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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240514/أنظمة-الدفاع-الجوي-دمرت-قنبلة-موجهة-من-نوع-هامر-وطائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1088841283.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر قنبلة موجهة من طراز "هامر" وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر قنبلة موجهة من طراز "هامر" وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت قنبلة موجهة من نوع "هامر" وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T18:35+0000
2024-05-14T19:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة المنشور على قناتها في "تليغرام"، أن "نظام كييف حاول تنفيذ هجمات إرهابية بين الساعة 18.00 و19.30 بتوقيت موسكو، مستخدمًا في ذلك قنبلة جوية موجهة من نوع "هامر" وطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية وقد اعترضتها وسائط الدفاع الجوي (الروسية)".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240514/سياسي-لـ-سبوتنيك-هناك-معارضات-كبيرة-لحزمة-المساعدات-الأميركية-إلى-أوكرانيا---1088840816.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر قنبلة موجهة من طراز "هامر" وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود

18:35 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 19:03 GMT 14.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت قنبلة موجهة من نوع "هامر" وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
وجاء في بيان الوزارة المنشور على قناتها في "تليغرام"، أن "نظام كييف حاول تنفيذ هجمات إرهابية بين الساعة 18.00 و19.30 بتوقيت موسكو، مستخدمًا في ذلك قنبلة جوية موجهة من نوع "هامر" وطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية وقد اعترضتها وسائط الدفاع الجوي (الروسية)".

وهذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها الوزارة عن هجمات مماثلة على بيلغورد هذا اليوم، حيث سبق أن أعلنت الوزارة مرتين عن محاولات مشابهة وإسقاط مسيرات أوكرانية في المقاطعة.

جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
سياسي لـ "سبوتنيك": هناك معارضات كبيرة لحزمة المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا
18:27 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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