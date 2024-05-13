مصر تبلغ الوسطاء رفضها للتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
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26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
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مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
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خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
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مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
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مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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https://sarabic.ae/20240513/مصر-تبلغ-الوسطاء-رفضها-للتصعيد-الإسرائيلي-في-رفح-الفلسطينية-1088795915.html
مصر تبلغ الوسطاء رفضها للتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية
مصر تبلغ الوسطاء رفضها للتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية
سبوتنيك عربي
صرح مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، بأن بلاده أبلغت وسطاء المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، برفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T12:40+0000
2024-05-13T12:40+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر، قوله بأن "مصر حملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين بقطاع غزة".يأتي ذلك بعدما أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، بأن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في غزة، مع خلية الأزمة المعنية بالموقف، حيث وجّه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد، نافيا في الوقت ذاته ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح".وثمّنت حركة حماس، أمس الأحد، إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية".وقالت "حماسط، في بيان لها، إنها "تثمن أيضا إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزّل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف كافة الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح".ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى "اتخاذ خطواتٍ مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم وإلى قطع أي علاقة معه وعزله دولياً والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة".وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240512/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-على-رفح-والبريج-بغزة-1088781760.html
https://sarabic.ae/20240512/أونروا-تعلن-نزوح-نحو-300-ألف-شخص-من-رفح-خلال-الأسبوع-الماضي-1088763630.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

مصر تبلغ الوسطاء رفضها للتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

12:40 GMT 13.05.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abedطفل يقف داخل مبنى متضرر ويحدق بمسجد الفاروق، الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة.
طفل يقف داخل مبنى متضرر ويحدق بمسجد الفاروق، الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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صرح مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، بأن بلاده أبلغت وسطاء المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، برفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر، قوله بأن "مصر حملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية منع المساعدات عن المدنيين بقطاع غزة".
يأتي ذلك بعدما أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، بأن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في غزة، مع خلية الأزمة المعنية بالموقف، حيث وجّه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد، نافيا في الوقت ذاته ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح".
مدينة رفح الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على رفح والبريج بغزة
12 مايو, 21:05 GMT
وثمّنت حركة حماس، أمس الأحد، إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية".
وقالت "حماسط، في بيان لها، إنها "تثمن أيضا إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزّل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف كافة الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح".
ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى "اتخاذ خطواتٍ مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم وإلى قطع أي علاقة معه وعزله دولياً والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة".
المدنيون في رفح ينزحون عن الملاذ الأخير في رحلة جديدة إلى المجهول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
"أونروا" تعلن نزوح نحو 300 ألف شخص من رفح خلال الأسبوع الماضي
12 مايو, 12:07 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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