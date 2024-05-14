https://sarabic.ae/20240514/بوتين-يبلغ-أعضاء-الحكومة-الجديدة-بضرورة-وضع-جدول-أعمال-للسنوات-الست-المقبلة-1088843985.html

بوتين يبلغ أعضاء الحكومة الجديدة بضرورة وضع جدول أعمال للسنوات الست المقبلة

بوتين يبلغ أعضاء الحكومة الجديدة بضرورة وضع جدول أعمال للسنوات الست المقبلة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الحكومة الجديدة لروسيا الاتحادية، إن هناك حاجة إلى وضع جدول أعمال لست سنوات مقبلة. 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T22:23+0000

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2024-05-14T22:23+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال خطابه مع أعضاء مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، "لدينا العديد من المهام. وقد توصلنا تقريبًا إلى كل ما يجب القيام به في السنوات الثلاث المقبلة، ولكن ليس هذا فقط. اتفقنا أيضًا على أننا سننظم عملنا على مدى ست سنوات. وأطلب منكم ألا تنسوا هذا أيضًا".وأضاف أنه يتوقع من الوزراء الأربعة من المناطق الجديدة أن يطبقوا أفضل مهاراتهم لحل المشاكل على المستوى الفيدرالي، حيث قال بوتين، "هؤلاء أشخاص معروفون لدينا، ويتمتعون بخبرة جيدة، وبعضهم لديه خبرة سابقة في العمل في الحكومة الفيدرالية. الآن، اكتسبوا المزيد من الخبرة والمعرفة والإحساس بالمنطقة التي عملوا فيها...آمل حقًا أن يستخدموا أفضل مهاراتهم في مناطق روسيا الاتحادية من أجل حل المشكلات التي تواجههم على مستوى الحكومة الفيدرالية بأقصى قدر من التأثير".وفي وقت سابق، وقع الرئيس بوتين مرسومًا بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً لوزراء روسيا الاتحادية، ثم مرسوم "هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية"، لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي ينص على أن الحكومة الروسية الجديدة ستضم 21 وزارة، والإبقاء على 10 نواب لرئيس الوزراء الروسي، بينهم نائب أول.ولأول مرة سيتم تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور، حيث كان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية؛ عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، وبدون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.وتمت في الكرملين، في 7 أيار/مايو، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيساً للبلاد، لست سنوات مقبلة، حتى عام 2030.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس الماضي؛ وحصل الرئيس بوتين، على نسبة 87.28 بالمئة من أصوات الناخبين.

https://sarabic.ae/20240514/بوتين-يوقع-مراسيم-بشأن-تشكيل-مجلس-الوزراء-الجديد-1088841361.html

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فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم