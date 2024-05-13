https://sputnikarabic.ae/20240513/-مستوى-جديد-من-اليأس-الأونروا-أكثر-من-150-ألف-حامل-بغزة-يواجهن-ظروفا-رهيبة-1088811026.html
" مستوى جديد من اليأس".. الأونروا": أكثر من 150 ألف حامل بغزة يواجهن ظروفا رهيبة
" مستوى جديد من اليأس".. الأونروا": أكثر من 150 ألف حامل بغزة يواجهن ظروفا رهيبة
سبوتنيك عربي
يعاني أكثر من 150 ألف امرأة فلسطينية "حامل" في قطاع غزة ظروفا ومخاطر صحية رهيبة، وفقا لتحذير أطلقته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T20:56+0000
2024-05-13T20:56+0000
2024-05-13T20:56+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
منظمة الأونروا
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت "الأونروا" في تغريدات على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أنه "لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني هكذا، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".وختمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باستنكار الوضع الإنساني المتردي واصفة إياه بـ"مستوى جديد من اليأس، يتكشف تحت أنظار العالم".وفي وقت سابق، أكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن 95% من النساء الحوامل أو المرضعات يواجهن نقصا غذائيا حادًا، بينما أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 62 حزمة مساعدات من المواد الخاصة بحالات الولادة تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح.وكانت مصادر طبية في قطاع غزة، قد أعلنت، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 35,091 قتيلا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوكالة "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20240513/نصر-الله-السابع-من-أكتوبر-أعاد-إحياء-القضية-الفلسطينية-1088802984.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأونروا, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأونروا, العالم العربي, طوفان الأقصى
" مستوى جديد من اليأس".. الأونروا": أكثر من 150 ألف حامل بغزة يواجهن ظروفا رهيبة
يعاني أكثر من 150 ألف امرأة فلسطينية "حامل" في قطاع غزة ظروفا ومخاطر صحية رهيبة، وفقا لتحذير أطلقته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت "الأونروا" في تغريدات على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أنه "لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يعاني هكذا، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".
واعتبرت "الأونروا" أن مستوى جديدا من اليأس يتكشف أمام أعين العالم مع نزوح الفلسطينيين من جديد من رفح نحو خان يونس، حيث لا مياه ولا بنى تحتية.
وختمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باستنكار الوضع الإنساني المتردي
واصفة إياه بـ"مستوى جديد من اليأس، يتكشف تحت أنظار العالم".
وفي وقت سابق، أكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن 95% من النساء الحوامل أو المرضعات يواجهن نقصا غذائيا حادًا، بينما أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 62 حزمة مساعدات من المواد الخاصة بحالات الولادة تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح.
وكانت مصادر طبية في قطاع غزة، قد أعلنت، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 35,091 قتيلا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوكالة "وفا".