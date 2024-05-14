بوتين يعين إدارة رئاسية جديدة في الكرملين

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
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26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
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مساحة حرة
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https://sputnikarabic.ae/20240514/بوتين-يعين-إدارة-رئاسية-جديدة-في-الكرملين-1088819725.html
بوتين يعين إدارة رئاسية جديدة في الكرملين
بوتين يعين إدارة رئاسية جديدة في الكرملين
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوما بتعيين سكرتير مجلس الأمن السابق، نيقولاي باتروشيف، مساعدًا له. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T08:53+0000
2024-05-14T09:05+0000
روسيا
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وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للكرملين: "بموجب مرسوم رئيس الدولة تم تعيين نيقولاي باتروشيف، مساعداً لرئيس روسيا الاتحادية".وأضاف البيان أنه "تم تعيين حاكم مقاطعة تولا السابق، أليكسي ديومين، مساعدا للرئيس الروسي ودميتري بيسكوف متحدثا باسم الكرملين".كما احتفظ بوتين بأنطون فاينو كرئيس للمكتب الرئاسي.وفي وقت سابق، وقّع الرئيس بوتين مرسومًا بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا لوزراء روسيا الاتحادية، ثم مرسوم "هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية"، لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي ينص على أن الحكومة الروسية الجديدة ستضم 21 وزارة، والإبقاء على 10 نواب لرئيس الوزراء الروسي، بينهم نائب أول.ولأول مرة سيتم تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور، حيث كان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية؛ عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، ودون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.وتمت في الكرملين، في 7 أيار/مايو، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيساً للبلاد، لست سنوات مقبلة، حتى عام 2030.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس الماضي؛ وحصل الرئيس بوتين، على نسبة 87.28 في المئة من أصوات الناخبين.
https://sputnikarabic.ae/20240512/بوتين-يقترح-تعيين-بيلوسوف-وزيرا-للدفاع-1088774323.html
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روسيا
روسيا

بوتين يعين إدارة رئاسية جديدة في الكرملين

08:53 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 09:05 GMT 14.05.2024)
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوما بتعيين سكرتير مجلس الأمن السابق، نيقولاي باتروشيف، مساعدًا له.
وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للكرملين: "بموجب مرسوم رئيس الدولة تم تعيين نيقولاي باتروشيف، مساعداً لرئيس روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان أنه "تم تعيين حاكم مقاطعة تولا السابق، أليكسي ديومين، مساعدا للرئيس الروسي ودميتري بيسكوف متحدثا باسم الكرملين".
كما احتفظ بوتين بأنطون فاينو كرئيس للمكتب الرئاسي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
بوتين يقترح تعيين أندريه بيلاؤوسوف وزيرا للدفاع
12 مايو, 18:20 GMT
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس بوتين مرسومًا بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا لوزراء روسيا الاتحادية، ثم مرسوم "هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية"، لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي ينص على أن الحكومة الروسية الجديدة ستضم 21 وزارة، والإبقاء على 10 نواب لرئيس الوزراء الروسي، بينهم نائب أول.
ولأول مرة سيتم تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور، حيث كان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية؛ عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، ودون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.
وتمت في الكرملين، في 7 أيار/مايو، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيساً للبلاد، لست سنوات مقبلة، حتى عام 2030.
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس الماضي؛ وحصل الرئيس بوتين، على نسبة 87.28 في المئة من أصوات الناخبين.
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