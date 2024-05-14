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من الملعب
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240514/الصين-ملاحقة-الجرائم-الدولية-الخطيرة-قضائيا-يحافظ-على-السلام-العالمي-1088843798.html
الصين: ملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة قضائيا يحافظ على السلام العالمي
الصين: ملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة قضائيا يحافظ على السلام العالمي
سبوتنيك عربي
قال داي بينغ، نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بكين تؤكد دعمها الثابت لجهود الملاحقة القضائية لأخطر الجرائم الدولية، مؤكدة أن ذلك يساهم في حفظ... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T20:54+0000
2024-05-14T20:54+0000
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المحكمة الجنائية الدولية
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن الدولي لاستعراض تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء. وتابع: "موقف الصين من الطريقة التي تعمل بها المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا لم يتغير".ولفت إلى أن القضية المطروحة أمامها حاليا تم إحالتها إلى المحكمة منذ عام 2011، مضيفا: "نأمل أن تلتزم المحكمة بمبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي فيما يخص الموضوعية والاستقلال والحياد.كما أكد على ضرورة أن المحكمة السيادة القضائية والآراء المشروعة للبلدان المعنية، خاصة فيما يتعلق بوجود اتصال وثيق مع السلطات في ليبيا.وأردف: "لا يمكن تحقيق العدالة القضائية في ليبيا دون تحقيق السلام والاستقرار"، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها".وقال داي بينغ: "يجب علينا أيضا أن ندعم الحوار والتشاور بين الليبيين لتعزيز الانتقال السياسي.كما أكد نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تلتزم المحكمة الجنائية الدولية بممارسة سلطاتها وفقًا للقانون بطريقة متساوية ومتسقة وتتجنب المعايير المزدوجة والاستثنائية لتحقيق العدالة الدولية.
https://sarabic.ae/20240511/نتنياهو-يهاجم-رئيس-كولومبيا-بعد-مطالبته-الجنائية-الدولية-بإصدار-مذكرة-اعتقال-بحقه-1088745312.html
https://sarabic.ae/20200505/الجنائية-الدولية-تجهز-طلبات-اعتقال-جديدة-على-خلفية-النزاع-المسلح-في-ليبيا-1045356799.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, منظمة الأمم المتحدة, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار ليبيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, منظمة الأمم المتحدة, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار ليبيا اليوم

الصين: ملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة قضائيا يحافظ على السلام العالمي

20:54 GMT 14.05.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
تابعنا عبر
قال داي بينغ، نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بكين تؤكد دعمها الثابت لجهود الملاحقة القضائية لأخطر الجرائم الدولية، مؤكدة أن ذلك يساهم في حفظ الأمن والسلام على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن الدولي لاستعراض تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء.
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نتنياهو يهاجم رئيس كولومبيا بعد مطالبته الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه
11 مايو, 19:39 GMT
وتابع: "موقف الصين من الطريقة التي تعمل بها المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا لم يتغير".
ولفت إلى أن القضية المطروحة أمامها حاليا تم إحالتها إلى المحكمة منذ عام 2011، مضيفا: "نأمل أن تلتزم المحكمة بمبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي فيما يخص الموضوعية والاستقلال والحياد.
كما أكد على ضرورة أن المحكمة السيادة القضائية والآراء المشروعة للبلدان المعنية، خاصة فيما يتعلق بوجود اتصال وثيق مع السلطات في ليبيا.
فاتو بنسودا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2020
الجنائية الدولية تجهز طلبات اعتقال جديدة على خلفية النزاع المسلح في ليبيا
5 مايو 2020, 16:00 GMT
وأردف: "لا يمكن تحقيق العدالة القضائية في ليبيا دون تحقيق السلام والاستقرار"، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها".
وقال داي بينغ: "يجب علينا أيضا أن ندعم الحوار والتشاور بين الليبيين لتعزيز الانتقال السياسي.
كما أكد نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تلتزم المحكمة الجنائية الدولية بممارسة سلطاتها وفقًا للقانون بطريقة متساوية ومتسقة وتتجنب المعايير المزدوجة والاستثنائية لتحقيق العدالة الدولية.
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