https://sputnikarabic.ae/20240513/الدنمارك-تحدد-موعد-تسليم-طائرات-إف-16-لأوكرانيا--1088809870.html

الدنمارك تحدد موعد تسليم طائرات "إف-16" لأوكرانيا

الدنمارك تحدد موعد تسليم طائرات "إف-16" لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، بأن الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" المقدمة من كوبنهاغن لكييف، ستظهر في أوكرانيا خلال شهر. 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T20:14+0000

2024-05-13T20:14+0000

2024-05-13T20:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت في مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء وزراء شمال أوروبا في ستوكهولم: "بالحديث عن دعمنا لكييف فإن المقاتلات الحربية من طراز "إف-16" والمقدمة من الدنمارك ستحلق في السماء خلال شهر".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستعتبر مقاتلات "إف-16" التي تظهر في أوكرانيا حاملة للأسلحة النووية، بغض النظر عن التعديل، وستعتبر روسيا هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بمثابة استفزاز مستهدف.وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

https://sputnikarabic.ae/20240513/خبير-عسكري-أمريكي-الناتو-لا-يعرف-ما-يجب-فعله-حيال-التقدم-الروسي-بالقرب-من-خاركوف-1088809133.html

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