رئيس وزراء النيجر: أمريكا طلبت منا قطع علاقاتنا مع إيران وروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ينظرون نظرة الخائف من تقدم القوات الروسية إلى خاركوف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240514/رئيس-وزراء-النيجر-أمريكا-طلبت-منا-قطع-علاقاتنا-مع-إيران-وروسيا-1088834768.html
رئيس وزراء النيجر: أمريكا طلبت منا قطع علاقاتنا مع إيران وروسيا
رئيس وزراء النيجر: أمريكا طلبت منا قطع علاقاتنا مع إيران وروسيا
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس وزراء النيجر علي الأمين زين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"محاولة إملاء الدول التي يمكن أن تتعاون معها بلاده"، مؤكدا أن واشنطن هي المسؤولة عن انهيار... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T15:13+0000
2024-05-14T15:13+0000
النيجر
أخبار النيجر
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0e/1088833126_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_110a80df8099e030da087268212c5829.jpg
وقال زين في مقابلة مع صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، "انقطعت العلاقة العسكرية الحاسمة بين الولايات المتحدة وأقرب حلفائها في غرب أفريقيا، النيجر، هذا الربيع، بعدما وجّه مسؤول أمريكي زائر تهديدات خلال المفاوضات الأخيرة بشأن ما إذا كان سيتم السماح للقوات الأمريكية المتمركزة هناك بالبقاء".وأكد أن "انهيار العلاقات مع الولايات المتحدة يقع بشكل مباشر على واشنطن".واتهم زين المسؤولين الأمريكيين بـ"محاولة إملاء الدول التي يمكن أن تتعاون معها النيجر وفشلهم في تبرير وجود القوات الأمريكية في بلاده". وتابع "الأمريكيون بقوا على أرضنا، ولم يفعلوا شيئاً بينما كان الإرهابيون يقتلون الناس ويحرقون البلدات".وأوضح "ليس من علامات الصداقة أن يأتوا إلى أرضنا ويتركوا الإرهابيين يهاجموننا. لقد رأينا ما ستفعله الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها، لأننا رأينا أوكرانيا وإسرائيل".كما هددت المسؤولة الأمريكية النيجر بفرض عقوبات عليها إذا مضت قدما في صفقة لبيع اليورانيوم لإيران، وفقا له.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، على سحب قواتها البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر حيث يشاركون في القتال ضد الإرهابيين، حسبما قال عدد من المسؤولين الأميركيين.في الفترة الأخيرة، تظاهر الآلاف في العاصمة نيامي للمطالبة برحيلهم الفوري.وفي وقت سابق، صرح رئيس وزراء النيجر في مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن "النيجر وروسيا تحاولان المضي قدمًا للتعاون في جميع قطاعات الاقتصاد والأمن"، لافتا إلى أن بلاده تعتزم "تطوير التعاون المبني على مبدأ المنفعة المتبادلة مع روسيا، وهي دولة عظيمة، إلى جانب جميع البلدان الأخرى المحبة للسلام. هذا هو هدفنا".
https://sarabic.ae/20240508/الولايات-المتحدة-الأمريكية-تعتزم-سحب-قواتها-من-النيجر-1088649721.html
https://sarabic.ae/20231219/رئيس-وزراء-النيجر-نسعى-لتعزيز-التعاون-العسكري-والاقتصادي-مع-روسيا-1084253690.html
النيجر
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0e/1088833126_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5133d5cd98961eab4b8fe9980e8a4d87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس وزراء النيجر: أمريكا طلبت منا قطع علاقاتنا مع إيران وروسيا

15:13 GMT 14.05.2024
© AFP 2023 / -رئيس وزراء النيجر، علي الأمين زين
رئيس وزراء النيجر، علي الأمين زين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
اتهم رئيس وزراء النيجر علي الأمين زين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"محاولة إملاء الدول التي يمكن أن تتعاون معها بلاده"، مؤكدا أن واشنطن هي المسؤولة عن انهيار العلاقات الثنائية مع نيامي.
وقال زين في مقابلة مع صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، "انقطعت العلاقة العسكرية الحاسمة بين الولايات المتحدة وأقرب حلفائها في غرب أفريقيا، النيجر، هذا الربيع، بعدما وجّه مسؤول أمريكي زائر تهديدات خلال المفاوضات الأخيرة بشأن ما إذا كان سيتم السماح للقوات الأمريكية المتمركزة هناك بالبقاء".
وأكد أن "انهيار العلاقات مع الولايات المتحدة يقع بشكل مباشر على واشنطن".
واتهم زين المسؤولين الأمريكيين بـ"محاولة إملاء الدول التي يمكن أن تتعاون معها النيجر وفشلهم في تبرير وجود القوات الأمريكية في بلاده".
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر
8 مايو, 17:21 GMT
وتابع "الأمريكيون بقوا على أرضنا، ولم يفعلوا شيئاً بينما كان الإرهابيون يقتلون الناس ويحرقون البلدات".
وأوضح "ليس من علامات الصداقة أن يأتوا إلى أرضنا ويتركوا الإرهابيين يهاجموننا. لقد رأينا ما ستفعله الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها، لأننا رأينا أوكرانيا وإسرائيل".
وكشف زين أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، حث بلاده خلال زيارة لها في مارس/ آذار الماضي، على الامتناع عن التعامل مع إيران وروسيا، إذا أرادت الحفاظ على العلاقات الأمنية مع واشنطن".
كما هددت المسؤولة الأمريكية النيجر بفرض عقوبات عليها إذا مضت قدما في صفقة لبيع اليورانيوم لإيران، وفقا له.
تجمع الآلاف في عاصمة النيجر دعما للمجلس العسكري الجديد يرفعون علم روسيا والنيجر 6 أغسطس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
رئيس وزراء النيجر: نسعى لتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي مع روسيا
19 ديسمبر 2023, 05:43 GMT
وأضاف رئيس وزراء النيجر "عندما انتهت، قلت: سيدتي، سألخص ما قلته في نقطتين: أولاً، لقد أتيت إلى هنا لتهديدنا في بلدنا وهذا غير مقبول، وقد أتيت إلى هنا لتخبرنا مع من يمكننا أن نقيم علاقات معه، وهو أمر غير مقبول أيضا، وقد فعلت ذلك بلهجة متعالية وقلة احترام".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، على سحب قواتها البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر حيث يشاركون في القتال ضد الإرهابيين، حسبما قال عدد من المسؤولين الأميركيين.
في الفترة الأخيرة، تظاهر الآلاف في العاصمة نيامي للمطالبة برحيلهم الفوري.
وفي وقت سابق، صرح رئيس وزراء النيجر في مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن "النيجر وروسيا تحاولان المضي قدمًا للتعاون في جميع قطاعات الاقتصاد والأمن"، لافتا إلى أن بلاده تعتزم "تطوير التعاون المبني على مبدأ المنفعة المتبادلة مع روسيا، وهي دولة عظيمة، إلى جانب جميع البلدان الأخرى المحبة للسلام. هذا هو هدفنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ребенок, раненный в результате израильской бомбардировки сектора Газа, в больнице Аль-Наджар в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة شبه منهارة21:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... غزة... المنظومة الصحية في شمال القطاع شبه منهارة10:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала