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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240513/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-وتضرب-أهدافا-أوكرانية-في-129-منطقة--1088793482.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتضرب أهدافا أوكرانية في 129 منطقة
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتضرب أهدافا أوكرانية في 129 منطقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في 129 منطقة. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T10:41+0000
2024-05-13T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، بأن "الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألحقت هزيمة محققة، بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة".بالإضافة إلى ذلك، وبحسب بيان الدفاع الروسية، دمرت المضادات الروسية 39 صاروخا من قاذفات "أولخا" و"فامبير" التشيكية الصنع، و"هيمارس" الأمريكية الصنع، وخمس قنابل موجهة من طراز "هامر" الفرنسية الصنع، وخمسة صواريخ مضادة من طراز "هيمار" الأمريكية الصنع، وأربعة صواريخ من طراز "ستورم شادو" البريطانية الصنع.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير و 518 نظاما مضادا للطائرات و16008 دبابة ومركبة ومدرعة قتالية و1295 قاذفة صواريخ و9545 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 21678 مركبة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ضابط أوكراني: وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع "كذبة"ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."إسكندر" الروسي يدمر منظومة "باتريوت" الأمريكية على محور زابوروجيه... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240513/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-أماكن-تموضعها-التكتيكية-على-5-محاور-استراتيجية-1088793078.html
https://sputnikarabic.ae/20240513/طبيب-يكشف-استخدام-القوات-الأوكرانية-لحمض-الـهيدروسيانيك-ضد-المدنيين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088793268.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" وتضرب أهدافا أوكرانية في 129 منطقة

10:41 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 12:09 GMT 13.05.2024)
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة روسية من طراز "سو-25"
مقاتلة قاذفة روسية من طراز سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Министерство обороны РФ
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، بأن "الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألحقت هزيمة محققة، بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة".

وأضاف بيان الدفاع الروسية، أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة "سو- 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 33 طائرة مسيرة، و6 صواريخ "توشكا - أو" التكتيكية".

مروحية كا-52 (أليغاتور) أثناء مناورات فزايموديستفيه 2019 في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 10:18 GMT
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب بيان الدفاع الروسية، دمرت المضادات الروسية 39 صاروخا من قاذفات "أولخا" و"فامبير" التشيكية الصنع، و"هيمارس" الأمريكية الصنع، وخمس قنابل موجهة من طراز "هامر" الفرنسية الصنع، وخمسة صواريخ مضادة من طراز "هيمار" الأمريكية الصنع، وأربعة صواريخ من طراز "ستورم شادو" البريطانية الصنع.

وفي المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 596 طائرة مقاتلة و 274 طائرة هليكوبتر (مروحية) و24020 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير و 518 نظاما مضادا للطائرات و16008 دبابة ومركبة ومدرعة قتالية و1295 قاذفة صواريخ و9545 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 21678 مركبة من المركبات العسكرية الخاصة.
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طبيب يكشف استخدام القوات الأوكرانية لحمض الـ"هيدروسيانيك" ضد المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 10:35 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ضابط أوكراني: وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع "كذبة"
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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