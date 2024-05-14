https://sarabic.ae/20240514/إعلام-مطار-الحديدة-يتعرض-لغارات-جوية-1088842531.html
إعلام: مطار الحديدة يتعرض لغارات جوية
إعلام: مطار الحديدة يتعرض لغارات جوية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية نفذت غارات جوية على مطار الحديدة، في اليمن. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T19:20+0000
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وقالت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، على موقع "إكس"، إن "طيران العدو الأمريكي البريطاني نفذ 4 غارات على المطار، اليوم الثلاثاء".وأمس الإثنين، قال موقع "أنصار الله" التابعة للجماعة، إن المطار تعرض لغارة جوية دون تسجيل ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن الطيران الأمريكي والبريطاني نفذ عدة غارات على الحديدة ومناطق أخرى منذ الـ16 من أبريل/ نيسان الماضي.وتقول "أنصار الله" إن تلك الهجمات لم تؤثر على قدراتها العسكرية، مؤكدة أنها لن تمر دون رد، كما توعدت واشنطن وتل أبيب بتصعيد عسكري وصفته بـ"غير المسبوق"، حال استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بالحكومة التابعة للجماعة العميد يحيى سريع، في فعالية عسكرية، حسب موقع وزارة الدفاع بصنعاء "26 سبتمبرنت": "بدأنا تنفيذ المرحلة الرابعة وخلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن السفن التي خرقت الحظر الذي فرضته القوات المسلحة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأبيض المتوسط".ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، سعي قواته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة 112 سفينة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20240513/غارة-أمريكية-بريطانية-على-مطار-الحديدة-في-اليمن-1088800066.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أنصار الله
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أنصار الله
إعلام: مطار الحديدة يتعرض لغارات جوية
ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية نفذت غارات جوية على مطار الحديدة، في اليمن.
وقالت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، على موقع "إكس"، إن "طيران العدو الأمريكي البريطاني
نفذ 4 غارات على المطار، اليوم الثلاثاء".
وأمس الإثنين، قال موقع "أنصار الله" التابعة للجماعة، إن المطار تعرض لغارة جوية دون تسجيل ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن الطيران الأمريكي والبريطاني نفذ عدة غارات على الحديدة ومناطق أخرى منذ الـ16 من أبريل/ نيسان الماضي.
وتقول "أنصار الله
" إن تلك الهجمات لم تؤثر على قدراتها العسكرية، مؤكدة أنها لن تمر دون رد، كما توعدت واشنطن وتل أبيب بتصعيد عسكري وصفته بـ"غير المسبوق"، حال استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بالحكومة التابعة للجماعة العميد يحيى سريع، في فعالية عسكرية، حسب موقع وزارة الدفاع بصنعاء "26 سبتمبرنت": "بدأنا تنفيذ المرحلة الرابعة وخلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن السفن التي خرقت الحظر الذي فرضته القوات المسلحة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأبيض المتوسط".
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، سعي قواته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل
أو المتجهة إلى موانئها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة 112 سفينة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.