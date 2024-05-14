https://sarabic.ae/20240514/على-الرغم-من-وجود-قوات-النخبة-خبير-عسكري-بريطاني-يؤكد-انهيار-دفاعات-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088835450.html

"على الرغم من وجود قوات النخبة"... خبير عسكري بريطاني يؤكد انهيار دفاعات القوات الأوكرانية في خاركوف

"على الرغم من وجود قوات النخبة"... خبير عسكري بريطاني يؤكد انهيار دفاعات القوات الأوكرانية في خاركوف

سبوتنيك عربي

قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس على قناة دوران على موقع يوتيوب، إن دفاع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف ينهار بسرعة، على الرغم من وجود وحدات... 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T15:33+0000

2024-05-14T15:33+0000

2024-05-14T15:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg

وأضاف الخبير لقناة "دوران" على اليوتيوب، أن "الدفاع الأوكراني ينهار بسرعة كبيرة، وأصبح من الصعب الحفاظ على مواقعه، وهذا يؤدي إلى إرهاق وحدات النخبة التي لا تزال بأعداد محدودة في القوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا له، فإن هجوم الجيش الروسي في هذا الاتجاه أظهرت الضعف الكبير للآلة العسكرية الأوكرانية وحكومة فلاديمير زيلينسكي.ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، الوضع في مقاطعة خاركوف، بعد أن استمع إلى تقارير القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف، بأنه أحد الأوضاع "الأكثر سخونة" على خلفية تقدم القوات المسلحة الروسية.وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام"، يوم أمس الإثنين: "تستمر أعمالنا الهجومية المضادة، وقد تم تعزيز الاتجاه، على وجه الخصوص في فولشانسك والمناطق الحدودية بشكل عام".ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف منذ عدة أيام، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة القوات الشمالية حررت بلدات جاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sarabic.ae/20240514/للروس-اليد-العليا-جنرال-ألماني-يوصف-الوضع-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة--1088831484.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا