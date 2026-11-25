https://sarabic.ae/20261125/1118975682.html

ميدفيديف: يجب شنق جونسون في وسط لندن بتهمة التحريض في حال نشوب حرب بين روسيا و"الناتو"

ميدفيديف: يجب شنق جونسون في وسط لندن بتهمة التحريض في حال نشوب حرب بين روسيا و"الناتو"

سبوتنيك عربي

صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأنه يجب شنق جونسون (رئيس وزراء بريطانيا الأسبق) في وسط لندن بتهمة التحريض في حال نشوب حرب... 25.11.2026, سبوتنيك عربي

2026-11-25T08:24+0000

2026-11-25T08:24+0000

2026-11-25T08:24+0000

ميدفيديف

العالم

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

بوريس جونسون

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1b/1057222200_0:0:2199:1237_1920x0_80_0_0_a8f1cf193b94694bc49db1691c92917d.jpg

وكتب ميدفيدف على صفحته عبر منصة "تلغرام": "في بداية الحرب، ثنى جونسون عصابة كييف عن إبرام معاهدة سلام، والآن يدعو بجنون إلى الدخول الفوري لقوات "الناتو" إلى أوكرانيا. وردًا على السؤال الوجيه حول أن هذا سيؤدي إلى حرب بين روسيا والحلف، يصرخ الخنزير الأشعث بعناد أن هذا لن يحدث، لأن "الناتو" أقوى بكثير من روسيا والروس سيخافون ببساطة من قوة الحلف".وتابع: "ليُعلّق لأسابيع وتفوح منه رائحة كريهة، كما كان في العصور الوسطى. لكن يمكن شنقه في مكان آخر إذا نجا المحرض، ولم تعد لندن مسقط رأسه موجودة بحلول نهاية الحرب".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح في وقت سابق، أن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني حربًا مباشرة ضد روسيا.وأضاف الرئيس الروسي أن الأزمة الحالية في أوكرانيا أثارتها الدول الغربية في محاولة للضغط على روسيا.نحو 3.7 مليون وظيفة مهددة في أوروبا جراء أزمات القطاع الصناعيمحلل فرنسي يرجع أزمة الاتحاد الأوروبي إلى تدمير القيم التقليدية

https://sarabic.ae/20261013/سياسي-بريطاني-ثمة-شكوك-في-استعداد-أوروبا-لخوض-حرب-ضد-روسيا-1117756848.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ميدفيديف, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, بوريس جونسون