https://sputnikarabic.ae/20240514/الكرملين-يكشف-موعد-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1088818611.html
الكرملين يكشف موعد زيارة بوتين إلى الصين
الكرملين يكشف موعد زيارة بوتين إلى الصين
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الصين يومي 16 و17 مايو/ أيار الجاري، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T08:39+0000
2024-05-14T08:39+0000
2024-05-14T08:39+0000
روسيا
الكرملين
الصين
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وأشار البيان إلى أن الرئيسين يعتزمان مناقشة مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بالتفصيل، بالإضافة إلى تحديد المجالات الرئيسية لمواصلة تطوير التعاون العملي بين البلدين.️ وأضاف الكرملين: "من المقرر أن يوقع رئيسا الدولتين، عقب المحادثات، على بيان مشترك وعدد من الوثائق الثنائية".كما سيلتقي بوتين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.بالإضافة إلى ذلك، سيشارك فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، في أمسية رسمية بمناسبة الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية وافتتاح سنوات الثقافة الروسية الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20240507/إعلام-المطالب-الغربية-بشأن-روسيا-تغضب-الرئيس-الصيني--1088594002.html
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روسيا, الكرملين, الصين
الكرملين يكشف موعد زيارة بوتين إلى الصين
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الصين يومي 16 و17 مايو/ أيار الجاري، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وجاء في البيان: "بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 16-17 مايو/أيار 2024، كأول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه".
وأشار البيان إلى أن الرئيسين يعتزمان مناقشة مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بالتفصيل، بالإضافة إلى تحديد المجالات الرئيسية لمواصلة تطوير التعاون العملي بين البلدين.
️ وأضاف الكرملين: "من المقرر أن يوقع رئيسا الدولتين، عقب المحادثات، على بيان مشترك وعدد من الوثائق الثنائية".
"سيزور الرئيس الروسي أيضًا مدينة هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ، حيث سيشارك في حفل افتتاح معرض "إكسبو" الروسي الصيني الثامن، والمنتدى الروسي الصيني الرابع للتعاون الأقاليمي؛ وسيلتقي بالطلاب وأساتذة جامعة هاربين التقنية".
كما سيلتقي بوتين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، سيشارك فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، في أمسية رسمية بمناسبة الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية وافتتاح سنوات الثقافة الروسية الصينية.