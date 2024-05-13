https://sputnikarabic.ae/20240513/الحاكم-إسقاط-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-ليلا-في-مقاطعة-كورسك-1088783464.html
حاكم كورسك: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة
حاكم كورسك: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات مقاطعة كورسك الروسية، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية، ليلاً، في أجواء المقاطعة. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T02:00+0000
2024-05-13T02:00+0000
2024-05-13T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقالت الحكومة الإقليمية في المقاطعة عبر قناتها على "تلغرام": "هذه الليلة، تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات عن خطر شن هجمات عبر الطائرات المسيرة في المقاطعة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240512/مقتل-3-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-جديد-على-مدينة-بيلغورود-1088782142.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا
طائرة مسيرة, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا
حاكم كورسك: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة
02:00 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 06:25 GMT 13.05.2024)
أفادت سلطات مقاطعة كورسك الروسية، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية، ليلاً، في أجواء المقاطعة.
وقالت الحكومة الإقليمية في المقاطعة عبر قناتها على "تلغرام": "هذه الليلة، تم إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات عن خطر شن هجمات عبر الطائرات المسيرة في المقاطعة.
وفي سياق متصل، قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أمس الأحد، إن الدفاع الجوي الروسي، أسقط أهدافا جوية عدة حاولت الاقتراب من بيلغورود.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.