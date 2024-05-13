https://sarabic.ae/20240513/نتنياهو-نناقش-نفي-قادة-حماس-والأمر-يعتمد-على-استسلام-الحركة-1088788867.html
نتنياهو: نناقش نفي قادة "حماس"... والأمر يعتمد على استسلام الحركة
نتنياهو: نناقش نفي قادة "حماس"... والأمر يعتمد على استسلام الحركة
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته تناقش حاليا نفي قادة حركة حماس، إلا أن هذا الخطوة تعتمد أولا على استسلام الحركة. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T09:09+0000
2024-05-13T09:09+0000
2024-05-13T09:09+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087983382_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_f4367f81771f0696df76cf0713f3fae7.jpg
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن نتنياهو تصريحات، قال فيها إن "حماس" إذا استسلمت وألقت سلاحها وأعادت المختطفين يمكن أن تنتهي الحرب غدا.وأعرب نتنياهو عن أمله في أن تكون إدارة القطاع من قبل السكان المحليين، الذين لا ينتمون إلى "حماس"، إلى جانب المسؤولين في دول المنطقة.وردا على السؤال المتداول حول ما ستفعله إسرائيل في اليوم التالي للحرب، شدد نتنياهو على أنه "أولا وقبل كل شيء علينا القضاء على حماس"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن السماح لسكان غزة المحليين بإدارة القطاع بينما ما تزال حماس موجودة فيه.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الاثنين، بمقتل عضو المكتب السياسي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، طلال أبو ظريفة، إثر غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل القيادي أبو ظريفة، بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة في مدينة غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sarabic.ae/20240512/حماس-تشيد-بمصر-وتدعو-الدول-العربية-والإسلامية-إلى-السير-على-خطاها-في-دعم-القضية-الفلسطينية-1088770222.html
https://sarabic.ae/20240512/حماس-تهاجم-بايدن-بعد-تصريحات-رهن-وقف-إطلاق-النار-بغزة-بالإفراج-عن-أسرى-إسرائيل-1088768828.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087983382_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_b99bd1ee31872d2c649ee3f7485edb61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
نتنياهو: نناقش نفي قادة "حماس"... والأمر يعتمد على استسلام الحركة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته تناقش حاليا نفي قادة حركة حماس، إلا أن هذا الخطوة تعتمد أولا على استسلام الحركة.
ونقلت صحيفة
"معاريف" الإسرائيلية عن نتنياهو تصريحات، قال فيها إن "حماس" إذا استسلمت وألقت سلاحها وأعادت المختطفين يمكن أن تنتهي الحرب غدا.
وأعرب نتنياهو عن أمله في أن تكون إدارة القطاع من قبل السكان المحليين، الذين لا ينتمون إلى "حماس"، إلى جانب المسؤولين في دول المنطقة.
وردا على السؤال المتداول حول ما ستفعله إسرائيل في اليوم التالي للحرب، شدد نتنياهو على أنه "أولا وقبل كل شيء علينا القضاء على حماس"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن السماح لسكان غزة المحليين بإدارة القطاع بينما ما تزال حماس موجودة فيه.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الاثنين، بمقتل عضو المكتب السياسي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، طلال أبو ظريفة، إثر غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل القيادي أبو ظريفة
، بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة في مدينة غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس
شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح
، للضغط على حماس.
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.