https://sarabic.ae/20240514/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصانع-للمسيرات-ومستودعات-عسكرية-أوكرانية--1088823669.html

طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية

طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي وجّه ضربات استهدف فيها ورشة لتصنيع وتخزين المسيرات ومخازن ذخيرة ووقود تابعة للجيش الأوكراني. 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T10:52+0000

2024-05-14T10:52+0000

2024-05-14T11:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية ورشة إنتاج وتخزين للطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيان، "تم ضرب مستودعات الذخيرة والوقود ومعدات الطائرات في المطارات العسكرية (الأوكرانية)، وكذلك تجمعات القوى العاملة والمعدات المعادية في 143 منطقة".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي، بحسب الدفاع الروسية، 26 طائرة دون طيار، و9 قذائف موجهة من طراز " Hammer" فرنسية الصنع، وصاروخين مضادين للرادار من طراز "HARM" أمريكية الصنع، وثلاثة صواريخ تكتيكية عملياتية "ATACMS" أمريكية الصنع، و43 صاروخًا تشيكيًا من طراز "فامبير" و"أولخا".بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية 521 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16016 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1296 مركبة قتالية متعددة الأغراض وراجمات الصواريخ، و9570 مدفعاً ميدانياً وقاذفات هاون، وأيضاً 21701 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلفالقوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجيةمشاهد توثق اقتحام الدبابات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا وتحريرها... فيديوالجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف

https://sarabic.ae/20240514/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصانع-للمسيرات-ومستودعات-عسكرية-أوكرانية--1088823669.html

https://sarabic.ae/20240514/القوات-الروسية-تدمر-سيارة-عسكرية-تحمل-لوحات-بريطانية-في-دونيتسك-صور-وفيديو--1088819947.html

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روسيا, رصد عسكري