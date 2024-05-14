https://sarabic.ae/20240514/بوتين-العلاقات-التجارية-والاقتصادية-بين-روسيا-والصين-تتطور-بسرعة-1088844327.html
بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بسرعة
بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بسرعة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بسرعة، مما يدل على المناعة في مواجهة التحديات... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T23:21+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" والمنشورة على الموقع الرسمي للكرملين: "تتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا بوتيرة سريعة، مما يدل على مناعة مستقرة في مواجهة التحديات الخارجية وظواهر الأزمات".كما أعلن بوتين، أن الشراكة الروسية الصينية تقوم على مبادئ المساواة والثقة والاحترام المتبادل للسيادة ومراعاة مصالح بعضهما البعض.وأضاف: "أود أن أؤكد أنها [الشراكة الروسية الصينية] كانت دائمًا قائمة على مبادئ المساواة والثقة، والاحترام المتبادل للسيادة ومراعاة مصالح بعضنا البعض، وكان هناك دور خاص وهام في تطوير علاقاتنا قام به سياسيون حكماء وبعيدو النظر، ورجال دولة مثل، الرئيس الصيني شي جين بينغ".
https://sarabic.ae/20240416/روسيا-والصين-تعقدان-مشاورات-في-بكين-حول-مكافحة-الإرهاب-الدولي-1088021260.html
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الصين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بسرعة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بسرعة، مما يدل على المناعة في مواجهة التحديات الخارجية وظواهر الأزمات.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوتين في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" والمنشورة على الموقع الرسمي للكرملين: "تتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا بوتيرة سريعة، مما يدل على مناعة مستقرة في مواجهة التحديات الخارجية وظواهر الأزمات".
كما أعلن بوتين، أن الشراكة الروسية الصينية تقوم على مبادئ المساواة والثقة والاحترام المتبادل للسيادة ومراعاة مصالح بعضهما البعض.
وأضاف: "أود أن أؤكد أنها [الشراكة الروسية الصينية] كانت دائمًا قائمة على مبادئ المساواة والثقة، والاحترام المتبادل للسيادة ومراعاة مصالح بعضنا البعض، وكان هناك دور خاص وهام في تطوير علاقاتنا قام به سياسيون حكماء وبعيدو النظر، ورجال دولة مثل، الرئيس الصيني شي جين بينغ".