https://sarabic.ae/20240514/النائب-الأول-لرئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يشيد-بالمنتدى-الاقتصادي-لروسيا-والعالم-الإسلامي-1088838675.html
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يشيد بالمنتدى الاقتصادي لروسيا والعالم الإسلامي
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يشيد بالمنتدى الاقتصادي لروسيا والعالم الإسلامي
سبوتنيك عربي
أشاد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد بالمنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي" بنسخته الـ15، في قازان بجمهورية روسيا الاتحادية بمشاركة... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T16:50+0000
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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال مسعود عبيد النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه سعيد بمشاركته في هذا المنتدى الاقتصادي الخامس العشر "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يأتي بمشاركة أكثر من 80 دولة بينها ليبيا.وقال: "شاركنا في افتتاح المنتدى الاقتصادي، وشاركنا في حضور افتتاح سوق البضائع الحلال، وهذا الأمر يعتبر تعزيز للعلاقات بين الدول الإسلامية ودولة روسيا في هذا الجانب".وأكد أنه "سيكون هناك تعزيز للعلاقات الليبية الروسية، وأشار لأهم القطاعات التي تم الحديث عنها، وهي ملف الشباب وأن تكون هناك زيارات متبادلة، وزيارات الشباب الليبي إلى دولة روسيا". وقال: "تم تفقد المرافق الشبابية التي كانت مُعدة بإعداد كبير في دولة روسيا، وسوف تستمر هذه الزيارة لعدة أيام أخرى، وسيتم فيها بحث العديد من الملفات المهمة مع بعض المسؤولين في دولة روسيا، وكل هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعميق العلاقات بين البلدين".
https://sarabic.ae/20240331/عضو-المجلس-الرئاسي-الليبي-يثمن-حرص-روسيا-على-دعم-المسار-السلمي-في-ليبيا-1087554471.html
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العالم العربي, حصري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, حصري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يشيد بالمنتدى الاقتصادي لروسيا والعالم الإسلامي
حصري
أشاد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد بالمنتدى الاقتصادي "روسيا والعالم الإسلامي" بنسخته الـ15، في قازان بجمهورية روسيا الاتحادية بمشاركة أكثر من 80 دولة وخُبراء في مجال الاقتصاد والتمويل الدولي.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، قال مسعود عبيد النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه سعيد بمشاركته في هذا المنتدى الاقتصادي الخامس العشر "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يأتي بمشاركة أكثر من 80 دولة بينها ليبيا.
وقال: "شاركنا في افتتاح المنتدى الاقتصادي، وشاركنا في حضور افتتاح سوق البضائع الحلال، وهذا الأمر يعتبر تعزيز للعلاقات بين الدول الإسلامية ودولة روسيا في هذا الجانب".
وأكد أنه "سيكون هناك تعزيز للعلاقات الليبية الروسية
، وأشار لأهم القطاعات التي تم الحديث عنها، وهي ملف الشباب وأن تكون هناك زيارات متبادلة، وزيارات الشباب الليبي إلى دولة روسيا".
وقال: "تم تفقد المرافق الشبابية التي كانت مُعدة بإعداد كبير في دولة روسيا، وسوف تستمر هذه الزيارة لعدة أيام أخرى، وسيتم فيها بحث العديد من الملفات المهمة مع بعض المسؤولين في دولة روسيا
، وكل هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعميق العلاقات بين البلدين".