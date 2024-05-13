https://sputnikarabic.ae/20240513/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-وتضرب-أهدافا-أوكرانية-في-129-منطقة--1088793482.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتضرب أهدافا أوكرانية في 129 منطقة
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتضرب أهدافا أوكرانية في 129 منطقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في 129 منطقة. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T10:41+0000
2024-05-13T10:41+0000
2024-05-13T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، بأن "الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألحقت هزيمة محققة، بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة".بالإضافة إلى ذلك، وبحسب بيان الدفاع الروسية، دمرت المضادات الروسية 39 صاروخا من قاذفات "أولخا" و"فامبير" التشيكية الصنع، و"هيمارس" الأمريكية الصنع، وخمس قنابل موجهة من طراز "هامر" الفرنسية الصنع، وخمسة صواريخ مضادة من طراز "هيمار" الأمريكية الصنع، وأربعة صواريخ من طراز "ستورم شادو" البريطانية الصنع.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير و 518 نظاما مضادا للطائرات و16008 دبابة ومركبة ومدرعة قتالية و1295 قاذفة صواريخ و9545 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 21678 مركبة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ضابط أوكراني: وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع "كذبة"ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."إسكندر" الروسي يدمر منظومة "باتريوت" الأمريكية على محور زابوروجيه... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240513/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-أماكن-تموضعها-التكتيكية-على-5-محاور-استراتيجية-1088793078.html
https://sputnikarabic.ae/20240513/طبيب-يكشف-استخدام-القوات-الأوكرانية-لحمض-الـهيدروسيانيك-ضد-المدنيين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088793268.html
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رصد عسكري
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتضرب أهدافا أوكرانية في 129 منطقة
10:41 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 12:09 GMT 13.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، بأن "الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألحقت هزيمة محققة، بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة".
وأضاف بيان الدفاع الروسية، أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة "سو- 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 33 طائرة مسيرة، و6 صواريخ "توشكا - أو" التكتيكية".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب بيان الدفاع الروسية، دمرت المضادات الروسية 39 صاروخا من قاذفات "أولخا" و"فامبير" التشيكية الصنع، و"هيمارس" الأمريكية الصنع، وخمس قنابل موجهة من طراز "هامر" الفرنسية الصنع، وخمسة صواريخ مضادة من طراز "هيمار" الأمريكية الصنع، وأربعة صواريخ من طراز "ستورم شادو" البريطانية الصنع.
وفي المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 596 طائرة مقاتلة و 274 طائرة هليكوبتر (مروحية) و24020 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير و 518 نظاما مضادا للطائرات و16008 دبابة ومركبة ومدرعة قتالية و1295 قاذفة صواريخ و9545 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 21678 مركبة من المركبات العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.