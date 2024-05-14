https://sarabic.ae/20240514/إسرائيل-مهمة-تفادي-حدوث-أزمة-إنسانية-في-غزة-تقع-الآن-على-عاتق-أصدقائنا-المصريين-1088836066.html

إسرائيل: مهمة تفادي حدوث أزمة إنسانية في غزة تقع "الآن على عاتق أصدقائنا المصريين"

إسرائيل: مهمة تفادي حدوث أزمة إنسانية في غزة تقع "الآن على عاتق أصدقائنا المصريين"

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه تحدث، اليوم الثلاثاء، مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، ونظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، بشأن ضرورة إقناع... 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T15:49+0000

2024-05-14T15:49+0000

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وكتب كاتس عبر منصة "إكس"، أن "العالم يضع مسؤولية الوضع الإنساني على عاتق إسرائيل، ولكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين.وتابع مشددا أن حركة "حماس" الفلسطينية لن تسيطر على معبر رفح، وهذه ضرورة أمنية لن تتنازل إسرائيل عنها".وكانت مصادر سيادية مصرية نفت، أمس الإثنين، التقارير الإعلامية التي زعمت إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل ورئيس الشاباك رونان بار.وأكدت المصادر السيادية المصرية، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أن "محددات الموقف المصري واضحة ومعلنة للجميع ومثل هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة".وكان موقع "واللا" الإسرائيلي قد قال إن "رئيس الشاباك رونين بار، أجرى اتصالا برئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لحل الأزمة المحيطة بمعبر رفح، وأبلغه بأن إسرائيل مستعدة لأي حل باستثناء عودة حماس إلى معبر رفح"، مؤكدا أن تل أبيب وواشنطن وافقتا على إرسال السلطة الفلسطينية ممثلين غير رسميين إلى معبر رفح".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك". وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة". وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240508/ماذا-نعرف-عن-معبر-رفح-ولماذا-هو-شديد-الأهمية-بالنسبة-للفلسطينيين-والإسرائيليين-على-حد-سواء-1088640106.html

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