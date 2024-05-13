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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240513/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-أماكن-تموضعها-التكتيكية-على-5-محاور-استراتيجية-1088793078.html
القوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجية
القوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أحرزت تقدما وحسنت أماكن تموضعها على 5 محاور استراتيجية في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T10:18+0000
2024-05-13T11:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104328/99/1043289991_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_f01d59d8bf873874d2cec7a3557a4a16.jpg
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات مجموعة "زاباد" (الشمال) الروسية عززت مواقعها في بلدات فولشانسك ونيسكوشنوي وليبتسي وفيسيلوي في مقاطعة خاركوف، وذلك بعد استهدافها لواء 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات غلوبوكوي وتيكوي في مقاطعة خاركوف. وأضافت الوزارة أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 250 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و 17 مركبة عسكرية أخرى، مشيرةً إلى أنه خلال المعركة تم تدمير مدفع هاوتزر Msta-B عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر D-30 عيار 122 ملم، وقاذفات "بوك إم" و10 أنظمة صاروخية مضادة للطائرات، بالإضافة إلى أربع مركبات قتالية غربية.وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، وخلال الأعمال النشطة، عززت مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات اللواء الهجومي الثالث، والألوية الميكانيكية 24 و110 التابعة للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 109، في مناطق بلدات مايورسك ونوفغورودسكويه وسيمينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف التقرير: "كما صدت وحدات المجموعة عشر هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواءين 68 و71، ولواء المشاة 142، والألوية الآلية 23 و100 و115، من القوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كيراميك ونوفوكالينوفو وأوتشيريتينو وسولوفيوفو ونيتايلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب"سيطرت على مواقع مهمة واستهدفت مسلحي اللواء الميكانيكي 63 و117 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات كيروفسك وتورسكوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم صد 13 هجومًا مضادًا من قبل مجموعات هجومية من ألوية متعددة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، وكذلك تم صد قوات في بلدات نيفسكوي ونوفوغورلفكا وماكييفكا وتشيرنوفايا ديبروفا الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية، مضيفا أن العدو فقد ما يصل إلى 80 عسكريًا ومركبتي مشاة قتالية وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعي هاوتزر Msta-B عيار 152 ملم ومدفع Giatsint-S عيار 152 ملم.وتابع البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين وضعها على طول خط المواجهة وحيدت عددا من الجنود والمعدات العسكرية التابعة للواء 79 و81 في بلدات كليشيفكا وأنتونوفكا وغريغوروفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفا أنه خلال النهار تم صد ثلاث هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدتي سبورنو ورازدولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 540 عسكريًا، ودبابتين، بما في ذلك دبابة من طراز "ليوبارد إم 2" الألمانية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 مركبة مدرعة أخرى ومدفع هاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر D-20 من عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم "غفوزديكا"ولفت البيان أن وحدات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية نتيجة للعمليات الناجحة حسنت من الوضع التكتيكي وهزمت تشكيلات الألوية الآلية 24 و47 و100 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نوفوسيلوفكا بيرفايا و كاترينيفكا و نوفوبوكروفسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم صد سبع هجمات مضادة شنتها وحدات من الكتيبة الآلية 92 و142 و68، و71 و24 و110 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات شومي وأوتشيرتينو ونيتايلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 395 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفع هاوتزر Msta-B عيار 152 ملم، بالإضافة إلى قاذفة كرواتية الصنع من RAK-SA-12 عيار 122 ملم. وفي سياق متصل، سيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" على مواقع أكثر فائدة ونجحت بتكبيد خسائر كبيرة في العديد والعتاد في بلدة فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 135 فردًا عسكريًا ودبابة وخمس سيارات ومدفع هاوتزر M777 عيار 155 ملم ومدفع مدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم AS-90 "Braveheart" بريطاني الصنع، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم "غفوزديكا".كما حيدت وحدات من مجموعة دنيبر تشكيلات اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 واللواء 121 في بلدات أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا وتياغينكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون، حيث فقد العدو ما يصل إلى 55 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين ومدفع ذاتي الدفع أمريكي الصنع من طراز M109 Paladin عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر Msta-B عيار 152 ملم ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
https://sarabic.ae/20240513/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-وتضرب-أهدافا-أوكرانية-في-129-منطقة--1088793482.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجية

10:18 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 11:01 GMT 13.05.2024)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "كا-52" (أليغاتور) أثناء "مناورات "فزايموديستفيه 2019" في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا)
مروحية كا-52 (أليغاتور) أثناء مناورات فزايموديستفيه 2019 في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أحرزت تقدما وحسنت أماكن تموضعها على 5 محاور استراتيجية في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات مجموعة "زاباد" (الشمال) الروسية عززت مواقعها في بلدات فولشانسك ونيسكوشنوي وليبتسي وفيسيلوي في مقاطعة خاركوف، وذلك بعد استهدافها لواء 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات غلوبوكوي وتيكوي في مقاطعة خاركوف.
