https://sputnikarabic.ae/20240513/طبيب-يكشف-استخدام-القوات-الأوكرانية-لحمض-الـهيدروسيانيك-ضد-المدنيين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088793268.html

طبيب يكشف استخدام القوات الأوكرانية لحمض الـ"هيدروسيانيك" ضد المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية

طبيب يكشف استخدام القوات الأوكرانية لحمض الـ"هيدروسيانيك" ضد المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

كشف الطبيب الروسي في العلوم الكيميائية، ليونيد رينك، أن بعض الأسلحة المستخدمة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحتوي على مادة الـ"هيدروسيانيك"، تظهر... 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T10:35+0000

2024-05-13T10:35+0000

2024-05-13T10:35+0000

روسيا

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وقال الطبيب خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "المادة المستخدمة هي شبيهة بمادة "نوفيتشوك" الكيميائية، التي تصيب الجهاز العصبي بالشلل، حيث تم توثيق استخدمها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين في بلدة سيمينوفكا، وتسببت في ظهور حالات الاختناق والقيء والسعال الشديد لدى السكان المدنيين، حيث لا يزال بعضهم يعاني من بعض هذه الأعراض".وأشار رينك إلى أنه "بعد استخدام هذه المواد الكيميائية، بدأ المواطنون يشعرون بضيق في التنفس، وطعم في الفم مثل مذاق اللوز والمعدن".وتابع رينك، بالقول: "تتوافق هذه الأعراض مع تلك التي لوحظت مع حمض الهيدروسيانيك"، لافتًا إلى أن "حمض الهيدروسيانيك (HCN) وأملاحه والسيانيد تعد من أكثر المواد السامة"، مضيفا أن "حمض الهيدروسيانيك هو سائل شديد التطاير وله طعمة مميزة مثل طعم اللوز المر، وهو سم قوي يسبب التسمم القاتل للإنسان بكمية 0.05 غرام".وعدد الطبيب أعراض التسمم بهذه المادة، قائلا: "تبرز طعمة اللوز المر في الفم والتهاب الحلق والدوخة وسيلان اللعا، والقيء والخوف والصدمة، أما في حالة التسمم الشديد يؤدي إلى فقدان الوعي والتشنجات، احتقان (فيضان الدم في أوعية الدورة الدموية)، وشلل الجهاز التنفسي".

https://sputnikarabic.ae/20240424/القوات-الأوكرانية-تزيد-من-استخدام-الذخائر-الكيميائية-1088237609.html

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