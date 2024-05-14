https://sarabic.ae/20240514/إيران-تدين-تدخل-فرنسا-في-قراراتها-القضائية-مواقف-غير-لائقة-ومتطفلة-1088830321.html

إيران تدين تدخل فرنسا في قراراتها القضائية.. "مواقف غير لائقة ومتطفلة"

إيران تدين تدخل فرنسا في قراراتها القضائية.. "مواقف غير لائقة ومتطفلة"

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الحكومة الفرنسية ليس لديها الحق في التدخل في القرارات التي يتخذها القضاء داخل طهران، لأن الدولة... 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T13:20+0000

2024-05-14T13:20+0000

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وفي حديثه لمراسل وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، علق كنعاني، اليوم الثلاثاء، على البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، بشأن مواطنين فرنسيين مسجونين في إيران.وفي انتقاد فرنسا لوصف سياسة إيران بأنها "احتجاز رهائن الدولة" و"الابتزاز المستمر"، قال كنعاني إن "باريس قالت ذلك بينما تلعب دورا سلبيا في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل الإبادة الجماعية في غزة".وأضاف أن "المواطنين الفرنسيين المذكورين اعتقلوا في إيران بناء على اتهامات، بعد العثور على شهادات واضحة ووثائق صحيحة"، مؤكدا أن باريس على علم بجرائمهم جيدا، لذلك، أعتبر أن استخدام كلام غير لائق في البيان هو “هروب إلى الأمام” لا يحل المشكلة".وأشار إلى أن "طهران تنصح باريس بمراعاة المجاملة الدبلوماسية وتجنب مثل هذه التصريحات، التي من شأنها التأثير سلبا على العلاقات بين البلدين".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن "القضاء الإيراني مستقل، وقراراته القضائية ملزمة ومحترمة".

https://sarabic.ae/20230703/إيران-تحذر-فرنسا-من-دعم-قاتلي-مواطنيها-ومسؤوليها-1078670016.html

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