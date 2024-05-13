https://sputnikarabic.ae/20240513/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انهيار-مبنى-سكني-في-بيلغورود-إثر-قصف-أوكراني-إلى-14-قتيلا-1088782710.html
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في بيلغورود إلى 14 قتيلا إثر القصف الإرهابي الأوكراني
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في بيلغورود إلى 14 قتيلا إثر القصف الإرهابي الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في مقاطعة بيلغورود، إثر القصف الإرهابي الأوكراني، الذي استهدف مبنى سكنيا،... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T01:26+0000
2024-05-13T01:26+0000
2024-05-13T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قصف
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان: "انتشل رجال الإنقاذ الجثة الـ14 من تحت أنقاض المبنى في بيلغورود".وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في الهجوم الإرهابي.وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، هو "حلقة دموية أخرى" في سلسلة جرائم نظام كييف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240512/مقتل-3-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-جديد-على-مدينة-بيلغورود-1088782142.html
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روسيا, قصف, القوات الأوكرانية
روسيا, قصف, القوات الأوكرانية
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في بيلغورود إلى 14 قتيلا إثر القصف الإرهابي الأوكراني
01:26 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 06:25 GMT 13.05.2024)
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في مقاطعة بيلغورود، إثر القصف الإرهابي الأوكراني، الذي استهدف مبنى سكنيا، إلى 14 قتيلاً.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان: "انتشل رجال الإنقاذ الجثة الـ14 من تحت أنقاض المبنى في بيلغورود".
وانهار قسم كامل من المبنى السكني المكون من 10 طوابق في حي سكني في بيلغورود، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، إثر قصف أوكراني إرهابي. وأعقب ذلك هجوم جديد، مساء ذات اليوم، أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.
وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في الهجوم الإرهابي.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجوم الأوكراني الإرهابي على مبنى سكني في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا، هو "حلقة دموية أخرى" في سلسلة جرائم نظام كييف.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.