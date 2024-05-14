إعلام: مطار الحديدة يتعرض لغارات جوية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ينظرون نظرة الخائف من تقدم القوات الروسية إلى خاركوف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240514/إعلام-مطار-الحديدة-يتعرض-لغارات-جوية-1088842531.html
إعلام: مطار الحديدة يتعرض لغارات جوية
إعلام: مطار الحديدة يتعرض لغارات جوية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية نفذت غارات جوية على مطار الحديدة، في اليمن. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T19:20+0000
2024-05-14T19:20+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
إسرائيل
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0e3b18f3a381ff4f2c4c6b77cae6c95.jpg
وقالت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، على موقع "إكس"، إن "طيران العدو الأمريكي البريطاني نفذ 4 غارات على المطار، اليوم الثلاثاء".وأمس الإثنين، قال موقع "أنصار الله" التابعة للجماعة، إن المطار تعرض لغارة جوية دون تسجيل ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن الطيران الأمريكي والبريطاني نفذ عدة غارات على الحديدة ومناطق أخرى منذ الـ16 من أبريل/ نيسان الماضي.وتقول "أنصار الله" إن تلك الهجمات لم تؤثر على قدراتها العسكرية، مؤكدة أنها لن تمر دون رد، كما توعدت واشنطن وتل أبيب بتصعيد عسكري وصفته بـ"غير المسبوق"، حال استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بالحكومة التابعة للجماعة العميد يحيى سريع، في فعالية عسكرية، حسب موقع وزارة الدفاع بصنعاء "26 سبتمبرنت": "بدأنا تنفيذ المرحلة الرابعة وخلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن السفن التي خرقت الحظر الذي فرضته القوات المسلحة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأبيض المتوسط".ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، سعي قواته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة 112 سفينة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20240513/غارة-أمريكية-بريطانية-على-مطار-الحديدة-في-اليمن-1088800066.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736655_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_0b0c03aed23dbf76f3c9dad77eea3a81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أنصار الله
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أنصار الله

إعلام: مطار الحديدة يتعرض لغارات جوية

19:20 GMT 14.05.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDمقاتلة شبحية أمريكية طراز "إف 35" متوقفة داخل حظيرة طائرات
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 متوقفة داخل حظيرة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية نفذت غارات جوية على مطار الحديدة، في اليمن.
وقالت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، على موقع "إكس"، إن "طيران العدو الأمريكي البريطاني نفذ 4 غارات على المطار، اليوم الثلاثاء".
وأمس الإثنين، قال موقع "أنصار الله" التابعة للجماعة، إن المطار تعرض لغارة جوية دون تسجيل ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن الطيران الأمريكي والبريطاني نفذ عدة غارات على الحديدة ومناطق أخرى منذ الـ16 من أبريل/ نيسان الماضي.
وتقول "أنصار الله" إن تلك الهجمات لم تؤثر على قدراتها العسكرية، مؤكدة أنها لن تمر دون رد، كما توعدت واشنطن وتل أبيب بتصعيد عسكري وصفته بـ"غير المسبوق"، حال استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
غارة أمريكية بريطانية على مطار الحديدة في اليمن
أمس, 13:41 GMT
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بالحكومة التابعة للجماعة العميد يحيى سريع، في فعالية عسكرية، حسب موقع وزارة الدفاع بصنعاء "26 سبتمبرنت": "بدأنا تنفيذ المرحلة الرابعة وخلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن السفن التي خرقت الحظر الذي فرضته القوات المسلحة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأبيض المتوسط".
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، سعي قواته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة 112 سفينة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ребенок, раненный в результате израильской бомбардировки сектора Газа, в больнице Аль-Наджар в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة شبه منهارة21:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... غزة... المنظومة الصحية في شمال القطاع شبه منهارة10:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала