"على الرغم من وجود قوات النخبة"... خبير عسكري بريطاني يؤكد انهيار دفاعات القوات الأوكرانية في خاركوف

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من الملعب
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
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الإنسان والثقافة
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هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
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أمساليوم
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240514/على-الرغم-من-وجود-قوات-النخبة-خبير-عسكري-بريطاني-يؤكد-انهيار-دفاعات-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088835450.html
"على الرغم من وجود قوات النخبة"... خبير عسكري بريطاني يؤكد انهيار دفاعات القوات الأوكرانية في خاركوف
"على الرغم من وجود قوات النخبة"... خبير عسكري بريطاني يؤكد انهيار دفاعات القوات الأوكرانية في خاركوف
سبوتنيك عربي
قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس على قناة دوران على موقع يوتيوب، إن دفاع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف ينهار بسرعة، على الرغم من وجود وحدات... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T15:33+0000
2024-05-14T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف الخبير لقناة "دوران" على اليوتيوب، أن "الدفاع الأوكراني ينهار بسرعة كبيرة، وأصبح من الصعب الحفاظ على مواقعه، وهذا يؤدي إلى إرهاق وحدات النخبة التي لا تزال بأعداد محدودة في القوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا له، فإن هجوم الجيش الروسي في هذا الاتجاه أظهرت الضعف الكبير للآلة العسكرية الأوكرانية وحكومة فلاديمير زيلينسكي.ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، الوضع في مقاطعة خاركوف، بعد أن استمع إلى تقارير القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف، بأنه أحد الأوضاع "الأكثر سخونة" على خلفية تقدم القوات المسلحة الروسية.وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام"، يوم أمس الإثنين: "تستمر أعمالنا الهجومية المضادة، وقد تم تعزيز الاتجاه، على وجه الخصوص في فولشانسك والمناطق الحدودية بشكل عام".ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف منذ عدة أيام، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة القوات الشمالية حررت بلدات جاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240514/للروس-اليد-العليا-جنرال-ألماني-يوصف-الوضع-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة--1088831484.html
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روسيا

"على الرغم من وجود قوات النخبة"... خبير عسكري بريطاني يؤكد انهيار دفاعات القوات الأوكرانية في خاركوف

15:33 GMT 14.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس على قناة دوران على موقع يوتيوب، إن دفاع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف ينهار بسرعة، على الرغم من وجود وحدات النخبة هناك.
وأضاف الخبير لقناة "دوران" على اليوتيوب، أن "الدفاع الأوكراني ينهار بسرعة كبيرة، وأصبح من الصعب الحفاظ على مواقعه، وهذا يؤدي إلى إرهاق وحدات النخبة التي لا تزال بأعداد محدودة في القوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا له، فإن هجوم الجيش الروسي في هذا الاتجاه أظهرت الضعف الكبير للآلة العسكرية الأوكرانية وحكومة فلاديمير زيلينسكي.
وأشار ميركوريس، هناك الآن حالة من الذعر في أعلى مستويات السلطة في كييف، حيث يلوم الجميع بعضهم البعض على الإخفاقات على الجبهة.
ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، الوضع في مقاطعة خاركوف، بعد أن استمع إلى تقارير القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف، بأنه أحد الأوضاع "الأكثر سخونة" على خلفية تقدم القوات المسلحة الروسية.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"للروس اليد العليا"... جنرال ألماني يوصف الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
14:12 GMT
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام"، يوم أمس الإثنين: "تستمر أعمالنا الهجومية المضادة، وقد تم تعزيز الاتجاه، على وجه الخصوص في فولشانسك والمناطق الحدودية بشكل عام".
ويتقدم الجيش الروسي بنشاط في مقاطعة خاركوف منذ عدة أيام، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن مجموعة القوات الشمالية حررت بلدات جاتيشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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