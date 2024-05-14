https://sarabic.ae/20240514/أنظمة-الدفاع-الجوي-دمرت-قنبلة-موجهة-من-نوع-هامر-وطائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1088841283.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر قنبلة موجهة من طراز "هامر" وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر قنبلة موجهة من طراز "هامر" وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت قنبلة موجهة من نوع "هامر" وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T18:35+0000
2024-05-14T18:35+0000
2024-05-14T19:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة المنشور على قناتها في "تليغرام"، أن "نظام كييف حاول تنفيذ هجمات إرهابية بين الساعة 18.00 و19.30 بتوقيت موسكو، مستخدمًا في ذلك قنبلة جوية موجهة من نوع "هامر" وطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية وقد اعترضتها وسائط الدفاع الجوي (الروسية)".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240514/سياسي-لـ-سبوتنيك-هناك-معارضات-كبيرة-لحزمة-المساعدات-الأميركية-إلى-أوكرانيا---1088840816.html
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روسيا, رصد عسكري
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر قنبلة موجهة من طراز "هامر" وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود
18:35 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 19:03 GMT 14.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت قنبلة موجهة من نوع "هامر" وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
وجاء في بيان الوزارة المنشور على قناتها في "تليغرام"، أن "نظام كييف حاول تنفيذ هجمات إرهابية بين الساعة 18.00 و19.30 بتوقيت موسكو، مستخدمًا في ذلك قنبلة جوية موجهة من نوع "هامر" وطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية وقد اعترضتها وسائط الدفاع الجوي (الروسية)".
وهذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها الوزارة عن هجمات مماثلة على بيلغورد هذا اليوم، حيث سبق أن أعلنت الوزارة مرتين عن محاولات مشابهة وإسقاط مسيرات أوكرانية في المقاطعة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.