https://sarabic.ae/20240514/حميدتي-السلام-يحتاج-إلى-إرادة-حقيقية-وهي-ليست-متوفرة-لدى-الطرف-الآخر-بالحرب--1088839574.html
حميدتي: السلام يحتاج إلى إرادة حقيقية وهي ليست متوفرة لدى الطرف الآخر بالحرب
حميدتي: السلام يحتاج إلى إرادة حقيقية وهي ليست متوفرة لدى الطرف الآخر بالحرب
سبوتنيك عربي
قال قائد "قوات الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الثلاثاء، إن قواته "كانت ولا زالت وسوف تظل دعاة سلام". 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T17:34+0000
2024-05-14T17:34+0000
2024-05-14T17:34+0000
قوات الدعم السريع السودانية
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وتابع مؤكدا في اتصال هاتفي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك أن "قوات الدعم السريع" لم تشعل الحرب الدائرة في السودان، ولا ترغب في استمرارها أو توسعتها، وأن السلام يحتاج إلى إرادة حقيقية، وهي ليست متوفرة لدى الطرف الآخر".وتابع حميدتي أنه أكد لتورك، "احترام والتزام قواته بتعهداتها بموجب قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومراعاة الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين، والتعاون الكامل مع المنظمات الإنسانية العاملة لتوصيل المساعدات للمدنيين في جميع مناطق السودان".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال. وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20240512/الجيش-السوداني-كبدنا-قوات-الدعم-السريع-خسائر-كبيرة-في-الفاشر-1088758512.html
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قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حميدتي: السلام يحتاج إلى إرادة حقيقية وهي ليست متوفرة لدى الطرف الآخر بالحرب
قال قائد "قوات الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الثلاثاء، إن قواته "كانت ولا زالت وسوف تظل دعاة سلام".
وتابع مؤكدا في اتصال هاتفي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك أن "قوات الدعم السريع" لم تشعل الحرب الدائرة في السودان، ولا ترغب في استمرارها أو توسعتها، وأن السلام يحتاج إلى إرادة حقيقية، وهي ليست متوفرة لدى الطرف الآخر".
وتابع حميدتي أنه أكد لتورك، "احترام والتزام قواته بتعهداتها بموجب قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومراعاة الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين، والتعاون الكامل مع المنظمات الإنسانية العاملة لتوصيل المساعدات للمدنيين في جميع مناطق السودان".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية
بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.