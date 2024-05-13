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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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وزير الخارجية اللبناني الأسبق لـ"سبوتنيك": لا يمكن إيقاف مخطط نتنياهو سوى بـ"أعجوبة أميركية"
وزير الخارجية اللبناني الأسبق لـ"سبوتنيك": لا يمكن إيقاف مخطط نتنياهو سوى بـ"أعجوبة أميركية"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية اللبناني الأسبق، فارس بويز، أنّ "لبنان ليس بمنأى عن توسع الحرب وخصوصًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقوم بحرب تخريبية تحميه من... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T10:09+0000
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ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ " نتنياهو يهدف من هذه الحرب ليس فقط القضاء على حركة حماس"، وإنما إلغاء القضية الفلسطينية وإفراغ غزة من سكانها، وهو بالتالي يريد تنفيذ هذا المشروع من خلال توسيع إطار الحرب لتشمل الضفة الغربية ولبنان وإيران".وكشف بويز أنّ "دور الجالية اليهودية المتواجدة والمؤثرة في النظام في إيران ودور الجالية الإيرانية اليهودية المتواجدة في إسرائيل إلى جانب نتنياهو هما العاملان الأساسيّان في منع توسّع الحرب بشكل يبقي إيران بعيدة عن الموضوع"، على حد قوله.وأضاف أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لديها هدفين من رفضها الحرب، الأول هو تفادي انخراطها في حرب كبرى في الأقليم، والثاني عدم توسّع الحرب نحو الخليج العربي وإقفال طرق النقل الدولية وتعرّض مصالحهم النفطية للخطر".وتطرّق بويز إلى الدور الفرنسي والورقة الفرنسيّة المقدّمة إلى لبنان، معتبراً أنّ "باريس ومنذ زمن بعيد فقدت سلطتها الدولية واصطفت نهائياً وراء الولايات المتحدة ومن لا يملك القدرة العسكرية والاقتصادية فهو لا يملك القدرة السياسية".كما تحدّث بويز عن الملف الرئاسي، مشيراً إلى أنّه "يجب على القوى السياسية أن يدركوا أهمية الحوار ومن المستحيل أن ينتخب رئيس تحدي، ورئيس التحدي لن يحكم وأي مرشح معادي لمحور "المقاومة" لن يتمكن من إعادة توحيد البلاد".واعتبر أنّ "الخماسية تعاني من مشاكل داخلية وحتى هذه الساعة أنجزت فقط خارطة طريق عامّة حيال الملف اللبناني".
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق لـ"سبوتنيك": لا يمكن إيقاف مخطط نتنياهو سوى بـ"أعجوبة أميركية"

10:09 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 10:11 GMT 13.05.2024)
© AFP 2023 / AMIR COHENرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AFP 2023 / AMIR COHEN
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أكد وزير الخارجية اللبناني الأسبق، فارس بويز، أنّ "لبنان ليس بمنأى عن توسع الحرب وخصوصًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقوم بحرب تخريبية تحميه من السقوط السياسي والقضائي، ولا يمكن إيقاف نتنياهو عن مخططاته سوى من الداخل الإسرائيلي أو من خلال أعجوبة أميركية".
ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ " نتنياهو يهدف من هذه الحرب ليس فقط القضاء على حركة حماس"، وإنما إلغاء القضية الفلسطينية وإفراغ غزة من سكانها، وهو بالتالي يريد تنفيذ هذا المشروع من خلال توسيع إطار الحرب لتشمل الضفة الغربية ولبنان وإيران".

وشدّد بويز على أن "اقتحام رفح هو عملية انتحار أقدم عليها نتنياهو، وهو أكثر من أضرّ بمصالح إسرائيل في ما يخص علاقاتها مع العالم من جهة وعلى الصعيد الاجتماعي الداخلي من جهة ثانية" .

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وكشف بويز أنّ "دور الجالية اليهودية المتواجدة والمؤثرة في النظام في إيران ودور الجالية الإيرانية اليهودية المتواجدة في إسرائيل إلى جانب نتنياهو هما العاملان الأساسيّان في منع توسّع الحرب بشكل يبقي إيران بعيدة عن الموضوع"، على حد قوله.
وأضاف أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لديها هدفين من رفضها الحرب، الأول هو تفادي انخراطها في حرب كبرى في الأقليم، والثاني عدم توسّع الحرب نحو الخليج العربي وإقفال طرق النقل الدولية وتعرّض مصالحهم النفطية للخطر".

وفي ما يتعلق بالجبهة الجنوبية، أوضح بويز أنّ "العودة إلى تنفيذ القرار 1701 أمر طبيعي بعد هذه الحرب رغم انتصارات "حزب الله" اللبناني ولكن نتنياهو لا يريد ذلك، ولا يمكن للحزب بأن يقبل أن ينسحب وحده لتطبيق القرار بل يجب على إسرائيل أن تنسحب أيضاً وقد تتجه الأمور في جنوب لبنان إلى اتفاق جديد بعد انتهاء الحرب أو إدخال بعض التعديلات على القرارات الدولية 1701".

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وتطرّق بويز إلى الدور الفرنسي والورقة الفرنسيّة المقدّمة إلى لبنان، معتبراً أنّ "باريس ومنذ زمن بعيد فقدت سلطتها الدولية واصطفت نهائياً وراء الولايات المتحدة ومن لا يملك القدرة العسكرية والاقتصادية فهو لا يملك القدرة السياسية".

وحول ملف النزوح السوري في لبنان، قال إنّه "يجب على لبنان أن يظهر موقفاً حاسماً كونه لا يستطيع تحمّل أعباء هذا الملف اقتصادياً وديموغرافياً، والدول الأوروبية هي المسؤولة في هذا الملف على اعتبار أنّها شاركت في الحرب على سوريا وتصميمها وهي تتحمل نتائجها".

كما تحدّث بويز عن الملف الرئاسي، مشيراً إلى أنّه "يجب على القوى السياسية أن يدركوا أهمية الحوار ومن المستحيل أن ينتخب رئيس تحدي، ورئيس التحدي لن يحكم وأي مرشح معادي لمحور "المقاومة" لن يتمكن من إعادة توحيد البلاد".
واعتبر أنّ "الخماسية تعاني من مشاكل داخلية وحتى هذه الساعة أنجزت فقط خارطة طريق عامّة حيال الملف اللبناني".
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