https://sarabic.ae/20240512/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-على-رفح-والبريج-بغزة-1088781760.html

مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على رفح والبريج بغزة

مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على رفح والبريج بغزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء أمس الأحد، بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على رفح ومخيم البريج بقطاع غزة. 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T21:05+0000

2024-05-12T21:05+0000

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وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين جنوب مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أصيب عدد آخر، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركزا طبيا في مخيم البريج، وسط القطاع.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط ما يزيد عن 35 ألف قتيل وما يقارب 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240511/مقتل-19-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-على-دير-البلح-وحي-الصبرة-1088746524.html

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أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى