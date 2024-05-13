السفيرة نميرة نجم لـ"سبوتنيك": أمريكا تمول رواتب العسكريين الإسرائيليين المشاركين في الحرب

عربي
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240513/السفيرة-نميرة-نجم-لـ-سبوتنيك-أمريكا-تمول-رواتب-العسكريين-الإسرائيليين-المشاركين-في-الحرب-1088785528.html
السفيرة نميرة نجم لـ"سبوتنيك": أمريكا تمول رواتب العسكريين الإسرائيليين المشاركين في الحرب
السفيرة نميرة نجم لـ"سبوتنيك": أمريكا تمول رواتب العسكريين الإسرائيليين المشاركين في الحرب
سبوتنيك عربي
صرحت السفيرة المصرية نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية، إن "استمرار الدعم السياسي والقانوني والعسكري الأمريكي لإسرائيل، يحول دون... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T07:36+0000
2024-05-13T17:10+0000
حصري
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/08/1087802797_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_805deba43c566592836cee994538944b.jpg
وأضافت نجم، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الشركات الخاصة الأمريكية تبيع الآن أسلحة بمليارات الدولارات للحكومة الأمريكية، وهي نفس الشركات التي من المتوقع أن تقوم بتمويل الحملات الانتخابية للحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تؤثر على صانعي القرار هناك".وقالت إنه "لا يمكن النظر للوضع الراهن ورفض أمريكا لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بشكل منفصل عن المشهد بأكمله، والذي يشير إلى أن الحرب مستمرة طالما تمويل السلاح الأمريكي مستمر، كما أن المال الذي يذهب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل لدعم العمليات العسكرية والجيش الإسرائيلي يدخل في تمويل حتى المرتبات التي تُدفع لعساكر الاحتياط، الذين تم استدعائهم للخدمة العسكرية من أجل الحرب على غزة".وأشارت نجم إلى أن "التصريحات التي تخرج من أمريكا بالتهدئة ومنع إرسال السلاح لإسرائيل بسبب رفح تستهدف به الداخل الأمريكي للحد من التظاهرات، لكنه لا يطبق على أرض الواقع، حيث كشفت العديد من التصريحات أن أمريكا مستمرة في مد إسرائيل بالسلاح والمال للاستمرار في هذه الحرب".وفي وقت سابق، ثمّنت حركة "حماس"، أمس الأحد، إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية".وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها تثمن أيضا "إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزّل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف كافة الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح".ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى "اتخاذ خطوات مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم وإلى قطع أي علاقة معه وعزله دولياً والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة".
https://sarabic.ae/20240512/خلال-يوم-واحد-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-أكثر-من-150-هدفا-في-غزة-1088765854.html
https://sarabic.ae/20240511/قناة-إسرائيلية-تعرض-خطة-كابينيت-الحرب-لـاليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1088744126.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/08/1087802797_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b0782dfca3ea3787c145e165b14f006.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

السفيرة نميرة نجم لـ"سبوتنيك": أمريكا تمول رواتب العسكريين الإسرائيليين المشاركين في الحرب

07:36 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 17:10 GMT 13.05.2024)
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
حصري
صرحت السفيرة المصرية نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية، إن "استمرار الدعم السياسي والقانوني والعسكري الأمريكي لإسرائيل، يحول دون وقف عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأضافت نجم، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الشركات الخاصة الأمريكية تبيع الآن أسلحة بمليارات الدولارات للحكومة الأمريكية، وهي نفس الشركات التي من المتوقع أن تقوم بتمويل الحملات الانتخابية للحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تؤثر على صانعي القرار هناك".
وقالت إنه "لا يمكن النظر للوضع الراهن ورفض أمريكا لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بشكل منفصل عن المشهد بأكمله، والذي يشير إلى أن الحرب مستمرة طالما تمويل السلاح الأمريكي مستمر، كما أن المال الذي يذهب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل لدعم العمليات العسكرية والجيش الإسرائيلي يدخل في تمويل حتى المرتبات التي تُدفع لعساكر الاحتياط، الذين تم استدعائهم للخدمة العسكرية من أجل الحرب على غزة".
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
خلال يوم واحد.. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أكثر من 150 هدفا في غزة
12 مايو, 12:46 GMT
وأشارت نجم إلى أن "التصريحات التي تخرج من أمريكا بالتهدئة ومنع إرسال السلاح لإسرائيل بسبب رفح تستهدف به الداخل الأمريكي للحد من التظاهرات، لكنه لا يطبق على أرض الواقع، حيث كشفت العديد من التصريحات أن أمريكا مستمرة في مد إسرائيل بالسلاح والمال للاستمرار في هذه الحرب".
وفي وقت سابق، ثمّنت حركة "حماس"، أمس الأحد، إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية".
عائلات فلسطينية تفر من المنطقة بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
قناة إسرائيلية تعرض خطة "كابينيت الحرب" لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة
11 مايو, 18:50 GMT
وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها تثمن أيضا "إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزّل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف كافة الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح".
ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى "اتخاذ خطوات مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم وإلى قطع أي علاقة معه وعزله دولياً والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... غزة... المنظومة الصحية في شمال القطاع شبه منهارة10:53 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала