&quot;، بعد سنوات من تتبع ذئاب القيوط في تلال جامعة ستانفورد، حقق المصور الشاب حلمه بتوثيق هذا المفترس في موطنه الأصلي وسط سافانا البلوط. وبعد أن اختفى الذئب عن الأنظار في أحد الجداول المائية واعتقد المصور أنه رحل، انتظره 15 دقيقة ليفاجأ به يظهر مجددًا وهو يطأطئ رأسه للبحث عن القوارض تحت شجرة بلوط ضخمة، فالتقط هذه اللقطة الساحرة التي تدمج هيبة الحيوان بعظمة الشجرة المضيئة فوقه - سبوتنيك عربي
18/18
© Photo / Parham Pourahmad/NPOTY 2026

"ذئب يتخفى لصيد فرائسه تحت أغصان شجرة بلوط عملاقة تتلألأ بأشعة الشمس"، بعد سنوات من تتبع ذئاب القيوط في تلال جامعة ستانفورد، حقق المصور الشاب حلمه بتوثيق هذا المفترس في موطنه الأصلي وسط سافانا البلوط. وبعد أن اختفى الذئب عن الأنظار في أحد الجداول المائية واعتقد المصور أنه رحل، انتظره 15 دقيقة ليفاجأ به يظهر مجددًا وهو يطأطئ رأسه للبحث عن القوارض تحت شجرة بلوط ضخمة، فالتقط هذه اللقطة الساحرة التي تدمج هيبة الحيوان بعظمة الشجرة المضيئة فوقه

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