وأضافت الوزارة أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 250 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين و 17 مركبة عسكرية أخرى، مشيرةً إلى أنه خلال المعركة تم تدمير مدفع هاوتزر Msta-B عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر D-30 عيار 122 ملم، وقاذفات "بوك إم" و10 أنظمة صاروخية مضادة للطائرات، بالإضافة إلى أربع مركبات قتالية غربية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، وخلال الأعمال النشطة، عززت مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات اللواء الهجومي الثالث، والألوية الميكانيكية 24 و110 التابعة للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 109، في مناطق بلدات مايورسك ونوفغورودسكويه وسيمينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف التقرير: "كما صدت وحدات المجموعة عشر هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواءين 68 و71، ولواء المشاة 142، والألوية الآلية 23 و100 و115، من القوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كيراميك ونوفوكالينوفو وأوتشيريتينو وسولوفيوفو ونيتايلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب"سيطرت على مواقع مهمة واستهدفت مسلحي اللواء الميكانيكي 63 و117 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات كيروفسك وتورسكوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم صد 13 هجومًا مضادًا من قبل مجموعات هجومية من ألوية متعددة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، وكذلك تم صد قوات في بلدات نيفسكوي ونوفوغورلفكا وماكييفكا وتشيرنوفايا ديبروفا الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية، مضيفا أن العدو فقد ما يصل إلى 80 عسكريًا ومركبتي مشاة قتالية وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعي هاوتزر Msta-B عيار 152 ملم ومدفع Giatsint-S عيار 152 ملم.
وتابع البيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين وضعها على طول خط المواجهة وحيدت عددا من الجنود والمعدات العسكرية التابعة للواء 79 و81 في بلدات كليشيفكا وأنتونوفكا وغريغوروفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفا أنه خلال النهار تم صد ثلاث هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدتي سبورنو ورازدولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 540 عسكريًا، ودبابتين، بما في ذلك دبابة من طراز "ليوبارد إم 2" الألمانية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 مركبة مدرعة أخرى ومدفع هاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر D-20 من عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم "غفوزديكا"
مقاتلة قاذفة روسية من طراز سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتضرب أهدافا أوكرانية في 129 منطقة
أمس, 10:41 GMT
ولفت البيان أن وحدات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية نتيجة للعمليات الناجحة حسنت من الوضع التكتيكي وهزمت تشكيلات الألوية الآلية 24 و47 و100 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نوفوسيلوفكا بيرفايا و كاترينيفكا و نوفوبوكروفسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم صد سبع هجمات مضادة شنتها وحدات من الكتيبة الآلية 92 و142 و68، و71 و24 و110 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات شومي وأوتشيرتينو ونيتايلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 395 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفع هاوتزر Msta-B عيار 152 ملم، بالإضافة إلى قاذفة كرواتية الصنع من RAK-SA-12 عيار 122 ملم.
وفي سياق متصل، سيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" على مواقع أكثر فائدة ونجحت بتكبيد خسائر كبيرة في العديد والعتاد في بلدة فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 135 فردًا عسكريًا ودبابة وخمس سيارات ومدفع هاوتزر M777 عيار 155 ملم ومدفع مدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم AS-90 "Braveheart" بريطاني الصنع، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم "غفوزديكا".
كما حيدت وحدات من مجموعة دنيبر تشكيلات اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 واللواء 121 في بلدات أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا وتياغينكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون، حيث فقد العدو ما يصل إلى 55 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين ومدفع ذاتي الدفع أمريكي الصنع من طراز M109 Paladin عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر Msta-B عيار 152 ملم ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
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