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ميدفيديف: يجب شنق جونسون في وسط لندن بتهمة التحريض في حال نشوب حرب بين روسيا و"الناتو"
ميدفيديف: يجب شنق جونسون في وسط لندن بتهمة التحريض في حال نشوب حرب بين روسيا و"الناتو"
سبوتنيك عربي
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأنه يجب شنق جونسون (رئيس وزراء بريطانيا الأسبق) في وسط لندن بتهمة التحريض في حال نشوب حرب... 25.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-25T08:24+0000
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بوريس جونسون
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وكتب ميدفيدف على صفحته عبر منصة "تلغرام": "في بداية الحرب، ثنى جونسون عصابة كييف عن إبرام معاهدة سلام، والآن يدعو بجنون إلى الدخول الفوري لقوات "الناتو" إلى أوكرانيا. وردًا على السؤال الوجيه حول أن هذا سيؤدي إلى حرب بين روسيا والحلف، يصرخ الخنزير الأشعث بعناد أن هذا لن يحدث، لأن "الناتو" أقوى بكثير من روسيا والروس سيخافون ببساطة من قوة الحلف".وتابع: "ليُعلّق لأسابيع وتفوح منه رائحة كريهة، كما كان في العصور الوسطى. لكن يمكن شنقه في مكان آخر إذا نجا المحرض، ولم تعد لندن مسقط رأسه موجودة بحلول نهاية الحرب".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح في وقت سابق، أن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني حربًا مباشرة ضد روسيا.وأضاف الرئيس الروسي أن الأزمة الحالية في أوكرانيا أثارتها الدول الغربية في محاولة للضغط على روسيا.نحو 3.7 مليون وظيفة مهددة في أوروبا جراء أزمات القطاع الصناعيمحلل فرنسي يرجع أزمة الاتحاد الأوروبي إلى تدمير القيم التقليدية
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ميدفيديف, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, بوريس جونسون
ميدفيديف, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, بوريس جونسون
ميدفيديف: يجب شنق جونسون في وسط لندن بتهمة التحريض في حال نشوب حرب بين روسيا و"الناتو"
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأنه يجب شنق جونسون (رئيس وزراء بريطانيا الأسبق) في وسط لندن بتهمة التحريض في حال نشوب حرب بين روسيا و"الناتو".
وكتب ميدفيدف على صفحته عبر منصة "تلغرام": "في بداية الحرب، ثنى جونسون عصابة كييف عن إبرام معاهدة سلام، والآن يدعو بجنون إلى الدخول الفوري لقوات "الناتو" إلى أوكرانيا. وردًا على السؤال الوجيه حول أن هذا سيؤدي إلى حرب بين روسيا والحلف، يصرخ الخنزير الأشعث بعناد أن هذا لن يحدث، لأن "الناتو" أقوى بكثير من روسيا والروس سيخافون ببساطة من قوة الحلف".
وأشار إلى أنه "إذا اتخذ الحلف مثل هذا القرار، يجب أن يشنق هذا الرجل القبيح في ميدان ترافالغار، كتحذير للأجيال القادمة".
وتابع: "ليُعلّق لأسابيع وتفوح منه رائحة كريهة، كما كان في العصور الوسطى. لكن يمكن شنقه في مكان آخر إذا نجا المحرض، ولم تعد لندن مسقط رأسه موجودة بحلول نهاية الحرب".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح في وقت سابق، أن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني حربًا مباشرة ضد روسيا.
وقال بوتين للصحفيين في نيودلهي: "إنهم يناقشون حاليا إمكانية نشر قوات في الأراضي الأوكرانية. وهذا يعني الحرب ضد روسيا".
وأضاف الرئيس الروسي أن الأزمة الحالية في أوكرانيا أثارتها الدول الغربية في محاولة للضغط على روسيا.