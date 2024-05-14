https://sarabic.ae/20240514/القوات-الروسية-تستعد-لتحرير-ليبتسي-وتقبض-على-60-عنصرا-من-كراكن-في-خاركوف-1088820938.html

القوات الروسية تستعد لتحرير ليبتسي وتقبض على 60 عنصرا من "كراكن" في خاركوف

القوات الروسية تستعد لتحرير ليبتسي وتقبض على 60 عنصرا من "كراكن" في خاركوف

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 60 عسكريا من تشكيل النازيين الجدد "كراكن" تم أسرهم في مقاطعة... 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T09:55+0000

2024-05-14T09:55+0000

2024-05-14T09:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاءت تصريحات غانشيف خلال مقابلة مع القناة الأولى، قال فيها إن أكثر من 60 شخصًا من تشكيل النازيين الجدد "كراكن" (قوات خاصة) تم أسرهم في منطقة خاركوف، وهم لن يعودوا محاربين شجعان كما يتم وصفهم على الإعلام الأوكراني.كما أعلن غانشيف أن قوات مجموعة "سيفير" (الشمال) الروسية ستبدأ قريباً بتحرير بلدة ليبتسي في المقاطعة؛ مؤكداً أن القوات الروسية تقترب من مشارفها.وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وذلك على خلفية التقدم العسكري الروسي في مقاطعة خاركوف.وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقريرها أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا خصوصا في ظل التقدم العسكري الروسي على مختلف الجبهات ومسارعة الغرب بنقل الأسلحة والمعدات لكييف.ووفقا للصحيفة، فإن هناك جدال قائم بين بولندا وإسبانيا بشأن تسليم أنظمة باتريوت من التخزين إلى الولايات المتحدة، حيث كان ينبغي أن يتم ذلك في وقت سابق.وأشارت الصحيفة إلى أن "الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق الآن وقتًا طويلاً للغاية"، مضيفةً أن الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" لا تزال على بعد أشهر من الوصول إلى أوكرانيا، لافتةً إلى أن تدريب المهندسين والمشاكل اللوجستية أكثر تعقيدًا من تدريب الطيارين أنفسهم.وخلصت الصحيفة بالقول: "كل هذا أدى إلى زيادة الخسائر في صفوف المشاة الأوكرانيين، مما جعل القوة البشرية موردا ذا قيمة متزايدة"، مضيفة أنه سيتعين على القادة الأوكرانيين أن يقرروا المكان الذي سيرسلون فيه الجيش للمعركة على الحدود الروسية أو إلى تشاسوف يار لإعادة السيطرة على دونباس".

https://sarabic.ae/20240514/إعلام-يكشف-عن-فخ-وقعت-به-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088818434.html

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روسيا, رصد عسكري