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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240513/الدنمارك-تحدد-موعد-تسليم-طائرات-إف-16-لأوكرانيا--1088809870.html
الدنمارك تحدد موعد تسليم طائرات "إف-16" لأوكرانيا
الدنمارك تحدد موعد تسليم طائرات "إف-16" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، بأن الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" المقدمة من كوبنهاغن لكييف، ستظهر في أوكرانيا خلال شهر. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T20:14+0000
2024-05-13T20:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت في مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء وزراء شمال أوروبا في ستوكهولم: "بالحديث عن دعمنا لكييف فإن المقاتلات الحربية من طراز "إف-16" والمقدمة من الدنمارك ستحلق في السماء خلال شهر".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستعتبر مقاتلات "إف-16" التي تظهر في أوكرانيا حاملة للأسلحة النووية، بغض النظر عن التعديل، وستعتبر روسيا هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بمثابة استفزاز مستهدف.وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20240513/خبير-عسكري-أمريكي-الناتو-لا-يعرف-ما-يجب-فعله-حيال-التقدم-الروسي-بالقرب-من-خاركوف-1088809133.html
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روسيا
روسيا

الدنمارك تحدد موعد تسليم طائرات "إف-16" لأوكرانيا

20:14 GMT 13.05.2024
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Toby Talbot
تابعنا عبر
صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، بأن الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" المقدمة من كوبنهاغن لكييف، ستظهر في أوكرانيا خلال شهر.
وقالت في مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء وزراء شمال أوروبا في ستوكهولم: "بالحديث عن دعمنا لكييف فإن المقاتلات الحربية من طراز "إف-16" والمقدمة من الدنمارك ستحلق في السماء خلال شهر".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستعتبر مقاتلات "إف-16" التي تظهر في أوكرانيا حاملة للأسلحة النووية، بغض النظر عن التعديل، وستعتبر روسيا هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بمثابة استفزاز مستهدف.

وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.

تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري أمريكي: الناتو لا يعرف ما يجب فعله حيال التقدم الروسي بالقرب من خاركوف
أمس, 19:29 GMT
وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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