النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يشيد بالمنتدى الاقتصادي لروسيا والعالم الإسلامي

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29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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https://sarabic.ae/20240514/النائب-الأول-لرئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يشيد-بالمنتدى-الاقتصادي-لروسيا-والعالم-الإسلامي-1088838675.html
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يشيد بالمنتدى الاقتصادي لروسيا والعالم الإسلامي
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يشيد بالمنتدى الاقتصادي لروسيا والعالم الإسلامي
سبوتنيك عربي
أشاد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد بالمنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي" بنسخته الـ15، في قازان بجمهورية روسيا الاتحادية بمشاركة... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T16:50+0000
2024-05-14T16:50+0000
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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال مسعود عبيد النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه سعيد بمشاركته في هذا المنتدى الاقتصادي الخامس العشر "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يأتي بمشاركة أكثر من 80 دولة بينها ليبيا.وقال: "شاركنا في افتتاح المنتدى الاقتصادي، وشاركنا في حضور افتتاح سوق البضائع الحلال، وهذا الأمر يعتبر تعزيز للعلاقات بين الدول الإسلامية ودولة روسيا في هذا الجانب".وأكد أنه "سيكون هناك تعزيز للعلاقات الليبية الروسية، وأشار لأهم القطاعات التي تم الحديث عنها، وهي ملف الشباب وأن تكون هناك زيارات متبادلة، وزيارات الشباب الليبي إلى دولة روسيا". وقال: "تم تفقد المرافق الشبابية التي كانت مُعدة بإعداد كبير في دولة روسيا، وسوف تستمر هذه الزيارة لعدة أيام أخرى، وسيتم فيها بحث العديد من الملفات المهمة مع بعض المسؤولين في دولة روسيا، وكل هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعميق العلاقات بين البلدين".
https://sarabic.ae/20240331/عضو-المجلس-الرئاسي-الليبي-يثمن-حرص-روسيا-على-دعم-المسار-السلمي-في-ليبيا-1087554471.html
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العالم العربي, حصري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, حصري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم

النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يشيد بالمنتدى الاقتصادي لروسيا والعالم الإسلامي

16:50 GMT 14.05.2024
© Sputnik . Ayham Massaافتتاح قمة قازان الاقتصادية حول روسيا والعالم الإسلامي
افتتاح قمة قازان الاقتصادية حول روسيا والعالم الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Sputnik . Ayham Massa
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حصري
أشاد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد بالمنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي" بنسخته الـ15، في قازان بجمهورية روسيا الاتحادية بمشاركة أكثر من 80 دولة وخُبراء في مجال الاقتصاد والتمويل الدولي.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال مسعود عبيد النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه سعيد بمشاركته في هذا المنتدى الاقتصادي الخامس العشر "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يأتي بمشاركة أكثر من 80 دولة بينها ليبيا.
عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، وسفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، طرابلس، 31 مارس/ آذار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
عضو المجلس الرئاسي الليبي يثمن حرص روسيا على دعم المسار السلمي في ليبيا
31 مارس, 12:59 GMT
وقال: "شاركنا في افتتاح المنتدى الاقتصادي، وشاركنا في حضور افتتاح سوق البضائع الحلال، وهذا الأمر يعتبر تعزيز للعلاقات بين الدول الإسلامية ودولة روسيا في هذا الجانب".
وأكد أنه "سيكون هناك تعزيز للعلاقات الليبية الروسية، وأشار لأهم القطاعات التي تم الحديث عنها، وهي ملف الشباب وأن تكون هناك زيارات متبادلة، وزيارات الشباب الليبي إلى دولة روسيا".
وقال: "تم تفقد المرافق الشبابية التي كانت مُعدة بإعداد كبير في دولة روسيا، وسوف تستمر هذه الزيارة لعدة أيام أخرى، وسيتم فيها بحث العديد من الملفات المهمة مع بعض المسؤولين في دولة روسيا، وكل هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعميق العلاقات بين البلدين".
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