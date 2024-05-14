https://sarabic.ae/20240514/الصين-ملاحقة-الجرائم-الدولية-الخطيرة-قضائيا-يحافظ-على-السلام-العالمي-1088843798.html
الصين: ملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة قضائيا يحافظ على السلام العالمي
الصين: ملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة قضائيا يحافظ على السلام العالمي
سبوتنيك عربي
قال داي بينغ، نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بكين تؤكد دعمها الثابت لجهود الملاحقة القضائية لأخطر الجرائم الدولية، مؤكدة أن ذلك يساهم في حفظ... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T20:54+0000
2024-05-14T20:54+0000
2024-05-14T20:54+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
منظمة الأمم المتحدة
المحكمة الجنائية الدولية
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_0:49:1959:1151_1920x0_80_0_0_452cfc44087cb8d242e111858fedea27.jpg
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن الدولي لاستعراض تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء. وتابع: "موقف الصين من الطريقة التي تعمل بها المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا لم يتغير".ولفت إلى أن القضية المطروحة أمامها حاليا تم إحالتها إلى المحكمة منذ عام 2011، مضيفا: "نأمل أن تلتزم المحكمة بمبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي فيما يخص الموضوعية والاستقلال والحياد.كما أكد على ضرورة أن المحكمة السيادة القضائية والآراء المشروعة للبلدان المعنية، خاصة فيما يتعلق بوجود اتصال وثيق مع السلطات في ليبيا.وأردف: "لا يمكن تحقيق العدالة القضائية في ليبيا دون تحقيق السلام والاستقرار"، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها".وقال داي بينغ: "يجب علينا أيضا أن ندعم الحوار والتشاور بين الليبيين لتعزيز الانتقال السياسي.كما أكد نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تلتزم المحكمة الجنائية الدولية بممارسة سلطاتها وفقًا للقانون بطريقة متساوية ومتسقة وتتجنب المعايير المزدوجة والاستثنائية لتحقيق العدالة الدولية.
https://sarabic.ae/20240511/نتنياهو-يهاجم-رئيس-كولومبيا-بعد-مطالبته-الجنائية-الدولية-بإصدار-مذكرة-اعتقال-بحقه-1088745312.html
https://sarabic.ae/20200505/الجنائية-الدولية-تجهز-طلبات-اعتقال-جديدة-على-خلفية-النزاع-المسلح-في-ليبيا-1045356799.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_97:0:1834:1303_1920x0_80_0_0_94e652a4fc8394a7cd67b80472bfa57d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, منظمة الأمم المتحدة, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار ليبيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, منظمة الأمم المتحدة, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار ليبيا اليوم
الصين: ملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة قضائيا يحافظ على السلام العالمي
قال داي بينغ، نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بكين تؤكد دعمها الثابت لجهود الملاحقة القضائية لأخطر الجرائم الدولية، مؤكدة أن ذلك يساهم في حفظ الأمن والسلام على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن الدولي لاستعراض تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية بشأن ليبيا، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء.
وتابع: "موقف الصين من الطريقة التي تعمل بها المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا لم يتغير".
ولفت إلى أن القضية
المطروحة أمامها حاليا تم إحالتها إلى المحكمة منذ عام 2011، مضيفا: "نأمل أن تلتزم المحكمة بمبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي فيما يخص الموضوعية والاستقلال والحياد.
كما أكد على ضرورة أن المحكمة السيادة القضائية والآراء المشروعة للبلدان المعنية، خاصة فيما يتعلق بوجود اتصال وثيق مع السلطات في ليبيا.
وأردف: "لا يمكن تحقيق العدالة القضائية في ليبيا دون تحقيق السلام والاستقرار"، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها".
وقال داي بينغ: "يجب علينا أيضا أن ندعم الحوار والتشاور بين الليبيين لتعزيز الانتقال السياسي.
كما أكد نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تلتزم المحكمة الجنائية الدولية بممارسة سلطاتها
وفقًا للقانون بطريقة متساوية ومتسقة وتتجنب المعايير المزدوجة والاستثنائية لتحقيق العدالة الدولية.