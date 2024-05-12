https://sarabic.ae/20240512/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-لـ-أنصار-الله-في-خليج-عدن-1088782335.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" في خليج عدن

الجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" في خليج عدن

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي، ليل الأحد/ الاثنين، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، ضمن هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، التي... 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T22:40+0000

2024-05-12T22:40+0000

2024-05-13T04:14+0000

الجيش الأمريكي

أنصار الله

طائرة مسيرة

العالم

طوفان الأقصى

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، عبر منصة "إكس"، إنه "في حوالي الساعة 3:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 12 مايو(أيار الجاري)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران، فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".وبحسب البيان الأمريكي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".يأتي ذلك غداة إعلان القوات الأمريكية، تدمير ثلاث طائرات مُسيرة أطلقتها "أنصار الله" في البحر الأحمر، وأخرى في خليج عدن، مؤكدةً عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، سعي جماعته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 112 سفينة.وتبنت "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، استهداف 3 سفن مرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي وخليج عدن، ملوحةً بتصعيد هجماتها ضد السفن، التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل بالإضافة إلى السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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سبوتنيك عربي

الجيش الأمريكي, أنصار الله, طائرة مسيرة, العالم, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل