https://sarabic.ae/20240514/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصانع-للمسيرات-ومستودعات-عسكرية-أوكرانية--1088823669.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي وجّه ضربات استهدف فيها ورشة لتصنيع وتخزين المسيرات ومخازن ذخيرة ووقود تابعة للجيش الأوكراني. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T10:52+0000
2024-05-14T10:52+0000
2024-05-14T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046111894_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_c8f293c099a5aa2846d0be2d8ff01628.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية ورشة إنتاج وتخزين للطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيان، "تم ضرب مستودعات الذخيرة والوقود ومعدات الطائرات في المطارات العسكرية (الأوكرانية)، وكذلك تجمعات القوى العاملة والمعدات المعادية في 143 منطقة".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي، بحسب الدفاع الروسية، 26 طائرة دون طيار، و9 قذائف موجهة من طراز " Hammer" فرنسية الصنع، وصاروخين مضادين للرادار من طراز "HARM" أمريكية الصنع، وثلاثة صواريخ تكتيكية عملياتية "ATACMS" أمريكية الصنع، و43 صاروخًا تشيكيًا من طراز "فامبير" و"أولخا".بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية 521 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16016 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1296 مركبة قتالية متعددة الأغراض وراجمات الصواريخ، و9570 مدفعاً ميدانياً وقاذفات هاون، وأيضاً 21701 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلفالقوات الروسية تتقدم وتحسن أماكن تموضعها التكتيكية على 5 محاور استراتيجيةمشاهد توثق اقتحام الدبابات الروسية لبلدة نوفوميخايلوفكا وتحريرها... فيديوالجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
https://sarabic.ae/20240514/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مصانع-للمسيرات-ومستودعات-عسكرية-أوكرانية--1088823669.html
https://sarabic.ae/20240514/القوات-الروسية-تدمر-سيارة-عسكرية-تحمل-لوحات-بريطانية-في-دونيتسك-صور-وفيديو--1088819947.html
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روسيا, رصد عسكري
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
10:52 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 11:34 GMT 14.05.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي وجّه ضربات استهدف فيها ورشة لتصنيع وتخزين المسيرات ومخازن ذخيرة ووقود تابعة للجيش الأوكراني.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية ورشة إنتاج وتخزين للطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيان، "تم ضرب مستودعات الذخيرة والوقود ومعدات الطائرات في المطارات العسكرية (الأوكرانية)، وكذلك تجمعات القوى العاملة والمعدات المعادية في 143 منطقة".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي، بحسب الدفاع الروسية، 26 طائرة دون طيار، و9 قذائف موجهة من طراز " Hammer" فرنسية الصنع، وصاروخين مضادين للرادار من طراز "HARM" أمريكية الصنع، وثلاثة صواريخ تكتيكية عملياتية "ATACMS" أمريكية الصنع، و43 صاروخًا تشيكيًا من طراز "فامبير" و"أولخا".
وإجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية، 596 طائرة مقاتلة، 274 طائرة هليكوبتر (مروحية)، 24046 طائرة دون طيار.
بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية 521 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16016 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1296 مركبة قتالية متعددة الأغراض وراجمات الصواريخ، و9570 مدفعاً ميدانياً وقاذفات هاون، وأيضاً 21701 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف