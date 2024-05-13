https://sarabic.ae/20240513/الرئيس-السابق-للبنك-الدولي-أمريكا-وحلفاؤها-يخذلون-أتباعهم--1088807284.html

الرئيس السابق للبنك الدولي: أمريكا وحلفاؤها يخذلون أتباعهم

الرئيس السابق للبنك الدولي: أمريكا وحلفاؤها يخذلون أتباعهم

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يخذلون الدول التي تعتمد عليهم، مشيرًا إلى أن ضعف أمريكا... 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T18:22+0000

2024-05-13T18:22+0000

2024-05-13T18:22+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101677/55/1016775565_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_52727a3b27aa59a0c5b1b88d0965a942.jpg

وذكر مالباس في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "لينكيدن"، أن "ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في جميع أنحاء العالم" يؤدي إلى ميل بلدان جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية والصين وروسيا، مؤكدًا أن الأشهر القليلة الماضية كانت بمثابة "فترة كارثية" على الاقتصاد والجغرافيا السياسية والمؤسسات العالمية.وواجهت الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة مشكلة إنهاء التعاون العسكري مع تشاد والنيجر بمبادرة من هذه الدول. وذكرت المحللة السابقة في البنتاغون والملازم المتقاعدة في سلاح الجو الأمريكي كارين كوياتكوفسكي بوقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على هذه الأحداث، أن مثل هذه الخطوات تمثل نهاية وفشل السياسة الاستعمارية الأمريكية المستجدة تجاه أفريقيا.

https://sarabic.ae/20240513/خبير-عسكري--واشنطن-ترى-أن-الصراع-مع-روسيا-في-أوكرانيا-بدأ-يخرج-عن-سيطرتها-1088800460.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية