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من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240514/إيران-تدين-تدخل-فرنسا-في-قراراتها-القضائية-مواقف-غير-لائقة-ومتطفلة-1088830321.html
إيران تدين تدخل فرنسا في قراراتها القضائية.. "مواقف غير لائقة ومتطفلة"
إيران تدين تدخل فرنسا في قراراتها القضائية.. "مواقف غير لائقة ومتطفلة"
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الحكومة الفرنسية ليس لديها الحق في التدخل في القرارات التي يتخذها القضاء داخل طهران، لأن الدولة... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T13:20+0000
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وفي حديثه لمراسل وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، علق كنعاني، اليوم الثلاثاء، على البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، بشأن مواطنين فرنسيين مسجونين في إيران.وفي انتقاد فرنسا لوصف سياسة إيران بأنها "احتجاز رهائن الدولة" و"الابتزاز المستمر"، قال كنعاني إن "باريس قالت ذلك بينما تلعب دورا سلبيا في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل الإبادة الجماعية في غزة".وأضاف أن "المواطنين الفرنسيين المذكورين اعتقلوا في إيران بناء على اتهامات، بعد العثور على شهادات واضحة ووثائق صحيحة"، مؤكدا أن باريس على علم بجرائمهم جيدا، لذلك، أعتبر أن استخدام كلام غير لائق في البيان هو “هروب إلى الأمام” لا يحل المشكلة".وأشار إلى أن "طهران تنصح باريس بمراعاة المجاملة الدبلوماسية وتجنب مثل هذه التصريحات، التي من شأنها التأثير سلبا على العلاقات بين البلدين".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن "القضاء الإيراني مستقل، وقراراته القضائية ملزمة ومحترمة".
https://sarabic.ae/20230703/إيران-تحذر-فرنسا-من-دعم-قاتلي-مواطنيها-ومسؤوليها-1078670016.html
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أخبار فرنسا , إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تدين تدخل فرنسا في قراراتها القضائية.. "مواقف غير لائقة ومتطفلة"

13:20 GMT 14.05.2024
© AP Photoالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
© AP Photo
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الحكومة الفرنسية ليس لديها الحق في التدخل في القرارات التي يتخذها القضاء داخل طهران، لأن الدولة الأوروبية تؤوي إرهابيين مناهضين لإيران".
وفي حديثه لمراسل وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، علق كنعاني، اليوم الثلاثاء، على البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، بشأن مواطنين فرنسيين مسجونين في إيران.
وفي انتقاد فرنسا لوصف سياسة إيران بأنها "احتجاز رهائن الدولة" و"الابتزاز المستمر"، قال كنعاني إن "باريس قالت ذلك بينما تلعب دورا سلبيا في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل الإبادة الجماعية في غزة".
وأضاف أن "إيران تدين بشدة مثل هذه المواقف غير اللائقة والمتطفلة وغير المهنية، والتي تستند إلى وثائق لا أساس لها من الصحة".
وأضاف أن "المواطنين الفرنسيين المذكورين اعتقلوا في إيران بناء على اتهامات، بعد العثور على شهادات واضحة ووثائق صحيحة"، مؤكدا أن باريس على علم بجرائمهم جيدا، لذلك، أعتبر أن استخدام كلام غير لائق في البيان هو “هروب إلى الأمام” لا يحل المشكلة".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
إيران تحذر فرنسا من دعم قاتلي مواطنيها ومسؤوليها
3 يوليو 2023, 07:04 GMT
وأشار إلى أن "طهران تنصح باريس بمراعاة المجاملة الدبلوماسية وتجنب مثل هذه التصريحات، التي من شأنها التأثير سلبا على العلاقات بين البلدين".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن "القضاء الإيراني مستقل، وقراراته القضائية ملزمة ومحترمة".
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