https://sputnikarabic.ae/20240513/غارة-أمريكية-بريطانية-على-مطار-الحديدة-في-اليمن-1088800066.html

غارة أمريكية بريطانية على مطار الحديدة في اليمن

غارة أمريكية بريطانية على مطار الحديدة في اليمن

سبوتنيك عربي

شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني، اليوم الاثنين، غارة على محافظة الحديدة في اليمن. 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T13:41+0000

2024-05-13T13:41+0000

2024-05-13T13:41+0000

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، عن مصدر أمني، قوله إن الغارة الأمريكية البريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي.وأعلن الجيش الأمريكي، في وقت سابق اليوم، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"، ضمن هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، التي تقول إنها "تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها وكذا السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".وبحسب البيان الأمريكي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".يأتي ذلك غداة إعلان القوات الأمريكية، تدمير ثلاث طائرات مُسيرة أطلقتها "أنصار الله" في البحر الأحمر، وأخرى في خليج عدن، مؤكدةً عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، سعي جماعته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 112 سفينة.وتبنت "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، استهداف 3 سفن مرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي وخليج عدن، ملوحةً بتصعيد هجماتها ضد السفن، التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل بالإضافة إلى السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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