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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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https://sputnikarabic.ae/20240512/مقتل-القيادي-بالجبهة-الديمقراطية-لتحرير-فلسطين-طلال-أبو-ظريفة-بغارة-إسرائيلية-جنوب-غزة-1088782523.html
مقتل قيادي في"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بغارة إسرائيلية جنوبي غزة
مقتل قيادي في"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بغارة إسرائيلية جنوبي غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ليل الأحد/ فجر الاثنين، بمقتل عضو المكتب السياسي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، طلال أبو ظريفة، إثر غارة إسرائيلية على حي... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T23:25+0000
2024-05-13T04:17+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قصف إسرائيلي
طوفان الأقصى
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
العالم العربي
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وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل القيادي أبو ظريفة، بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط ما يزيد عن 35 ألف قتيل وما يقارب 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240512/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-على-رفح-والبريج-بغزة-1088781760.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قصف إسرائيلي, طوفان الأقصى, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, العالم العربي

مقتل قيادي في"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بغارة إسرائيلية جنوبي غزة

23:25 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 04:17 GMT 13.05.2024)
© AFP 2023 / SAID KHATIBمقاتلون من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يسيرون في نفق في جنوب قطاع غزة، في 19 مايو، 2023.
مقاتلون من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يسيرون في نفق في جنوب قطاع غزة، في 19 مايو، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ليل الأحد/ فجر الاثنين، بمقتل عضو المكتب السياسي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، طلال أبو ظريفة، إثر غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل القيادي أبو ظريفة، بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
مدينة رفح الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على رفح والبريج بغزة
12 مايو, 21:05 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط ما يزيد عن 35 ألف قتيل وما يقارب 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... غزة... المنظومة الصحية في شمال القطاع شبه منهارة10:53 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
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