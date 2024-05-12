الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 27 مدنيا وإصابة نحو 130 بإقليم دارفور غربي السودان

عربي
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240512/الأمم-المتحدة-مقتل-ما-لا-يقل-عن-27-مدنيا-وإصابة-نحو-130-بإقليم-دارفور-بغربي-السودان-1088781929.html
الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 27 مدنيا وإصابة نحو 130 بإقليم دارفور غربي السودان
الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 27 مدنيا وإصابة نحو 130 بإقليم دارفور غربي السودان
سبوتنيك عربي
أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأحد، مقتل ما لا يقل عن 27 مدنيا وإصابة نحو 130 آخرين، إثر مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر بإقليم دارفور... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T21:46+0000
2024-05-13T04:01+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087995693_0:52:1080:660_1920x0_80_0_0_7c145c574a98d4817b12f9670f649b2f.jpg
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا): "تشير تقارير غير مؤكدة إلى مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب نحو 130 شخصا".وتشهد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأدت المواجهات إلى نزوح نحو 850 شخصا (170 أسرة) إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء محلية الفاشر بسبب الاشتباكات، وفقا لتقرير مصفوفة تتابع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة.ومنذ أسابيع، تحشد قوات الدعم السريع آلاف المقاتلين بأطراف مدينة الفاشر تمهيدا لاقتحامها.وفي المقابل، عزز الجيش السوداني ومجموعات مسلحة دارفورية مساندة له، تواجده العسكري في مداخل مدينة الفاشر وحول معظم أحياء المدينة.وحذرت الأمم المتحدة، في الآونة الأخيرة، من عواقب وخيمة على المدنيين الذين يقيمون في الفاشر حال هجوم الدعم السريع على المدينة المكتظة بضحايا الحرب.والفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور تقع على بعد نحو 802 كم إلى الغرب من العاصمة السودانية الخرطوم، ومركز إقليم دارفور المكون من 5 ولايات ومقر حكومة الإقليم، وأكبر مدنه، والوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسقط بيد قوات الدعم السريع، التي تخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش السوداني.وما يزال الجيش السوداني يسيطر على مدينة الفاشر، وتقاتل إلى جانبه حركات دارفورية مسلحة كانت قد وقّعت مع حكومة السودان، في العام 2020، اتفاق "سلام جوبا"، وأبرزها حركة "تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، وحركة "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم.وحذرت منظمات دولية من مخاطر هجوم شامل على مدينة الفاشر، ودعت إلى تخفيف التوتر في المنطقة.وقالت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن "نحو 800 ألف شخص في الفاشر، معرضون لخطر شديد وشيك، مع تفاقم أعمال العنف والتهديد باقتحام المدينة". ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يدور نزاع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).ولم تفلح وساطات قادها الاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد"، وكل من السعودية والولايات المتحدة، في إنهاء الصراع المسلح الذي دخل عامه الثاني.وتسبب النزاع في فرار نحو 8.7 ملايين شخص من منازلهم، وفقا لأحدث إحصائية لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).ونزح ما يقدر بنحو 6.7 ملايين شخص قسرا داخل البلاد، فيما عبر نحو مليوني شخص الحدود إلى دول مجاورة منها جنوب السودان، تشاد، مصر وإثيوبيا.ووفقا لأحدث إحصائية لمنظمة "ACLED"، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في جمع بيانات النزاعات المفصلة وتحليلها، فإن أكثر من 15550 شخصا قتلوا منذ اندلاع القتال في السودان.
https://sarabic.ae/20240512/مسؤول-سابق-في-حكومة-الخرطوم-لـسبوتنيك-ميثاق-السودان-يعبر-عن-الشعب-لكن-لن-يوقف-الحرب-1088772714.html
https://sarabic.ae/20240512/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعرب-عن-قلقه-البالغ-حيال-تطورات-الوضع-في-السودان-1088769687.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087995693_66:0:1014:711_1920x0_80_0_0_366695073dab8acb0ef168b27e541252.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 27 مدنيا وإصابة نحو 130 بإقليم دارفور غربي السودان

21:46 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 04:01 GMT 13.05.2024)
© Photo / أطباء بلا حدودمنظمة "أطباء بلا حدود" تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© Photo / أطباء بلا حدود
تابعنا عبر
أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأحد، مقتل ما لا يقل عن 27 مدنيا وإصابة نحو 130 آخرين، إثر مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي السودان.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا): "تشير تقارير غير مؤكدة إلى مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب نحو 130 شخصا".

وأشار المكتب إلى أن المستشفى الرئيسي بالمدينة قد تجاوز طاقته الاستيعابية القصوى والبالغة 100 سرير.

وتشهد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأدت المواجهات إلى نزوح نحو 850 شخصا (170 أسرة) إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء محلية الفاشر بسبب الاشتباكات، وفقا لتقرير مصفوفة تتابع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة.
ومنذ أسابيع، تحشد قوات الدعم السريع آلاف المقاتلين بأطراف مدينة الفاشر تمهيدا لاقتحامها.
وفي المقابل، عزز الجيش السوداني ومجموعات مسلحة دارفورية مساندة له، تواجده العسكري في مداخل مدينة الفاشر وحول معظم أحياء المدينة.
وحذرت الأمم المتحدة، في الآونة الأخيرة، من عواقب وخيمة على المدنيين الذين يقيمون في الفاشر حال هجوم الدعم السريع على المدينة المكتظة بضحايا الحرب.
الصراع في السودان - مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
مسؤول سابق في حكومة الخرطوم لـ"سبوتنيك": "ميثاق السودان" يعبر عن الشعب لكن لن يوقف الحرب
12 مايو, 17:17 GMT
والفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور تقع على بعد نحو 802 كم إلى الغرب من العاصمة السودانية الخرطوم، ومركز إقليم دارفور المكون من 5 ولايات ومقر حكومة الإقليم، وأكبر مدنه، والوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسقط بيد قوات الدعم السريع، التي تخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش السوداني.
وما يزال الجيش السوداني يسيطر على مدينة الفاشر، وتقاتل إلى جانبه حركات دارفورية مسلحة كانت قد وقّعت مع حكومة السودان، في العام 2020، اتفاق "سلام جوبا"، وأبرزها حركة "تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، وحركة "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم.
وحذرت منظمات دولية من مخاطر هجوم شامل على مدينة الفاشر، ودعت إلى تخفيف التوتر في المنطقة.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ حيال تطورات الوضع في السودان
12 مايو, 15:44 GMT
وقالت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن "نحو 800 ألف شخص في الفاشر، معرضون لخطر شديد وشيك، مع تفاقم أعمال العنف والتهديد باقتحام المدينة".
ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يدور نزاع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ولم تفلح وساطات قادها الاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد"، وكل من السعودية والولايات المتحدة، في إنهاء الصراع المسلح الذي دخل عامه الثاني.
وتسبب النزاع في فرار نحو 8.7 ملايين شخص من منازلهم، وفقا لأحدث إحصائية لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).
ونزح ما يقدر بنحو 6.7 ملايين شخص قسرا داخل البلاد، فيما عبر نحو مليوني شخص الحدود إلى دول مجاورة منها جنوب السودان، تشاد، مصر وإثيوبيا.
ووفقا لأحدث إحصائية لمنظمة "ACLED"، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في جمع بيانات النزاعات المفصلة وتحليلها، فإن أكثر من 15550 شخصا قتلوا منذ اندلاع القتال في السودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... غزة... المنظومة الصحية في شمال القطاع شبه منهارة10:53 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала