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هيئة الأسرى: إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي... صور وفيديو
هيئة الأسرى: إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
يعيش الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ظروفا غاية في الصعوبة على المستوى الحياتي والإنساني، وتحت مظلة حالة... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
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وتأتي هذه السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ الحرب على قطاع غزة، بالتوازي مع تصعيد تشهده الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي اعتقل منذ السابع من أكتوبر الماضي، نحو 8710 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، حسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في وقت يُحتجز المئات من الفلسطينيين الذين اختُطفوا من قطاع غزة خلال عملية التوغل البري للجيش الإسرائيلي.مئات المعتقلين من الأطفال والنساءيقول إبراهيم حمارشة، مدير "نادي الأسير" في طولكرم شمال الضفة الغربية، لوكالة "سبوتنيك":وأضاف حمارشة: "الأسرى يواجهون ظروفا غاية في الصعوبة، فقد حرموا من رؤية الشمس ومن المقصف، ومُنع المحامون والأهالي من زيارة الأسرى، وحُرم الأسرى من جميع المكتسبات والمنجزات التي حققتها "الحركة الأسيرة" داخل السجون على مدار 20 سنة الماضية، وتمت معاملتهم بشكل سيئ جدا، فلا طعام كاف يدخل لهم، بل ويتعرضون للضرب وللكسور بشكل يومي، وإدخال الكلاب البوليسية والجنود بسلاحهم داخل غرف الأسرى ورشهم بالغاز، وإخراجهم إلى ساحة مغلقة وتقييدهم بشكل زاوية الكرسي بهدف تعذيبهم والضغط عليهم".وتكشف شهادات الأسرى عن انتهاكات جسيمة واعتداءات جسدية ومعاملة قاسية ومهينة ومليئة بالترهيب والتهديد، والاعتداء على الكرامة الشخصية من قبل السجّانين الإسرائيليين، ويروي الأسرى المحررون شهاداتهم حول الظروف التي عاشوها داخل السجون، ومن بينهم، الأسير المحرر فؤاد القب، والذي سُجن لمدة 6 أشهر إداري، وخرج منذ نحو شهر، ويقول القب لـ"سبوتنيك"، عن ظروف المعتقلين داخل السجون بعد السابع من أكتوبر 2023: "في صباح السابع من أكتوبر الماضي، شاهدنا ما حدث على التلفاز، وفي اليوم الثاني هاجم جنود الاحتلال أقسام السجون، وصادروا كل شيء موجود بالغرف، وقاموا بالاعتداء على الأسرى وضربهم بقسوة".ويروي الأسير المحرر محمد الخطيب، الذي قضى 20 سنة داخل السجن، وكان قعيد الكرسي المتحرك لمدة سنتين، ما حدث معه عقب أحداث أكتوبر، لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: إعدام الأسرىوحذرت "الحركة الأسيرة" ومؤسسات حقوقية، من تداعيات التحريض المتواصل لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على الأسرى، كما حذرت من تصريحاته التي دعا من خلالها إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى، وأجمعت على ضرورة أخذ هذا التحريض على محمل الجد، كونه يعكس موقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحسب قولها.وخلال الحرب على غزة، صادقت لجنة شؤون الأمن القومي بالكنيست على قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، الذي ينص على "فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب أي عمليات قتل لإسرائيليين لدوافع قومية، ومخالفات تهدف للمساس بإسرائيل، وحق الشعب اليهودي في أرضه"، ويشمل القانون "كل من يثبت ضلوعه بالمخالفات أو التخطيط لها أو دفَع أشخاصا لارتكابها".ويقول الناشط الحقوقي سمير أبو شمس، لـ"سبوتنيك": وأضاف: "بعد 7 أكتوبر، تجرد الاحتلال من جميع التزاماته تجاه القانون الدولي وضرب بعرض الحائط كل المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر، وشرع بممارسة كل أنواع التنكيل بحق الأسرى، حتى أنه حرمهم من ساعات النوم، ووضع الكثير منهم داخل العزل الانفرادي، ومنع الزيارات وفصلهم عن العالم الخارجي، ومارس التعذيب والضرب لنيل من حياة الأسرى".ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر لأول الماضي، تصعيده على الضفة الغربية، بالتزمن مع الحرب المتواصلة عل قطاع غزة، ويشن حملات اعتقالات واسعة بشكل يومي، بالتزامن مع الظروف الصعبة داخل السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، الذين يواجهون تصعيدا غير مسبوق في التعذيب والمعاملة القاسية.
https://sarabic.ae/20240512/حماس-تهاجم-بايدن-بعد-تصريحات-رهن-وقف-إطلاق-النار-بغزة-بالإفراج-عن-أسرى-إسرائيل-1088768828.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

هيئة الأسرى: إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي... صور وفيديو

10:27 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 11:11 GMT 13.05.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر
إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
يعيش الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ظروفا غاية في الصعوبة على المستوى الحياتي والإنساني، وتحت مظلة حالة الطوارئ، شرعت مصلحة السجون الإسرائيلية في التشديد على الأسرى والتنكيل بهم، وعزلهم عن العالم الخارجي عبر منع الزيارات العائلية وحظر لقائهم بالمحامين.
وتأتي هذه السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ الحرب على قطاع غزة، بالتوازي مع تصعيد تشهده الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي اعتقل منذ السابع من أكتوبر الماضي، نحو 8710 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، حسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في وقت يُحتجز المئات من الفلسطينيين الذين اختُطفوا من قطاع غزة خلال عملية التوغل البري للجيش الإسرائيلي.

مئات المعتقلين من الأطفال والنساء

يقول إبراهيم حمارشة، مدير "نادي الأسير" في طولكرم شمال الضفة الغربية، لوكالة "سبوتنيك":
"بعد السابع من أكتوبر، اعتقل جيش الاحتلال 500 طفل وأكثر من 350 من النساء و67 صحفيا وأكثر من 80 إعلاميا، وطالت أوامر الحبس الإداري، منذ 7 أكتوبر، أكثر من 3500 أسير".
وأضاف حمارشة: "الأسرى يواجهون ظروفا غاية في الصعوبة، فقد حرموا من رؤية الشمس ومن المقصف، ومُنع المحامون والأهالي من زيارة الأسرى، وحُرم الأسرى من جميع المكتسبات والمنجزات التي حققتها "الحركة الأسيرة" داخل السجون على مدار 20 سنة الماضية، وتمت معاملتهم بشكل سيئ جدا، فلا طعام كاف يدخل لهم، بل ويتعرضون للضرب وللكسور بشكل يومي، وإدخال الكلاب البوليسية والجنود بسلاحهم داخل غرف الأسرى ورشهم بالغاز، وإخراجهم إلى ساحة مغلقة وتقييدهم بشكل زاوية الكرسي بهدف تعذيبهم والضغط عليهم".
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي

وتكشف شهادات الأسرى عن انتهاكات جسيمة واعتداءات جسدية ومعاملة قاسية ومهينة ومليئة بالترهيب والتهديد، والاعتداء على الكرامة الشخصية من قبل السجّانين الإسرائيليين، ويروي الأسرى المحررون شهاداتهم حول الظروف التي عاشوها داخل السجون، ومن بينهم، الأسير المحرر فؤاد القب، والذي سُجن لمدة 6 أشهر إداري، وخرج منذ نحو شهر، ويقول القب لـ"سبوتنيك"، عن ظروف المعتقلين داخل السجون بعد السابع من أكتوبر 2023: "في صباح السابع من أكتوبر الماضي، شاهدنا ما حدث على التلفاز، وفي اليوم الثاني هاجم جنود الاحتلال أقسام السجون، وصادروا كل شيء موجود بالغرف، وقاموا بالاعتداء على الأسرى وضربهم بقسوة".
© Sputnik . Ajwad Jradatالأسير الفلسطيني المحرر، فؤاد القب
الأسير الفلسطيني المحرر، فؤاد القب - سبوتنيك عربي
1/2
© Sputnik . Ajwad Jradat
الأسير الفلسطيني المحرر، فؤاد القب
© Sputnik . Ajwad Jradatالأسير الفلسطيني المحرر، فؤاد القب
الأسير الفلسطيني المحرر، فؤاد القب - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ajwad Jradat
الأسير الفلسطيني المحرر، فؤاد القب
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© Sputnik . Ajwad Jradat
الأسير الفلسطيني المحرر، فؤاد القب
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© Sputnik . Ajwad Jradat
الأسير الفلسطيني المحرر، فؤاد القب
وأردف، قائلا: "مارست إدارة السجون أساليب التعذيب بحق الأسرى، ومن بينها ما يسمى وصلة الحديد، وهي عبارة عن عصا في رأسها مسمار حديدي، كلما تضرب في مكان تترك ألما شديدا ونزيفا من الدماء، وبسبب هذا التعذيب استشهد الأسير ثائر أبو عصب، بعدما ضرب بعصا الحديد على رأسه ومنع من العلاج، وكذلك قُطعت عنا الأدوية، وخاصة أدوية مرضى السكري".
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ويروي الأسير المحرر محمد الخطيب، الذي قضى 20 سنة داخل السجن، وكان قعيد الكرسي المتحرك لمدة سنتين، ما حدث معه عقب أحداث أكتوبر، لوكالة "سبوتنيك"، قائلا:
"كنت مريضا وأعاني من مشاكل في العمود الفقري لعدة سنوات داخل السجن، ولم يتم علاجي من قبل إدارة السجون، وهذا المرض جعلني قعيد الكرسي المتحرك لمدة سنتين، وبعد السابع من أكتوبر تعرضت لإصابات كبيرة، وبعد خروجي من السجن على الكرسي المتحرك، بذلت جهد كبير وبمساعدة الأطباء، الحمد لله شفيت واستطعت الوقوف مرة أخرى".
© Sputnik . Ajwad Jradatالأسير الفلسطيني المحرر، محمد الخطيب
الأسير الفلسطيني المحرر، محمد الخطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
الأسير الفلسطيني المحرر، محمد الخطيب
© Sputnik . Ajwad Jradat

إعدام الأسرى

وحذرت "الحركة الأسيرة" ومؤسسات حقوقية، من تداعيات التحريض المتواصل لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على الأسرى، كما حذرت من تصريحاته التي دعا من خلالها إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى، وأجمعت على ضرورة أخذ هذا التحريض على محمل الجد، كونه يعكس موقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحسب قولها.
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر
إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
إسرائيل تعتقل أكثر من 8700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر
© Sputnik . Ajwad Jradat
وخلال الحرب على غزة، صادقت لجنة شؤون الأمن القومي بالكنيست على قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، الذي ينص على "فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب أي عمليات قتل لإسرائيليين لدوافع قومية، ومخالفات تهدف للمساس بإسرائيل، وحق الشعب اليهودي في أرضه"، ويشمل القانون "كل من يثبت ضلوعه بالمخالفات أو التخطيط لها أو دفَع أشخاصا لارتكابها".
ويقول الناشط الحقوقي سمير أبو شمس، لـ"سبوتنيك":
"نترحم على القانون الإنساني وعلى حقوق الإنسان، وأعتقد أن الاحتلال الاسرائيلي، بالإضافة إلى داعميه من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، قاموا بقتل حقوق الإنسان في العالم".
وأضاف: "بعد 7 أكتوبر، تجرد الاحتلال من جميع التزاماته تجاه القانون الدولي وضرب بعرض الحائط كل المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر، وشرع بممارسة كل أنواع التنكيل بحق الأسرى، حتى أنه حرمهم من ساعات النوم، ووضع الكثير منهم داخل العزل الانفرادي، ومنع الزيارات وفصلهم عن العالم الخارجي، ومارس التعذيب والضرب لنيل من حياة الأسرى".
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ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر لأول الماضي، تصعيده على الضفة الغربية، بالتزمن مع الحرب المتواصلة عل قطاع غزة، ويشن حملات اعتقالات واسعة بشكل يومي، بالتزامن مع الظروف الصعبة داخل السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، الذين يواجهون تصعيدا غير مسبوق في التعذيب والمعاملة القاسية.
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