https://sarabic.ae/20260603/1113999462.html
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
سبوتنيك عربي
هل سيكون طفل المستقبل بلا أمراض أو خارق القدرات، وهل سيتمكن البشر من معالجة الأمراض الخطيرة وربما إطالة العمر... قد يبدو هذا ضربا من الخيال لكن تقنية "تحرير... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T11:40+0000
2026-06-03T11:40+0000
2026-06-03T11:48+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/03/1113999304_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_939ac3dffdec312c60b587e40cb8e72a.jpg
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
سبوتنيك عربي
هل سيكون طفل المستقبل بلا أمراض أو خارق القدرات، وهل سيتمكن البشر من معالجة الأمراض الخطيرة وربما إطالة العمر.. قد يبدو هذا ضربا من الخيال لكن تقنية "تحرير الجينات" الثورية ستتيح تعديل الجينات المعيبة حيث يقوم "مقص الجينات" بقص بعض الأجزاء غير المرغوب فيها من الجينات، واستبدالها بأجزاء جديدة صالحة من الحمض النووي.ضيف الحلقة: من لندن.. د. ضياء كامل، أستاذ واستشاري علم الأمراضإعداد وتقديم: جيهان لطفي
هل سيكون طفل المستقبل بلا أمراض أو خارق القدرات، وهل سيتمكن البشر من معالجة الأمراض الخطيرة وربما إطالة العمر... قد يبدو هذا ضربا من الخيال لكن تقنية "تحرير الجينات" الثورية ستتيح تعديل الجينات المعيبة حيث يقوم "مقص الجينات" بقص بعض الأجزاء غير المرغوب فيها من الجينات، واستبدالها بأجزاء جديدة صالحة من الحمض النووي. ضيف الحلقة: من لندن.. د. ضياء كامل، أستاذ واستشاري علم الأمراض. إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:40 GMT 03.06.2026 (تم التحديث: 11:48 GMT 03.06.2026)
هل سيكون طفل المستقبل بلا أمراض أو خارق القدرات، وهل سيتمكن البشر من معالجة الأمراض الخطيرة وربما إطالة العمر... قد يبدو هذا ضربا من الخيال لكن تقنية "تحرير الجينات" الثورية ستتيح تعديل الجينات المعيبة حيث يقوم "مقص الجينات" بقص بعض الأجزاء غير المرغوب فيها من الجينات، واستبدالها بأجزاء جديدة صالحة من الحمض النووي. ضيف الحلقة: من لندن.. د. ضياء كامل، أستاذ واستشاري علم الأمراض. إعداد وتقديم: جيهان لطفي