" مستوى جديد من اليأس".. الأونروا": أكثر من 150 ألف حامل بغزة يواجهن ظروفا رهيبة

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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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عرب بوينت بودكاست
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خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
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مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240513/-مستوى-جديد-من-اليأس-الأونروا-أكثر-من-150-ألف-حامل-بغزة-يواجهن-ظروفا-رهيبة-1088811026.html
" مستوى جديد من اليأس".. الأونروا": أكثر من 150 ألف حامل بغزة يواجهن ظروفا رهيبة
" مستوى جديد من اليأس".. الأونروا": أكثر من 150 ألف حامل بغزة يواجهن ظروفا رهيبة
سبوتنيك عربي
يعاني أكثر من 150 ألف امرأة فلسطينية "حامل" في قطاع غزة ظروفا ومخاطر صحية رهيبة، وفقا لتحذير أطلقته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T20:56+0000
2024-05-13T20:56+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
منظمة الأونروا
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت "الأونروا" في تغريدات على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أنه "لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني هكذا، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".وختمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باستنكار الوضع الإنساني المتردي واصفة إياه بـ"مستوى جديد من اليأس، يتكشف تحت أنظار العالم".وفي وقت سابق، أكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن 95% من النساء الحوامل أو المرضعات يواجهن نقصا غذائيا حادًا، بينما أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 62 حزمة مساعدات من المواد الخاصة بحالات الولادة تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح.وكانت مصادر طبية في قطاع غزة، قد أعلنت، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 35,091 قتيلا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوكالة "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20240513/نصر-الله-السابع-من-أكتوبر-أعاد-إحياء-القضية-الفلسطينية-1088802984.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأونروا, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأونروا, العالم العربي, طوفان الأقصى

" مستوى جديد من اليأس".. الأونروا": أكثر من 150 ألف حامل بغزة يواجهن ظروفا رهيبة

20:56 GMT 13.05.2024
© AFP 2023نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
يعاني أكثر من 150 ألف امرأة فلسطينية "حامل" في قطاع غزة ظروفا ومخاطر صحية رهيبة، وفقا لتحذير أطلقته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت "الأونروا" في تغريدات على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أنه "لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني هكذا، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".
واعتبرت "الأونروا" أن مستوى جديدا من اليأس يتكشف أمام أعين العالم مع نزوح الفلسطينيين من جديد من رفح نحو خان يونس، حيث لا مياه ولا بنى تحتية.
وختمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باستنكار الوضع الإنساني المتردي واصفة إياه بـ"مستوى جديد من اليأس، يتكشف تحت أنظار العالم".
وفي وقت سابق، أكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن 95% من النساء الحوامل أو المرضعات يواجهن نقصا غذائيا حادًا، بينما أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 62 حزمة مساعدات من المواد الخاصة بحالات الولادة تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح.
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
نصر الله: السابع من أكتوبر أعاد إحياء القضية الفلسطينية
أمس, 15:16 GMT
وكانت مصادر طبية في قطاع غزة، قد أعلنت، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 35,091 قتيلا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوكالة "وفا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... غزة... المنظومة الصحية في شمال القطاع شبه منهارة10:53 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
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